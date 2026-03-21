Tỷ phú Việt nào mất nhiều tiền nhất từ khi chiến sự Trung Đông nổ ra?

Cú sốc từ Trung Đông không chỉ kéo thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc mà còn "thổi bay" hàng tỷ USD tài sản của các doanh nhân trong nước.

Kể từ khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông bùng nổ vào cuối tháng 2, thị trường chứng khoán Việt Nam rơi vào vòng xoáy bán tháo.

Chỉ trong vòng nửa tháng, chỉ số này đã "bốc hơi" hơn 233 điểm (-12%), lùi về mốc 1.647 điểm, qua đó xóa sạch toàn bộ thành quả tích lũy suốt 3 tháng trước đó. Đáng chú ý, riêng trong phiên 9/3, VN-Index lao dốc hơn 115 điểm, thiết lập mức giảm trong ngày nghiêm trọng nhất kể từ khi sàn HoSE đi vào vận hành, thậm chí còn vượt xa cú sụt giảm từng gây chấn động hồi tháng 10 năm ngoái.

Diễn biến tiêu cực của thị trường không chỉ dừng lại ở các chỉ số mà còn phản ánh vào chính tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt doanh nhân hàng đầu ghi nhận mức sụt giảm tài sản lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng, phản ánh mức độ khốc liệt của nhịp điều chỉnh này.

Các tỷ phú nhà Vingroup mất nhiều tiền nhất thị trường

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là người chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất khi cổ phiếu VIC giảm khoảng 12% kể từ đầu tháng 3 xuống còn 135.000 đồng/cổ phiếu.

Với việc trực tiếp nắm giữ gần 704 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 9% vốn điều lệ, khối tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã "bốc hơi" hơn 26.000 tỷ đồng (xấp xỉ 1 tỷ USD ), còn khoảng 95.000 tỷ đồng theo giá thị trường.

Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng đã giảm hơn 1,4 tỷ USD trong 24 giờ gần nhất xuống còn 21,9 tỷ USD . Với quy mô này, ông lùi xuống vị trí 114 trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu, song vẫn giữ vững vị trí người giàu nhất Việt Nam và nằm trong nhóm doanh nhân giàu nhất Đông Nam Á.

Theo ước tính của Forbes, khối tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng hiện khoảng 21,9 tỷ USD . Ảnh: VIC.

Tương tự, bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, đồng thời là vợ ông Vượng - cũng ghi nhận tài sản sụt giảm mạnh. Với hơn 341 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, tài sản của bà giảm khoảng 12.600 tỷ đồng còn khoảng 46.000 tỷ đồng .

Dù quy mô tài sản biến động mạnh theo thị trường, ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương vẫn là cặp vợ chồng doanh nhân duy nhất tại Việt Nam cùng sở hữu khối tài sản tỷ USD.

Một tỷ phú khác trong Tập đoàn Vingroup là bà Phạm Thúy Hằng - Phó chủ tịch Vingroup, đồng thời là em dâu ông Vượng - cũng chứng kiến khối tài sản thu hẹp còn khoảng 30.800 tỷ đồng . Hiện bà Hằng sở hữu gần 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo mất 4.200 tỷ đồng

Không nằm ngoài xu hướng chung, cổ phiếu VJC của Vietjet Air cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi ngành hàng không trở thành một trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất trước biến động địa chính trị, đặc biệt là rủi ro giá nhiên liệu tăng cao. Kể từ đầu tháng 3, thị giá VJC đã giảm khoảng 11% xuống còn 157.300 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, cổ phiếu HDB của HDBank cũng giảm khoảng 10%, xuống 25.000 đồng/cổ phiếu, kéo theo tài sản của Phó chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo sụt giảm đáng kể.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn là nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam. Ảnh: VJC.

Hiện bà Thảo trực tiếp nắm giữ hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC (8,02% vốn) và gián tiếp sở hữu gần 155 triệu cổ phiếu thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny, nâng tổng lượng nắm giữ lên hơn 202 triệu cổ phiếu, với giá trị thị trường khoảng 31.800 tỷ đồng .

Tại HDBank, bà trực tiếp sở hữu 131 triệu cổ phiếu HDB (3,73% vốn) và gián tiếp liên quan tới 451 triệu cổ phiếu thông qua Sovico Group, nơi bà giữ vai trò Chủ tịch. Tổng cộng, bà có liên quan tới 582 triệu cổ phiếu HDB, với giá trị thị trường ước tính hơn 14.500 tỷ đồng .

Tính chung, đà giảm của hai mã cổ phiếu VJC và HDB đã khiến tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo thiệt hại khoảng 4.200 tỷ đồng . Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của bà hiện đạt 3,8 tỷ USD , xếp thứ 1.108 trong danh sách tỷ phú thế giới.

"Vua thép" Trần Đình Long hụt hơi

Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long cũng không tránh khỏi làn sóng điều chỉnh mạnh của thị trường. Cổ phiếu HPG giảm khoảng 10% xuống 25.900 đồng/cổ phiếu, rơi về vùng thấp nhất trong 2 tháng, kéo theo giá trị tài sản của ông Long giảm gần 3.900 tỷ đồng .

Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long và vợ chứng kiến giá trị tài sản giảm mạnh theo đà lao dốc của cổ phiếu HPG. Ảnh: Nam Khánh.

Hiện ông Long trực tiếp nắm giữ khoảng 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,8% vốn doanh nghiệp. Với mức thị giá hiện tại, khối tài sản này được định giá hơn 51.300 tỷ đồng , tương đương gần 2 tỷ USD .

Theo Forbes, tài sản ròng của Chủ tịch Hòa Phát đã giảm xuống còn khoảng 2,6 tỷ USD , xếp thứ 1.566 trong danh sách tỷ phú toàn cầu.

Không trực tiếp tham gia điều hành, nhưng bà Trần Thị Hiền - vợ ông Long - vẫn nắm giữ tới 528 triệu cổ phiếu HPG (gần 7% vốn). Giá trị tài sản của bà hiện còn khoảng 13.700 tỷ đồng , giảm hơn 1.400 tỷ chỉ trong vòng nửa tháng.

Gia đình ông Hồ Hùng Anh thiệt hại hơn 8.000 tỷ đồng

Ở nhóm ngân hàng, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh ghi nhận tài sản ròng giảm xuống còn khoảng 2,1 tỷ USD , tương ứng vị trí 1.959 thế giới theo Forbes.

Người thân và gia đình Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đang nắm gần 25% vốn nhà băng. Ảnh: TCB.

Trên sàn chứng khoán, ông Hùng Anh cùng gia đình đang nắm giữ khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu TCB, tương đương 17,8% vốn điều lệ ngân hàng. Trong đó, ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy trực tiếp sở hữu gần 427 triệu cổ phiếu, còn 3 người con (Hồ Anh Minh, Hồ Thủy Anh và Hồ Minh Anh) nắm giữ tổng cộng hơn 833 triệu cổ phiếu.

Sau khi cổ phiếu TCB giảm mạnh 18% xuống 29.850 đồng/cổ phiếu, quy mô tài sản của gia đình ông Hùng Anh đã thu hẹp khoảng 8.000 tỷ đồng , còn khoảng 37.600 tỷ đồng .

Trong nhóm cổ đông liên quan, bà Nguyễn Hương Liên (em dâu ông Hùng Anh) đang nắm giữ hơn 139,2 triệu cổ phiếu TCB, trong khi bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (mẹ ông Hùng Anh) sở hữu trực tiếp 348,2 triệu cổ phiếu, tương đương gần 5% vốn.

Tài sản ông Ngô Chí Dũng giảm hơn 1.200 tỷ đồng

Một lãnh đạo ngân hàng khác là Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng cũng ghi nhận tài sản giảm xuống còn khoảng 1,1 tỷ USD , xếp thứ 3.259 thế giới theo Forbes.

Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng lần đầu tiên lọt top tỷ phú thế giới của Forbes hồi đầu năm. Ảnh: VPB.

Trên thị trường, cổ phiếu VPB đã giảm khoảng 13%, xuống 25.050 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong 8 tháng. Với hơn 328 triệu cổ phiếu nắm giữ trực tiếp, tài sản của ông Dũng hiện còn khoảng 8.230 tỷ đồng , giảm hơn 1.200 tỷ đồng .

Đáng chú ý, lượng cổ phiếu VPB do gia đình ông Dũng nắm giữ còn lớn hơn đáng kể. Vợ ông - bà Hoàng Anh Minh - cùng mẹ là bà Vũ Thị Quyên lần lượt sở hữu 326,7 triệu và 325,9 triệu cổ phiếu. Hai người con cũng nắm giữ thêm hơn 80 triệu cổ phiếu.

Tổng cộng, lượng cổ phiếu VPB liên quan tới gia đình này lên tới hơn 733 triệu đơn vị với giá trị thị trường khoảng 18.400 tỷ đồng .

Ông Nguyễn Đăng Quang vẫn trụ lại danh sách tỷ phú

Trong khi đó, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang đang ở tình thế "bấp bênh" khi khối tài sản dao động quanh ngưỡng 1 tỷ USD - ranh giới để duy trì vị thế tỷ phú USD trên bảng xếp hạng của Forbes.

Tài sản của Chủ tịch Masan biến động lên xuống quanh mốc 1 tỷ USD suốt 2 năm trở lại đây. Ảnh: MSN.

Cổ phiếu MSN hiện giao dịch quanh mức 71.300 đồng/cổ phiếu, vùng thấp nhất trong 9 tháng. Nếu xu hướng giảm tiếp diễn, khả năng ông Quang rời khỏi danh sách tỷ phú USD là hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiện ông Quang sở hữu và có liên quan tới gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN, tương đương 31,19% vốn, đồng thời nắm giữ thêm gần 19 triệu cổ phiếu TCB. Chỉ trong nửa tháng, giá trị danh mục này đã giảm gần 3.600 tỷ đồng .