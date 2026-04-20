Xem xét nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh lên 2 tỷ/năm

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề xuất nên nghiên cứu nâng mức doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên khoảng 2 tỷ đồng thay vì 500 triệu như hiện tại để phù hợp thực tiễn.

Hộ kinh doanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ đóng góp vào ngân sách mà còn giữ vai trò quan trọng trong tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Sáng 20/4, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp, cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế gồm Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, kinh tế trong nước chịu nhiều tác động từ bối cảnh thế giới, khiến giá nhiên liệu tăng, chi phí đầu vào leo thang, sức mua suy giảm. Điều này khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, cơ quan soạn thảo cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, cũng như mức doanh thu thuộc diện không chịu thuế GTGT, nhằm hỗ trợ khu vực hộ, cá nhân kinh doanh, đặc biệt là các ngành có biên lợi nhuận thấp và chịu tác động mạnh từ biến động chi phí.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ trưởng Tài chính cho biết dù Luật hiện hành đã có nhiều chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp quy mô nhỏ, nhóm này vẫn là đối tượng chịu tác động sớm và rõ nét từ biến động kinh tế do hạn chế về vốn và nhân lực. Thực tế thời gian qua, chi phí nhiên liệu và logistics tăng cao đã đẩy nhiều doanh nghiệp nhỏ vào tình trạng khó khăn, đòi hỏi sự hỗ trợ kịp thời từ chính sách.

Liên quan nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với định hướng sửa đổi, song đề nghị cần cân nhắc kỹ lưỡng ngưỡng doanh thu chịu thuế cụ thể.

Theo ông, trước đây, ngưỡng doanh thu không chịu thuế với hộ kinh doanh là 100 triệu đồng/năm, sau đó được đề xuất nâng lên 300 triệu đồng rồi áp dụng mức 500 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này vẫn còn thấp, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất nâng lên 3 tỷ đồng /năm. Trong khi cơ quan thẩm tra cho rằng nên nghiên cứu mức tối thiểu khoảng 2 tỷ đồng để bảo đảm tính nhân văn và phù hợp thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ đóng góp vào ngân sách mà còn giữ vai trò quan trọng trong tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì sức sống của nền kinh tế. Do đó, chính sách thuế cần được thiết kế theo hướng hỗ trợ thực chất, tránh các điều chỉnh nhỏ lẻ, manh mún, chưa phản ánh đầy đủ tinh thần phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, nếu thiếu cơ chế đủ linh hoạt để điều chỉnh các ngưỡng thuế, phí thì sẽ khó đạt mục tiêu vừa tăng trưởng cao, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Liên quan đến đề xuất giao Chính phủ quy định một số ngưỡng cụ thể như doanh thu chịu thuế, Bộ trưởng Tuấn khẳng định đây là giải pháp cần thiết nhằm tăng tính linh hoạt trong điều hành. Trong bối cảnh biến động quốc tế khó lường, đặc biệt là giá năng lượng và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, việc để Chính phủ chủ động quyết định theo từng thời điểm sẽ giúp phản ứng chính sách nhanh hơn và sát thực tiễn hơn.

Về quy trình xây dựng luật, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết Văn phòng Quốc hội đang tổng hợp các nội dung phát sinh để báo cáo Quốc hội sau phiên thảo luận kinh tế - xã hội. Trường hợp đủ điều kiện, dự thảo luật sẽ được đề xuất bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Nếu cần thêm thời gian hoàn thiện, cơ quan chức năng có thể bố trí thêm phiên họp để tiếp tục tiếp thu, chỉnh lý, bảo đảm chất lượng trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tập trung làm rõ và tăng tính thuyết phục đối với các nội dung dự kiến giao Chính phủ quy định, đặc biệt là những yếu tố có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội.

Trong đó, các ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, không chịu thuế GTGT đối với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế TNDN là những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn từ người dân, cần được giải trình đầy đủ để đại biểu Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.