Tiền ngoại rút khỏi sàn chứng khoán Việt 11 phiên liên tiếp

  • Thứ năm, 26/3/2026 16:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khối ngoại bán ròng gần 700 tỷ đồng trong phiên 26/3, xả mạnh FUEVFVND, FPT và VCB, qua đó nối dài chuỗi rút vốn lên 11 phiên liên tiếp.

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 11 phiên liên tiếp. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 26/3 trong trạng thái khá ảm đạm khi lực cầu tỏ ra hụt hơi sau nhịp hồi hơn 66 điểm trong 2 phiên trước đó. Việc thiếu vắng các thông tin hỗ trợ đủ mạnh khiến đà phục hồi nhanh chóng bị triệt tiêu, đồng thời bộc lộ rõ tâm lý thận trọng đang chi phối nhà đầu tư.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã mở cửa trong sắc đỏ dưới áp lực từ một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Diễn biến này kéo dài xuyên suốt cả ngày, chỉ số chủ yếu dao động trong biên độ giảm 15-20 điểm mà không ghi nhận nỗ lực hồi phục đáng kể nào về cuối phiên.

Thanh khoản toàn thị trường cũng cho thấy tín hiệu chững lại. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 23.400 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước đó. Con số này phản ánh dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát thay vì tham gia bắt đáy.

Kết phiên, VN-Index giảm 13,56 điểm (-0,8%) xuống 1.644,63 điểm. HNX-Index giảm 1,46 điểm (-0,6%) còn 248,21 điểm, trong khi UPCoM-Index lùi nhẹ 0,15 điểm (-0,1%) xuống 123,59 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực. Toàn thị trường ghi nhận 412 mã giảm (gồm 11 mã giảm sàn), 850 mã giữ tham chiếu và 304 mã tăng (gồm 18 mã tăng trần).

Đáng chú ý, rổ VN30 tiếp tục đóng vai trò kéo lùi chỉ số chung. Trong 30 cổ phiếu vốn hóa lớn, có tới 25 mã giảm giá, chỉ 3 mã tăng và 2 mã đứng giá, khiến chỉ số VN30 giảm hơn 23 điểm xuống còn 1.791 điểm. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền lớn vẫn chưa sẵn sàng quay lại nhóm trụ.

VN-Index thiếu động lực hồi phục. Ảnh: TradingView.

Xét về từng cổ phiếu, áp lực giảm điểm chủ yếu đến từ loạt bluechip quen thuộc. Các mã như VHM (-3%), GAS (-2,7%), FPT (-3,6%), TCB (-2,1%), VCB (-0,9%), BID (-1,5%), HPG (-1,7%), BVH (-5,1%), STB (-2,6%) và VPB (-4,3%) đồng loạt điều chỉnh, trực tiếp kéo VN-Index đi xuống.

Ở chiều ngược lại, lực đỡ cho thị trường xuất hiện khá rải rác và không đủ sức tạo xu hướng. Một số điểm sáng có thể kể đến như VIC (+1%), GEE (+4,1%), DCM tăng trần, DPM (+5,8%), VJC (+1,3%), NVL (+2,9%), VTP tăng trần, HCM (+3,1%), SHB (+1%) và VCI (+2,5%). Tuy nhiên, mức độ lan tỏa của nhóm tăng giá khá hạn chế.

Một yếu tố đáng lưu ý khác là động thái của nhà đầu tư nước ngoài. Khối này tiếp tục bán ròng khoảng 700 tỷ đồng trong phiên, qua đó kéo dài chuỗi rút vốn lên 11 phiên liên tiếp.

Áp lực bán tập trung mạnh vào chứng chỉ quỹ ETF FUEVFVND với giá trị lên tới 353 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cổ phiếu lớn như FPT (-246 tỷ đồng) và VCB (-103 tỷ đồng) cũng bị xả mạnh.

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại giải ngân chọn lọc vào một số mã riêng lẻ như MWG (+163 tỷ đồng), DCM (+65 tỷ đồng) và ACB (+55 tỷ đồng).

Minh Khánh

tiền ngoại Vietcombank Ngân hàng Á Châu ACB FPT Đạm Cà Mau chứng khoán cổ phiếu sàn

  • Công ty cổ phần FPT là một trong số ít doanh nghiệp CNTT và viễn thông đầu tiên tại Việt Nam. FPT đồng thời là nhóm công ty niêm yết sớm nhất trên sàn chứng khoán Việt. Hiện tập đoàn này có 11 công ty thành viên, 3 công ty liên kết.

    • Thành lập: 1988
    • Sáng lập: Trương Gia Bình và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: FPT

17:21 26/3/2026

17:16 26/3/2026

