Chứng khoán tăng mạnh nhất nửa tháng qua

Thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh trong phiên 25/3, ghi nhận mức phục hồi hơn 43 điểm, cao nhất trong khoảng nửa tháng trở lại đây.

VN-Index hồi phục lên mốc 1.658 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 25/3, đánh dấu nhịp hồi phục đáng kể sau giai đoạn biến động tiêu cực trước đó. Ngay từ những phút mở cửa, lực cầu đã nhập cuộc quyết liệt, giúp VN-Index nới rộng biên độ tăng cho đến tận cuối phiên chiều.

Điểm tích cực rõ nét nằm ở sự lan tỏa của dòng tiền. Nếu như các phiên trước đó, lực cầu chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu trụ cột nhằm giữ nhịp chỉ số, thì trong phiên này, xu hướng đã thay đổi theo hướng tích cực hơn. Dòng tiền bắt đầu “chảy” đều sang nhiều nhóm ngành, tạo ra trạng thái tăng điểm mang tính đồng thuận.

Tuy nhiên, thanh khoản vẫn là điểm trừ đáng lưu ý khi giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt hơn 25.000 tỷ đồng , tăng khoảng 10% so với phiên liền trước. Mức cải thiện này chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng bền vững.

Kết phiên, VN-Index tăng 43,42 điểm (+2,7%) lên 1.658,19 điểm; HNX-Index tăng 5,86 điểm (+2,4%) lên 249,67 điểm; UPCoM-Index tăng 1,01 điểm (+0,8%) lên 123,74 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về bên mua với 612 mã tăng giá (40 mã tăng trần) áp đảo so với 174 mã giảm (16 mã giảm sàn), còn lại 780 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục đóng vai trò “đầu tàu” dẫn dắt thị trường. Nhóm này ghi nhận tới 26 mã tăng giá, chỉ có 3 mã giảm và duy nhất một mã đứng tham chiếu. Nhờ lực kéo đồng thuận từ các cổ phiếu trụ, chỉ số VN30 tăng hơn 44 điểm, qua đó chính thức lấy lại mốc 1.800 điểm sau gần một tháng đánh mất.

VN-Index tạm thời giữ thành công ngưỡng hỗ trợ 1.580 điểm. Ảnh: TradingView.

Xét về từng cổ phiếu cụ thể, động lực chính trong phiên đến từ loạt bluechip tăng mạnh như VIC (+3,8%), VHM (+5,3%), VPB (+4,2%), GVR (+6,3%), TCB (+3,2%), VPL (+4%), TCX (+4,7%), BSR (+4,2%), MWG (+4,2%) và đặc biệt là HVN khi tăng trần. Sự đồng thuận của nhóm vốn hóa lớn không chỉ giúp chỉ số bứt phá mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực sang các nhóm cổ phiếu midcap và penny.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện cục bộ tại một số mã, dù mức độ không quá đáng kể. Các cổ phiếu như SAB (-0,8%), LPB (-0,2%), VCK (-0,4%), SSB (-0,3%) ghi nhận mức giảm nhẹ, trong khi HRC giảm sàn. Một số mã khác như NAF (-2,3%) và VVS (-2%) cũng chịu áp lực bán.

Một điểm đáng chú ý khác là diễn biến của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với quy mô gần 900 tỷ đồng , qua đó nối dài chuỗi rút vốn khỏi thị trường. Áp lực bán tập trung chủ yếu vào chứng chỉ quỹ ETF FUEVFVND với giá trị lên tới 718 tỷ đồng , cùng với các cổ phiếu ngân hàng như VCB (-209 tỷ) và STB (-142 tỷ).

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại giải ngân vào một số cổ phiếu riêng lẻ như MWG (+ 129 tỷ đồng ), VHM (+ 110 tỷ đồng ) và PVS (+ 88 tỷ đồng ). Tuy nhiên, quy mô mua chưa đủ lớn để cân bằng lại áp lực bán, cho thấy xu hướng chung của khối ngoại vẫn đang nghiêng về phòng thủ hơn.