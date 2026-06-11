TP.HCM muốn mở Trung tâm Outlet, cửa hàng miễn thuế

Sở Công Thương đang tham mưu các nội dung phát triển kinh tế đêm, nghiên cứu mô hình Trung tâm Outlet, cửa hàng miễn thuế... vào trong Luật Đô thị đặc biệt.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm nay tại TP.HCM ước đạt 963.286 tỷ đồng, tăng 11,46% so với cùng kỳ. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thị trường trong nước duy trì ổn định, hoạt động lưu thông hàng hóa được bảo đảm, hệ thống phân phối gồm 405 chợ, 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị và khoảng 3.653 cửa hàng tiện lợi phát huy hiệu quả vai trò điều tiết cung - cầu, góp phần ổn định thị trường và hỗ trợ sản xuất kinh doanh, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 11/6, Sở Công Thương TP.HCM đã đưa ra loạt giải pháp nhằm bảo đảm ổn định thị trường, cân đối cung cầu hàng hóa và hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.

Nghiên cứu xây dựng chương trình kích cầu liên kết thương mại - văn hóa - du lịch - y tế

Theo đó, bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước thường xuyên, Sở Công Thương chủ động tham mưu nhiều cơ chế, chính sách, chương trình mang tính chiến lược nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Cụ thể, cơ quan này đang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng một chương trình tổng thể, liên kết giữa các ngành, lĩnh vực thương mại - văn hóa - du lịch - y tế… nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực của thành phố, thúc đẩy chuyển đổi số, tiêu dùng hiện đại và nâng cao trải nghiệm của người dân, du khách.

Lý do là trong bối cảnh yêu cầu phát triển mới, dư địa tăng trưởng của thị trường không chỉ đến từ các chương trình khuyến mại đơn lẻ, mà còn cần được phát huy thông qua sự liên kết chặt chẽ giữa thương mại với các lĩnh vực dịch vụ và các ngành kinh tế khác.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đề xuất chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn, với mục tiêu kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng thương mại - dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, từng bước hình thành hệ sinh thái tiêu dùng hiện đại gắn với phát triển du lịch, văn hóa, kinh tế số và phát triển bền vững.

Cùng với đó là kế hoạch phát triển chợ giai đoạn 2026-2030 theo hướng hiện đại hóa, chuyển đổi số và xã hội hóa đầu tư; đồng thời nghiên cứu phát triển mô hình Trung tâm Outlet, hoàn thiện định hướng phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các loại hình bán lẻ mới nhằm mở rộng không gian tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Sở Công Thương TP.HCM cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại và phát triển kinh tế số thông qua chương trình "Ngày không tiền mặt năm 2026". Đồng thời, việc thí điểm Sàn giao dịch hàng hóa đối với mặt hàng thịt heo bước đầu tạo nền tảng cho mô hình giao dịch minh bạch dựa trên dữ liệu, góp phần phát triển chuỗi cung ứng hiện đại và nâng cao hiệu quả quản lý thị trường.

Mô hình thương mại mới

Đặc biệt, Sở Công Thương TP.HCM cho biết đang hướng tới phát triển các mô hình thương mại mới gắn với kinh tế đêm và dịch vụ giá trị gia tăng cao.

Theo đó, đơn vị cho biết đang phối hợp tham mưu các nội dung phát triển kinh tế đêm, nghiên cứu mô hình Trung tâm Outlet, cơ chế phát triển cửa hàng miễn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng và các chính sách phát triển ngành dịch vụ trong Luật Đô thị đặc biệt; đồng thời nghiên cứu các giải pháp phát triển thương mại gắn với logistics, tài chính, du lịch, văn hóa và các ngành dịch vụ cao cấp.

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường liên kết vùng và nâng cao vai trò trung tâm phân phối của TP.HCM thông qua các chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống phân phối và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền...

Sản phẩm trứng có "Tick xanh trách nhiệm" được bày bán tại Saigon Co.op. Ảnh: Thảo Liên.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục triển khai chương trình “Tick xanh trách nhiệm” và thí điểm Sàn giao dịch thịt heo TP.HCM nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng cường minh bạch thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chương trình tập trung mở rộng chuỗi cung ứng an toàn, ứng dụng truy xuất nguồn gốc bằng mã QR và kết nối doanh nghiệp sản xuất với hệ thống phân phối.

Hiện, cơ quan này đang phối hợp triển khai các điểm bán thịt heo “Tick xanh trách nhiệm”, nghiên cứu thí điểm mô hình suất ăn “Tick xanh trách nhiệm” tại trường học và từng bước mở rộng sang các nhóm hàng thiết yếu khác, hướng tới xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn và bền vững.