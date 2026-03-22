Tuần 'tồi tệ' của VN-Index

Áp lực bán lan rộng tại nhóm cổ phiếu trụ cùng động thái rút vốn mạnh của khối ngoại đã kéo VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm trong tuần qua.

VN-Index đã giảm mất mốc 1.700 điểm, rơi xuống vùng thấp nhất 3 tháng qua. Ảnh: Việt Linh.

Trong tuần giao dịch vừa qua (16-20/3), thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận trạng thái giằng co mạnh mẽ giữa bên mua và bên bán quanh vùng 1.700 điểm. Dù dòng tiền vẫn hiện diện, sự thiếu đồng thuận giữa các nhóm ngành khiến chỉ số liên tục biến động với biên độ lớn, phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng gia tăng của nhà đầu tư.

Phe bán thắng thế

Trong nửa đầu tuần, chỉ số VN-Index chủ yếu dao động trong vùng 1.680-1.720 điểm với các nhịp tăng giảm đan xen. Lực cầu xuất hiện khi chỉ số lùi về vùng thấp, song không đủ mạnh để tạo ra một xu hướng tăng rõ ràng.

Ngược lại, áp lực bán nhanh chóng gia tăng mỗi khi thị trường tiệm cận vùng kháng cự, khiến các nhịp hồi phục trở nên ngắn và thiếu bền vững.

Bước sang 2 phiên cuối tuần, cục diện thị trường dần nghiêng về bên bán. Áp lực giảm gia tăng rõ rệt tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và nhanh chóng lan rộng sang nhiều ngành khác, tạo hiệu ứng tiêu cực trên diện rộng.

Chứng khoán Việt Nam bị bán mạnh vào cuối phiên 20/3. Ảnh: TradingView.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index mở cửa trong sắc đỏ khi lực bán tiếp tục chiếm ưu thế tại các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng, dầu khí và một số mã trụ khác. Áp lực bán duy trì xuyên suốt phần lớn thời gian giao dịch, khiến chỉ số liên tục nới rộng đà giảm và lùi sâu về vùng 1.650 điểm.

Kết phiên cuối tuần này, VN-Index đóng cửa tại 1.647,81 điểm, giảm hơn 48 điểm (-2,9%) so với tuần trước đó, đồng thời một lần nữa đánh mất mốc 1.700 điểm, rơi xuống vùng thấp nhất 3 tháng.

Cổ phiếu lớn hóa “phản diện”

Tuần này, lực kéo VN-Index đi xuống tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, BSR, GAS, GVR, VCB, DGC, HVN, PLX, VNM và BID.

Trong đó, mã VIC của Vingroup là nhân tố tác động lớn nhất khi một mình lấy đi hơn 15 điểm của VN-Index. Trong tuần, VIC ghi nhận mức giảm khoảng 7%, lùi về vùng 135.000 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, trong danh sách các mã ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số chính, nhóm dầu khí và hóa chất cũng chiếm tỷ trọng đáng kể. Trước đó, ngay khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông bùng phát, đây là nhóm cổ phiếu đi ngược thị trường khi thu hút mạnh dòng tiền nhờ kỳ vọng hưởng lợi từ giá dầu, khí tăng.

Tuy nhiên, khi xung đột có dấu hiệu kéo dài và rủi ro gia tăng, tâm lý thị trường nhanh chóng đảo chiều. Nhóm dầu khí và hóa chất từ vị thế “trú ẩn” đã trở thành tâm điểm bán tháo. Trong tuần qua, hàng loạt cổ phiếu nhóm ngành này ghi nhận mức giảm sâu 2 chữ số như BSR (-20%), PLX (-11%), GAS (-11%) hay DGC (-28%).

TOP CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC LÊN VN-INDEX

Nhãn VIC BSR GAS GVR VCB DGC HVN PLX VNM BID

điểm -15.14 -7.19 -4.59 -2.65 -1.72 -1.66 -1.46 -1.38 -1.37 -1.32

Đối với cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, áp lực giảm giá không chỉ đến từ yếu tố thị trường chung mà còn chịu tác động mạnh từ thông tin nội tại doanh nghiệp.

Theo đó, việc một loạt lãnh đạo cấp cao bị khởi tố đã tạo ra "cú sốc" lớn đối với tâm lý nhà đầu tư. Các sai phạm được cơ quan chức năng xác định bao gồm hành vi đổ thải gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định trong khai thác tài nguyên và những vấn đề liên quan đến công tác kế toán.

Đáng chú ý, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT - bị khởi tố với 3 tội danh, trong khi ông Đào Hữu Duy Anh (con trai ông Huyền) - Phó chủ tịch HĐQT - cũng bị truy cứu trách nhiệm.

Thông tin này đã kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh tại cổ phiếu DGC. Tính đến hết tuần, mã chứng khoán này đã trải qua 6 phiên giảm liên tiếp, trong đó có 4 phiên giảm sàn, kéo thị giá xuống còn 55.500 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong gần 3 năm. Đà lao dốc này cũng khiến vốn hóa doanh nghiệp đánh mất mốc tỷ USD.

Khối ngoại rút về hàng nghìn tỷ

Tuần giao dịch này cũng ghi nhận áp lực rút vốn mạnh từ khối ngoại khi nhóm nhà đầu tư này bán ròng hơn 7.400 tỷ đồng tính riêng trên HoSE.

Danh mục bán ra tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu đầu ngành, có vốn hóa lớn và tính dẫn dắt cao như VIC (-3.593 tỷ), HPG (-809 tỷ), FPT (-621 tỷ), BID (-591 tỷ), STB (-559 tỷ), VCB (-435 tỷ), KBC (-435 tỷ) và DGC (-323 tỷ). Việc đồng loạt xả hàng tại các mã trụ cột cho thấy khối ngoại không chỉ chốt lời cục bộ mà đang có xu hướng cơ cấu lại danh mục theo hướng giảm rủi ro.

Đáng chú ý, áp lực bán không tập trung vào một nhóm ngành cụ thể mà trải rộng theo hệ thống trên toàn thị trường, từ ngân hàng, thép, công nghệ cho tới bất động sản và hóa chất.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn có sự chọn lọc khi giải ngân vào một số cổ phiếu riêng lẻ. Nổi bật là MCH với giá trị mua ròng hơn 1.030 tỷ đồng . Bên cạnh đó, một số mã khác cũng ghi nhận lực mua ròng như VCK (+584 tỷ), MSN (+418 tỷ), VRE (+100 tỷ) dù quy mô giải ngân nhìn chung vẫn khiêm tốn so với phía bán ra.