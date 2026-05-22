Thu nhập vãng lai từ 5 triệu đồng/lần có thể bị khấu trừ 10% thuế

Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh tăng mức thu nhập để làm căn cứ tạm khấu trừ thuế từ 2 triệu đồng/lần lên 5 triệu đồng/lần.

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ thuế 10% với thu nhập vãng lai lên 5 triệu đồng/lần trước khi chi trả, tăng thêm 3 triệu so với mức 2 triệu đồng hiện hành. Ảnh: Nam Khánh.

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ, một trong số nội dung đáng chú ý là quy định về khấu trừ thuế.

Theo dự thảo nghị định, tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng (bao gồm cả trường hợp trả tiền lương, thu nhập khác cho người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động) mà mức chi trả từ 5 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả cho người nhận.

Trường hợp mức chi trả thu nhập dưới 5 triệu đồng/lần thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thể khấu trừ 10% thuế theo yêu cầu của người nhận thu nhập.

Trước đó, tại dự thảo nghị định đưa ra lấy ý kiến ban đầu, Bộ Tài chính chỉ đề xuất nâng mức thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng/lần lên 3 triệu đồng/lần sẽ phải khấu trừ thuế 10%.

Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ quy định cá nhân có thêm thu nhập ở nơi khác mà phần thu nhập này bình quân tháng trong năm không quá 15 triệu đồng (mức hiện hành là 10 triệu đồng) đã được tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên thu nhập và cá nhân không có nhu cầu quyết toán thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất khoản thu nhập thuộc diện khấu trừ 10% nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo mẫu gửi tổ chức trả thu nhập để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế theo mẫu và nộp cho cơ quan thuế.

Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật liên quan khác.

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi.