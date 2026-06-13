Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động thi đua tăng trưởng bền vững 2 con số

Thủ tướng phát động phong trào thi đua tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030, đồng thời sẽ có cuộc làm việc đầu tiên với TP.HCM trên cương vị đứng đầu Chính phủ.

Sáng nay (13/6), TP.HCM tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030" và chương trình làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo thành phố.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang tập trung cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến làm việc tại TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu phát động 6 nội dung thi đua trọng tâm.

Thứ nhất, thi đua đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và bảo đảm thể chế phát triển, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế căn bản và thủ tục hành chính, tạo động lực phát triển để thể chế thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương làm thước đo để đánh giá chất lượng công vụ.

Thứ hai, thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thủ tướng cho hay đây là động lực quan trọng nhất, là nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia.

Thứ ba, thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng nông nghiệp; dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, tạo động lực phát triển.

Thứ tư, thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ người dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong đó, đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói, thấu hiểu và làm dân tin.

Thứ năm, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ ngân sách và nguồn lực quốc gia để mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, bảo đảm cho các hoạt động đầu tư dài hạn và bền vững.

Thứ sáu, thi đua củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển giá trị văn hóa; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường sinh thái và an sinh xã hội. Thủ tướng cho hay tăng trưởng kinh tế luôn phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu phát động. Ảnh: Hoài Bảo.

"Chúng ta lựa chọn TP.HCM - trung tâm đổi mới sáng tạo, tăng trưởng năng động, đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước - để tổ chức phát động phong trào thi đua nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần của phong trào đến tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, mọi doanh nghiệp và mọi người dân cùng chung chí hướng, hành động, nỗ lực thực hiện để hiện thực hóa thành công các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Đối với chúng ta, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh.

Qua đó, tại lễ phát động, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các chương trình, kế hoạch thiết thực để thi đua không chỉ là phong trào mà phải trở thành động lực hành động.

Cùng với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của toàn dân, toàn quân, sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng tin rằng phong trào sẽ tạo ra khí thế mới, động lực mới và sức mạnh mới; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc, góp phần đưa đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, hùng cường, văn minh và hạnh phúc.