Aeon Mall làm ăn ra sao ở Việt Nam?

Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường sinh lời tốt nhất của Aeon khi doanh nghiệp Nhật Bản liên tục tăng vốn và mở rộng.

Aeon Mall Long Biên là một trong những trung tâm thương mại đầu tiên của tập đoàn Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Aeon.

Sau hơn một thập kỷ hiện diện, Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất của tập đoàn bán lẻ Nhật Bản Aeon. Không chỉ liên tục mở rộng mạng lưới trung tâm thương mại, doanh nghiệp này còn duy trì khả năng sinh lời cao, bất chấp bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường bán lẻ.

Lợi nhuận 2 tỷ đồng /ngày

Theo báo cáo tài chính năm tài khóa 2024 của Aeon Mall (giai đoạn từ tháng 3/2024 đến hết tháng 2/2025) - bộ số liệu mới nhất được công bố cho riêng thị trường Việt Nam - doanh thu hoạt động của Aeon Mall Việt Nam đạt khoảng 17,3 tỷ yen, tương đương gần 3.000 tỷ đồng , tăng hơn 13% so với năm tài chính liền trước.

Lợi nhuận hoạt động cùng giai đoạn của công ty đạt 4,23 tỷ yen, tương đương khoảng 730 tỷ đồng , tăng gần 9%. Với mức lợi nhuận kể trên, bình quân mỗi ngày, hệ thống trung tâm thương mại của Aeon tại Việt Nam mang về hơn 2 tỷ đồng lợi nhuận.

Đáng chú ý, đây là kết quả kinh doanh của riêng Aeon Mall Việt Nam - đơn vị vận hành mảng trung tâm thương mại của tập đoàn. Ngoài ra, tập đoàn Nhật Bản hiện còn hoạt động tại Việt Nam thông qua nhiều pháp nhân khác như hệ thống đại siêu thị, siêu thị, các cửa hàng chuyên doanh và hoạt động thu mua, xuất khẩu. Tập đoàn chưa công bố doanh thu hợp nhất của toàn bộ hoạt động tại Việt Nam.

Việt Nam hiện là thị trường mang lại doanh thu lớn nhất cho Aeon Mall tại Đông Nam Á và đứng thứ 2 trong số các thị trường nước ngoài của tập đoàn, chỉ sau Trung Quốc. Tuy nhiên, xét về hiệu quả hoạt động, thị trường Việt Nam đang cho thấy khả năng sinh lời vượt trội.

Với doanh thu gần 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận hoạt động khoảng 730 tỷ đồng , biên lợi nhuận hoạt động của Aeon Mall Việt Nam đạt xấp xỉ 24%. Đây là mức rất cao trong ngành bán lẻ hiện đại - lĩnh vực vốn nổi tiếng với biên lợi nhuận thấp do chi phí vận hành lớn và áp lực cạnh tranh gay gắt.

Kết quả này phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển các tổ hợp trung tâm thương mại quy mô lớn, kết hợp mua sắm, giải trí, ẩm thực và dịch vụ. Mô hình này giúp AEON không chỉ thu hút khách hàng đến mua sắm mà còn kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của người tiêu dùng.

Tham vọng mở rộng ở loạt tỉnh, thành

Tính đến nay, Aeon Mall đã vận hành 8 trung tâm thương mại tại Việt Nam, gồm Aeon Mall Tân Phú Celadon và Aeon Mall Bình Tân, Aeon Mall Bình Dương Canary thuộc TP.HCM; Aeon Mall Long Biên và Hà Đông tại Hà Nội; Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân; Aeon Mall Huế và mới nhất là Aeon Tân An tại Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh sau điều chỉnh địa giới hành chính). Tổng diện tích cho thuê của hệ thống đạt hơn 462.000 m2.

Trong đó, các trung tâm thương mại tại Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương được xem là những tài sản chủ lực của Aeon tại Việt Nam nhờ nằm ở các khu vực có mật độ dân cư cao và sức mua lớn.

Aeon Mall đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng sang các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh. Ảnh: Aeon.

Không dừng lại ở các thị trường trọng điểm, Aeon đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng sang các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh và thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài.

Sau khi khai trương trung tâm thương mại đầu tiên tại Huế vào năm 2024 và Aeon Tân An vào cuối năm 2025, tập đoàn tiếp tục triển khai hàng loạt dự án mới tại Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải Dương, Hạ Long và Thanh Hóa. Trong đó, Aeon Mall Cần Thơ có tổng vốn đầu tư khoảng 5.400 tỷ đồng , được định vị là trung tâm thương mại lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khi hoàn thành.

Riêng tại khu vực TP.HCM mở rộng, lãnh đạo Aeon cho biết doanh nghiệp đang nghiên cứu xây dựng thêm 3 trung tâm thương mại mới tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Điều này cho thấy Việt Nam vẫn là một trong những thị trường được Aeon ưu tiên rót vốn trong chiến lược tăng trưởng dài hạn tại châu Á.

Tập đoàn cho biết tổng vốn đầu tư tại Việt Nam hiện vào khoảng 1,5 tỷ USD và vẫn đang tiếp tục triển khai thêm các dự án mới.

Ở cấp độ tập đoàn, Aeon vừa khép lại năm tài khóa 2025 với doanh thu hợp nhất hơn 10.700 tỷ yen và lợi nhuận hoạt động trên 270 tỷ yen, đều là mức cao kỷ lục. Điều này tạo nền tảng tài chính để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng tại các thị trường tăng trưởng cao như Việt Nam.

Liên tục tăng vốn Đầu năm 2026, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ gần 21.000 tỷ đồng lên 23.755 tỷ đồng , tương ứng mức tăng thêm khoảng 2.700 tỷ đồng (hơn 100 triệu USD quy đổi). Toàn bộ vốn góp tại công ty được ủy quyền cho 3 cá nhân, mỗi người đại diện 33% vốn điều lệ, trong đó có ông Nakagawa Tetsuyuki - Tổng giám đốc Aeon Mall Việt Nam. Trước đó, trong năm 2025, doanh nghiệp này cũng đã liên tiếp thực hiện các đợt tăng vốn quy mô lớn. Cụ thể, vào tháng 6/2025, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ từ 16.680 tỷ lên gần 20.200 tỷ đồng . Đến tháng 12/2025, vốn doanh nghiệp tiếp tục được bổ sung, nâng lên xấp xỉ 21.000 tỷ đồng , trước khi tăng mạnh lên mức hiện tại. Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam là doanh nghiệp chuyên đầu tư, phát triển và vận hành các trung tâm thương mại Aeon Mall tại Việt Nam, trực thuộc Aeon Mall Co., Ltd - thành viên của Tập đoàn Aeon (Nhật Bản).