VN-Index 'dò đáy'

Áp lực bán gia tăng kéo VN-Index xuống dưới đường trung bình 200 ngày, các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế dù có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn.

Các công ty chứng khoán cảnh báo VN-Index có thể còn giảm thêm tuần này. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua trạng thái giằng co rõ nét khi bên mua và bên bán liên tục tranh chấp quanh vùng 1.700 điểm.

Ở nửa đầu tuần, VN-Index chủ yếu dao động trong biên độ 1.680-1.720 điểm. Dù dòng tiền vẫn hiện diện, sự thiếu đồng thuận giữa các nhóm ngành khiến chỉ số không thể hình thành xu hướng rõ ràng, liên tục rung lắc mạnh trong từng phiên.

Áp lực bắt đầu gia tăng rõ rệt trong 2 phiên cuối tuần, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. Diễn biến này nhanh chóng lan rộng sang nhiều nhóm ngành khác, kéo VN-Index lùi sâu và kiểm định lại vùng hỗ trợ thấp hơn.

Kết phiên cuối tuần, chỉ số lớn nhất thị trường Việt Nam đánh mất mốc 1.650 điểm, đóng cửa tại 1.647,81 điểm, giảm 48,43 điểm (-2,9%) so với tuần trước.

Áp lực giảm vẫn còn

Theo các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), chỉ số VN-Index kết phiên cuối tuần giảm điểm khá mạnh và lùi xuống dưới mốc 1.650 điểm, chủ yếu do áp lực bán gia tăng trong nửa cuối phiên chiều. Các chỉ báo tiếp tục hướng xuống, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn đang tiếp diễn.

Đáng chú ý, chỉ báo RSI đã tiệm cận vùng quá bán, trong khi chỉ số cũng đã lùi về vùng hỗ trợ 1.650 điểm. Điều này cho thấy thị trường có thể xuất hiện một số phiên rung lắc nhằm kiểm tra lại vùng hỗ trợ hiện tại. Trong trường hợp quá trình kiểm định này không thành công, vùng hỗ trợ tiếp theo được xác định trong khoảng 1.580-1.600 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung tiếp tục vận động đi xuống và một số chỉ báo phản ánh áp lực bán gia tăng rõ rệt về cuối phiên. Tuy nhiên, việc chỉ báo RSI đã rơi vào vùng quá bán cũng đồng nghĩa với khả năng thị trường sẽ ghi nhận một số nhịp hồi phục kỹ thuật ở các phiên giao dịch tới.

Về chiến lược giao dịch, VCBS cho rằng thị trường trong phiên cuối tuần chịu áp lực bán mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, qua đó kéo chỉ số chung giảm xuống dưới các ngưỡng hỗ trợ quan trọng như MA100 (đường trung bình 100 ngày) và MA200. Dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, khi vẫn duy trì tại nhóm điện và bất động sản, trong khi suy yếu đáng kể ở nhóm dầu khí, ngân hàng và các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup.

VN-Index chạm mức thấp nhất của năm nay. Ảnh: TradingView.

Nhà môi giới này khuyến nghị nhà đầu tư nên bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới, đồng thời tạm thời hạn chế giải ngân mới. Trong trường hợp tham gia, nhà đầu tư chỉ nên giải ngân thăm dò với mục tiêu lướt sóng ngắn hạn và mức lợi nhuận kỳ vọng thấp, ưu tiên các cổ phiếu vừa bật lên từ nền tích lũy.

Các chuyên gia tại Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần này. Tuy nhiên, VN-Index nhiều khả năng vẫn sẽ biến động quanh đường MA200 trong những phiên tới và xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn được duy trì ở mức giảm.

Đối với chiến lược ngắn hạn dưới một tháng, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và chỉ nên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp trong giai đoạn này.

Trong khi đó, ở khung 1-5 tháng, xu hướng của thị trường vẫn ở mức trung tính với kỳ vọng sớm xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong tuần giao dịch này. Do đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục, nhưng chưa nên gia tăng tỷ trọng trong giai đoạn hiện tại.

VN-Index có đáy mới

Theo Công ty Chứng khoán Vietcap, trạng thái cung - cầu trên thị trường hiện vẫn nghiêng về phía bên bán. Dù VN-Index đã tiếp cận đường MA200, lực mua giá thấp trong phiên vẫn chưa đủ rõ nét, đặc biệt chưa xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt.

Với bối cảnh này, xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục giảm hoặc giằng co mạnh quanh đường MA200 trong phiên hôm nay. Nhà môi giới này khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời chưa mở mới các vị thế ngắn hạn khi áp lực điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng việc VN-Index rơi xuống đường MA200 mang ý nghĩa quan trọng về mặt kỹ thuật khi đây được xem là ranh giới giữa một nhịp điều chỉnh ngắn hạn và khả năng thay đổi xu hướng dài hạn. Trong bối cảnh thị trường thiếu sự đồng thuận và xu hướng chưa rõ ràng, nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro và duy trì sự thận trọng.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) thì cho rằng VN-Index lao dốc mạnh nhưng đã kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.631 điểm, qua đó thu hẹp đà giảm và đóng cửa quanh khu vực đường MA200. Thị trường được kỳ vọng xuất hiện nhịp hồi phục ngắn hạn, tuy nhiên dư địa tăng không lớn và sẽ đối mặt với áp lực bán khi tiệm cận vùng 1.690-1.760 điểm.

TPS lưu ý rằng rủi ro chỉ số giảm về vùng 1.580 điểm vẫn còn hiện hữu nhưng dư địa giảm không còn quá lớn.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên theo dõi khả năng hồi phục từ vùng hỗ trợ 1.631 điểm, đồng thời duy trì chiến lược thận trọng, tận dụng các nhịp hồi để giảm tỷ trọng cổ phiếu, hạn chế mua đuổi và giữ tỷ trọng tiền mặt ở mức hợp lý. Việc giải ngân chỉ nên được cân nhắc khi thị trường ổn định hơn hoặc kiểm định hỗ trợ thành công.