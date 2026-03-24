'Cháy hàng' cổ phiếu Vietnam Airlines

Cổ phiếu của Vietnam Airlines bất ngờ tăng trần sau 4 phiên lao dốc, trở thành tâm điểm trong phiên hồi phục của thị trường dù triển vọng ngành vẫn chịu sức ép từ căng thẳng Trung Đông.

Cổ phiếu HVN tăng kịch biên độ trong ngày thị trường hồi phục. Ảnh>: VNA.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên hồi phục sau chuỗi giảm điểm kéo dài 3 phiên liên tiếp với tổng mức giảm hơn 120 điểm. Dù sắc xanh đã quay trở lại, diễn biến chung cho thấy đây mới chỉ là một nhịp hồi mang tính kỹ thuật khi tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá dè dặt sau cú rơi mạnh trước đó.

Yếu tố kích hoạt đà hồi phục đến từ thông tin địa chính trị. Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của Iran. Động thái này phần nào giúp hạ nhiệt lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông, vốn là yếu tố đang khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong những phiên gần đây.

Tuy vậy, dòng tiền vẫn tỏ ra thận trọng, khiến VN-Index không thể bật tăng mạnh mà chỉ phục hồi ở mức vừa phải. Thanh khoản là minh chứng rõ nhất khi giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 22.100 tỷ đồng , giảm tới 30% so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 23,6 điểm (+1,5%) lên 1.614,77 điểm; HNX-Index tăng 6,27 điểm (+2,6%) lên 243,81 điểm; UPCoM-Index tăng 1,41 điểm (+1,2%) lên 12,73 điểm.

Dù vậy, thị trường lại nghiêng hẳn về bên mua với 590 mã tăng (trong đó có 37 mã tăng trần), 783 mã đứng giá và 196 mã giảm (gồm 24 mã giảm sàn).

Ở nhóm vốn hóa lớn, rổ cổ phiếu VN30 đóng vai trò trụ đỡ chính khi có tới 25 mã tăng, chỉ 3 mã giảm, qua đó kéo chỉ số tăng hơn 29 điểm lên vùng 1.770 điểm.

Cổ phiếu HVN tăng trần nhưng vẫn đang ở vùng đáy một năm qua. Ảnh: TradingView.

Động lực chính kéo VN-Index hôm nay được dẫn dắt bởi nhóm tài chính - ngân hàng với loạt cổ phiếu đầu ngành như VPB (+5,2%), CTG (+3,2%), VCB (+1%), TCB (+3,3%), MBB (+2,4%) và BID (+1,7%). Bên cạnh đó, một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng góp phần đáng kể vào đà hồi phục như HVN tăng trần, VHM (+1%), BVH tăng trần hay FPT (+3,2%).

Trong đó, cổ phiếu của Vietnam Airlines trở thành tâm điểm chú ý khi được dòng tiền “gom” mạnh, bật tăng kịch biên độ lên 20.650 đồng/cổ phiếu sau chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp. Tuy nhiên, dù tăng trần, thị giá HVN vẫn đang ở vùng thấp nhất gần một năm.

Điểm đáng nói là đà tăng của HVN diễn ra trong bối cảnh không mấy tích cực.

Mới đây, hãng hàng không này đã thông báo dự kiến tạm dừng khai thác nhiều đường bay từ ngày 1/4 do ảnh hưởng căng thẳng Trung Đông khiến nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu bay (Jet A-1) hiện hữu. Trong bối cảnh đó, Vietnam Airlines cho biết sẽ ưu tiên duy trì các đường bay kết nối quốc gia, đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại, đồng thời giữ ổn định các tuyến nội địa thiết yếu.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán vẫn hiện diện tại một số cổ phiếu lớn, phần nào kìm hãm đà tăng của chỉ số. Đáng chú ý có VIC (-1,3%), cùng các mã như PLX (-2,9%), TCX (-0,4%), PGV (-1,7%), PVD (-2,3%), KDC (-2,9%), HNA và HRC giảm sàn, VCG (-1%) và VRE (-0,2%).