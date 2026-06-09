TP.HCM thí điểm bán thịt heo qua sàn giao dịch tại chợ truyền thống

Thịt heo giao dịch qua sàn chính thức vào chợ truyền thống TP.HCM, kỳ vọng rút ngắn khâu trung gian, bình ổn giá và tăng niềm tin của người tiêu dùng.

Sáng 9/6, khu vực kinh doanh thịt heo tại chợ Tân Mỹ (phường Tân Mỹ, TP.HCM) trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày khi hai sạp thịt heo mang nhận diện "Tick xanh trách nhiệm" chính thức đi vào hoạt động.

Đây là 2 điểm bán thịt heo đầu tiên tại chợ truyền thống của thành phố thực hiện giao dịch thông qua Sàn giao dịch thịt heo TP.HCM. Sự kiện được xem là bước đi mới trong nỗ lực kiểm soát chất lượng thực phẩm, minh bạch hóa thị trường và hiện đại hóa hệ thống bán lẻ truyền thống.

Tiểu thương đặt hàng trên sàn giao dịch

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến tham quan, tìm hiểu và mua sắm tại các sạp hàng mới. Không gian bán hàng được thiết kế đồng bộ, sạch sẽ, có bảng hiệu nhận diện rõ ràng, không khác nhiều so với các quầy thực phẩm trong siêu thị.

Là một trong hai tiểu thương đầu tiên tham gia mô hình, bà Ngọc Yến cho biết ngày khai trương ghi nhận tín hiệu tích cực.

"Buổi sáng tôi bán được hai mảnh heo, tổng cộng hơn 80 kg và đã hết sạch hàng. Hôm nay khách đông hơn bình thường vì là ngày khai trương, nhiều người đến xem và mua thử", bà Yến nói.

Người dân tìm hiểu và mua sắm tại các sạp thịt heo "Tick xanh trách nhiệm", nơi sản phẩm được truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng.

Theo bà Yến, do mới triển khai nên chưa thể dự báo chính xác sản lượng tiêu thụ trong những ngày tiếp theo. Tiểu thương sẽ cần thêm thời gian để theo dõi nhu cầu thực tế của khách hàng trước khi quyết định lượng hàng nhập mỗi ngày.

Các sản phẩm thịt được bán tại sạp gồm nhiều chủng loại phổ biến như sườn non, thịt nạc, ba chỉ, thịt đùi… Giá bán được niêm yết công khai, trong đó sườn non và ba chỉ ở mức 180.000 đồng/kg, thịt nạc và thịt đùi 140.000 đồng/kg.

Theo bà Yến, mức giá này có phần nhỉnh hơn một số sạp hàng thông thường trong chợ nhưng vẫn được xây dựng dựa trên mặt bằng giá chung của thị trường.

"Tôi tham khảo giá thị trường rồi đưa ra mức giá phù hợp, không quá cao cũng không quá thấp. Quan trọng nhất là khách hàng biết rõ nguồn gốc sản phẩm và yên tâm về chất lượng", bà nói.

Điểm khác biệt lớn nhất của mô hình mới nằm ở cách thức nhập hàng. Thay vì mua qua các đầu mối trung gian như trước đây, các tiểu thương được cấp tài khoản riêng trên Sàn giao dịch thịt heo TP.HCM để trực tiếp đặt hàng từ đơn vị cung cấp.

Nguồn thịt tại hai điểm bán ở chợ Tân Mỹ hiện được cung ứng bởi Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Theo bà Yến, quy trình đặt hàng khá đơn giản. Tiểu thương phải hoàn tất đơn đặt trước 15h mỗi ngày để nhận hàng vào sáng hôm sau. Hàng hóa được tính theo đơn vị "mảnh heo" và được doanh nghiệp vận chuyển tận nơi.

"Chúng tôi chỉ cần đăng nhập tài khoản trên sàn, chọn số lượng cần mua. Công ty sẽ giao hàng vào sáng sớm theo đúng khung giờ mình đăng ký", bà Yến cho biết.

Toàn bộ thịt heo tại điểm bán được cung ứng trực tiếp từ doanh nghiệp, có dấu nhận diện và thông tin truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Toàn bộ thịt heo đều có dấu nhận diện và thông tin truy xuất nguồn gốc từ doanh nghiệp cung cấp. Điều này giúp tiểu thương cũng như người tiêu dùng dễ dàng kiểm chứng xuất xứ sản phẩm.

Theo đơn vị cung cấp, đàn heo được nuôi theo quy trình khép kín, sử dụng thức ăn từ nguồn nguyên liệu thực vật, được kiểm dịch trước khi xuất chuồng. Sau giết mổ, sản phẩm được pha lóc và vận chuyển bằng xe bảo ôn chuyên dụng trước khi đưa tới các điểm bán.

Đưa chất lượng tương đương siêu thị vào chợ truyền thống

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM, cho biết mô hình được xây dựng với mục tiêu nâng cao chất lượng hàng hóa tại các chợ dân sinh.

Theo ông Hùng, các điểm bán tham gia chương trình chỉ được kinh doanh sản phẩm đã giao dịch qua sàn và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về truy xuất nguồn gốc cũng như an toàn thực phẩm.

"Có thể hình dung đây là việc đưa sản phẩm có chất lượng tương đương hệ thống siêu thị vào môi trường chợ truyền thống", ông Hùng nói.

Bên cạnh việc kiểm soát chất lượng, chương trình còn hỗ trợ tiểu thương xây dựng bộ nhận diện thương hiệu "Tick xanh trách nhiệm", giúp tạo niềm tin với khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh trước sự phát triển mạnh của các mô hình bán lẻ hiện đại.

Mô hình "Tick xanh trách nhiệm" hướng tới đưa nguồn thịt heo có chất lượng tương đương hệ thống bán lẻ hiện đại đến gần hơn với người dân tại các chợ truyền thống.

Đặc biệt, việc kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và tiểu thương được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn chuỗi cung ứng, giảm bớt các tầng nấc trung gian.

"Khi tiếp cận được nguồn hàng với giá gốc, tiểu thương có thể giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng thu nhập", ông Hùng cho biết.

Theo đại diện Sở Công Thương, đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của mô hình khi vừa đảm bảo lợi ích cho người bán, vừa mang lại giá cả hợp lý cho người tiêu dùng.

Từ kết quả bước đầu tại chợ Tân Mỹ, TP.HCM sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả mô hình trước khi nghiên cứu nhân rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên địa bàn.

Nếu thành công, đây không chỉ là giải pháp kiểm soát chất lượng thực phẩm mà còn mở ra hướng đi mới cho hoạt động kinh doanh tại các chợ dân sinh, giúp chợ truyền thống thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại, trong khi vẫn giữ được vai trò là kênh phân phối thiết yếu của người dân thành phố.