Đề xuất áp thuế 20% thu nhập từ bán cổ phần chưa niêm yết

  • Chủ nhật, 29/3/2026 11:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó đề xuất áp thuế 20% thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm cả cổ phần chưa niêm yết.

Bộ Tài chính đề xuất quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán. Ảnh: Nam Khánh.

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đề xuất quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.

Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất áp thuế 20% trên phần thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm cả cổ phần của doanh nghiệp chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch. Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí, thuế được tính theo tỷ lệ 2% trên giá chuyển nhượng, áp dụng thống nhất cho cả cá nhân cư trú và không cư trú.

Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế TNCN số 109/2025/QH15, thu nhập từ chuyển nhượng vốn được chia thành 3 nhóm gồm chuyển nhượng phần vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác.

Đối với chuyển nhượng vốn (bao gồm cả cổ phần chưa niêm yết), cơ quan soạn thảo đề xuất tiếp tục áp dụng thuế suất 20% trên phần thu nhập (giá bán trừ giá mua và chi phí liên quan). Trong trường hợp không xác định được giá vốn và chi phí, thuế sẽ được tính theo tỷ lệ 2% trên giá chuyển nhượng.

Dự thảo cũng bổ sung đối tượng chịu thuế là cổ phần của công ty không đại chúng, chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch. Theo cơ quan soạn thảo, các giao dịch này thường mang tính thỏa thuận, không diễn ra thường xuyên, liên tục và có bản chất tương tự chuyển nhượng vốn nên cần áp dụng cách tính thuế tương đồng.

Trong khi đó, đối với chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch, thuế suất vẫn giữ ở mức 0,1% trên giá trị mỗi lần giao dịch như hiện hành, do các giao dịch này có tính minh bạch và diễn ra thường xuyên trên thị trường.

Đối với chứng khoán phái sinh, dự thảo đề xuất giao Bộ trưởng Tài chính quy định chi tiết.

Về kê khai, nộp thuế, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. Đối với chuyển nhượng chứng khoán, tổ chức trả thu nhập thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng. Các nội dung này cơ bản kế thừa quy định hiện hành.

Công ty khoáng sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang muốn chuyển lên HoSE

Masan High-Tech Materials lên kế hoạch rời UPCoM, hướng đến niêm yết trên HoSE trong bối cảnh đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục.

16:41 26/3/2026

Chứng khoán tăng mạnh nhất nửa tháng qua

Thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh trong phiên 25/3, ghi nhận mức phục hồi hơn 43 điểm, cao nhất trong khoảng nửa tháng trở lại đây.

16:29 25/3/2026

Tiền ngoại rút khỏi sàn chứng khoán Việt 11 phiên liên tiếp

Khối ngoại bán ròng gần 700 tỷ đồng trong phiên 26/3, xả mạnh FUEVFVND, FPT và VCB, qua đó nối dài chuỗi rút vốn lên 11 phiên liên tiếp.

16:29 26/3/2026

Tri thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh Khánh

thuế cổ phần chuyển nhượng bộ tài chính

