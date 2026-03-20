Chứng khoán Việt Nam vừa mất 10 tỷ USD

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa “bốc hơi” khoảng 10 tỷ USD vốn hóa trong phiên 20/3 khi áp lực bán lan rộng, kéo VN-Index giảm hơn 50 điểm và xuyên thủng nhiều ngưỡng hỗ trợ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch 20/3 trong trạng thái tiêu cực rõ rệt khi áp lực bán gia tăng mạnh và lan rộng trên diện rộng, kéo các chỉ số chính lao dốc ngay từ đầu phiên và gần như không có nhịp hồi đáng kể cho đến khi đóng cửa.

Ngay từ những phút mở cửa, bên bán đã nhanh chóng chiếm ưu thế, khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ. Diễn biến càng về cuối phiên càng trở nên bi quan hơn khi phe bán liên tục áp đảo phe mua, đặc biệt trong phiên chiều. Không chỉ dừng lại ở một vài nhóm ngành riêng lẻ, áp lực bán xuất hiện đồng loạt trên nhiều lĩnh vực trọng yếu như bất động sản, năng lượng, công nghệ và tiêu dùng, cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường.

Nhóm tài chính - ngân hàng dù có sự phân hóa nhất định nhưng cũng không thể đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế trong nhóm này, khiến những nhịp hồi kỹ thuật trở nên yếu ớt và nhanh chóng bị dập tắt.

Một điểm đáng chú ý là thanh khoản thị trường tăng vọt về cuối phiên, đồng pha với chiều đi xuống mạnh của chỉ số, phản ánh rõ nét trạng thái “bán tháo” của nhà đầu tư trong bối cảnh tâm lý bi quan lan rộng. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay tăng gần 30% so với phiên trước, đạt hơn 33.200 tỷ đồng .

Kết phiên, VN-Index giảm 51,32 điểm (-3%) xuống 1.647,81 điểm; HNX-Index giảm 2,27 điểm (-0,9%) xuống 243,46 điểm; UPCoM-Index giảm 0,21 điểm (-0,2%) xuống 123,74 điểm. Tổng vốn hóa của 3 sàn giảm hơn 260.000 tỷ đồng , tương đương khoảng 10 tỷ USD .

Thị trường hôm nay nghiêng hẳn về bên bán với 529 mã giảm (gồm 46 mã giảm sàn), 746 mã giữ tham chiếu và 294 mã tăng (gồm 34 mã tăng trần).

Rổ VN30 đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trở thành “tâm bão” của đợt điều chỉnh này khi ghi nhận tới 27 mã giảm giá, chỉ 2 mã giữ tham chiếu và duy nhất VRE giữ được sắc xanh. Chỉ số VN30 theo đó mất hơn 56 điểm, lùi về 1.797 điểm.

Tâm điểm tiêu cực trong phiên thuộc về cổ phiếu VIC (-6,4%) khi mã này giảm sát sàn biên độ, một mình lấy đi gần 16 điểm của VN-Index. Với vai trò là cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường, diễn biến của VIC đã khuếch đại đáng kể mức giảm chung.

VN-Index xuống mốc thấp nhất 3 tháng. Ảnh: TradingView.

Bên cạnh đó, loạt cổ phiếu trụ cột khác như VCB (-3%), GAS (giảm sàn), VHM (-2,3%), CTG (-3%), LPB (-6,4%), TCB (-0,7%), MCH (-3,7%), GVR (-5,2%) và BID (-2,25%) cũng đồng loạt suy yếu, tạo thành áp lực cộng hưởng lên chỉ số.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiếp tục giảm hết biên độ trong bối cảnh thông tin bất lợi liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp.

Dù vậy, điểm khác biệt trong phiên hôm nay nằm ở việc dòng tiền bắt đáy đổ vào cổ phiếu này khá mạnh, đẩy thanh khoản DGC lên gần 2.000 tỷ đồng, cao nhất thị trường. Tuy nhiên, lực cầu này vẫn không đủ để hấp thụ hoàn toàn lượng cung giá thấp, khiến cổ phiếu đóng cửa tại 55.500 đồng/cổ phiếu.

Đà giảm sâu cũng khiến vốn hóa doanh nghiệp đánh mất mốc tỷ USD, một cột mốc mang tính biểu tượng trên thị trường.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là yếu tố gây sức ép khi nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ròng với tổng giá trị hơn 1.800 tỷ đồng . Áp lực xả tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu lớn như HPG (- 667 tỷ đồng ), VIC (- 631 tỷ đồng ) và DGC (- 207 tỷ đồng ), qua đó góp phần gia tăng biến động tiêu cực.

Ở chiều ngược lại, một số mã vẫn ghi nhận lực mua ròng từ các nhà đầu tư nước ngoài, nổi bật là MCH với giá trị khoảng 670 tỷ đồng , cùng với VCI (+ 290 tỷ đồng ) và BSR (+ 189 tỷ đồng ).