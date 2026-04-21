Trình Quốc hội một luật sửa 4 luật quan trọng về thuế

Chính phủ đã chính thức trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình Quốc hội dự án một luật sửa đổi 4 luật về thuế. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 21/4, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Luật về thuế gồm: thu nhập cá nhân (TNCN), giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Về thuế TNCN và thuế GTGT đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, quy định hiện hành đã có nhiều thay đổi tích cực, tuy nhiên từ đầu năm 2026 đến nay, do tác động của tình hình thế giới dẫn đến kinh tế trong nước có nhiều biến động, giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những đơn vị có quy mô nhỏ, đồng thời khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên doanh nghiệp, trên cơ sở đánh giá tác động, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh, thay vào đó giao Chính phủ quy định mức này.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng sửa đổi nội dung tại Luật Thuế TNDN theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế TNDN và giao Chính phủ quy định mức này.

Việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế.

Về thuế TTĐB đối với xe điện chạy bằng pin, chính sách thuế TTĐB hiện hành với mức ưu đãi cao đối với xe điện chạy bằng pin áp dụng từ ngày 1/3/2022 đã phát huy tác dụng, qua đó đã dần thay đổi thói quen của người tiêu dùng từ sử dụng xe xăng sang sử dụng xe điện, góp phần giảm phát thải khí nhà kính ra môi trường.

Để góp phần đảm bảo tính nhất quán của chính sách thuế TTĐB hiện hành với các mục tiêu về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và giảm ô nhiễm đô thị, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch có sự biến động mạnh và nguồn cung nhiên liệu hóa thạch bị thiếu hụt mạnh mẽ.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thuế TTĐB đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian ưu đãi hiện hành đến hết năm 2030.

Luật này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua. Tuy nhiên, riêng quy định về việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNCN sẽ có hiệu lực ngay từ 1/1/2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn.

Trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Ủy ban thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN, TNDN, GTGT và TTĐB.

Riêng với quy định sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNCN, và GTGT, đa số ý kiến nhất trí với đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, tờ trình chưa thể hiện cụ thể dự kiến phương án điều chỉnh ngưỡng doanh thu (tăng hoặc giảm) so với quy định hiện hành, dẫn đến chưa rõ định hướng của Chính phủ trong việc áp dụng chính sách. Các nội dung đánh giá tác động cũng chưa định lượng được tác động đối với nguồn thu ngân sách.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn các phương án dự kiến để cung cấp căn cứ thuyết phục, đầy đủ hơn phục vụ quá trình xem xét, cho ý kiến đối với đề xuất; nghiên cứu để xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế phù hợp để hỗ trợ phát triển hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về việc bổ sung quy định tại Luật Thuế TNDN, đa số ý kiến cũng thống nhất với đề xuất của Chính phủ, nhưng một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể trong Luật mức doanh thu được miễn thuế để bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng, đồng thời, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm quyền xem xét, điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Với quy định sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TTĐB, ông Phan Văn Mãi cho biết đa số ý kiến thống nhất cần xem xét, gia hạn thời gian áp dụng thuế TTĐB với xe điện chạy pin. Tuy nhiên, cần cân nhắc thận trọng về thời gian gia hạn để bảo đảm các mục tiêu và hài hòa về lợi ích.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ bổ sung báo cáo về tác động của việc sử dụng các loại xe chạy bằng pin, trong đó cần chú trọng đánh giá toàn diện, đầy đủ, cả ưu điểm cũng như hạn chế, tránh việc chỉ tập trung vào các ưu điểm, không đề cập hoặc đề cập không đầy đủ đến các hạn chế của việc sử dụng các loại xe chạy bằng pin.