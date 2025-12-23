Aeon rút lui, Thaco tiếp quản dự án trên 'đất vàng' giữa Thủ đô

Sau khi Tập đoàn Aeon lỗ 7,4 triệu USD và rút lui khỏi dự án Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, Thaco đã thế chân để phát triển dự án trên "đất vàng" rộng 8 ha tại Hà Nội.

Hà Nội sắp có bãi đỗ xe và trung tâm thương mại mới do Thaco đầu tư. Ảnh minh họa.

Hà Nội vừa có quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án có phía bắc giáp hồ Đầm Đỗi; phía nam giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24 m, tuyến Monorail M2 và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật; phía đông giáp đường quy hoạch có mặt cắt 30 m và khu vực ga Giáp Bát; phía tây giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24 m và khu đô thị Đại Kim - Định Công.

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 8,03 ha. Trong đó, diện tích đất đường giao thông khoảng 1,97 ha, diện tích đất lập dự án khoảng 6,06 ha.

Mục tiêu cốt lõi của đồ án là hình thành mô hình bãi đỗ xe kết hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà kho hiện đại. Theo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, khu đất này được xác định chức năng là đất công cộng hỗn hợp.

Quy hoạch nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo kết nối đồng bộ, khoa học và khẳng định rõ dự án không có chức năng ở.

Việc này nhằm đảm bảo không phá vỡ cấu trúc và định hướng phát triển không gian đô thị, tuân thủ các quy chuẩn xây dựng hiện hành. Đồng thời, đảm bảo gắn kết, hài hòa với tuyến đường Vành đai 2,5; Vành đai 3, tuyến đường sắt đô thị và tuyến đường sắt quốc gia.

Về mặt tổ chức thực hiện, UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ phù hợp với quyết định phê duyệt. Công ty CP Xuân Nam Việt và Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27-7 được xác định là đơn vị có trách nhiệm triển khai dự án đầu tư. Các đơn vị này phải chủ động liên hệ với các Sở, ngành liên quan (Tài chính, Xây dựng...) để hoàn thiện thủ tục về đất đai, đầu tư và nghĩa vụ tài chính.

Đáng chú ý, khu đất được phê duyệt quy hoạch kể trên chính là dự án Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) từng đề xuất triển khai trung tâm thương mại Aeon Mall Hoàng Mai.

Cụ thể, năm 2019, Aeon Mall Việt Nam (thành viên của Tập đoàn Aeon) từng đề xuất với lãnh đạo thành phố Hà Nội về việc triển khai dự án bãi đỗ xe kết hợp trung tâm thương mại này cùng 2 đơn vị là Công ty Cổ phần Xuân Nam Việt Nam, Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và dịch vụ tổng hợp 27-7.

Dự án dự kiến trở thành trung tâm mua sắm thứ 3 của tập đoàn Nhật Bản tại Hà Nội, sau Aeon Mall Long Biên và Aeon Mall Hà Đông, với kỳ vọng cao về đóng góp vào thị trường bán lẻ tại Thủ đô.

Tuy nhiên, tháng 9/2023, cơ cấu cổ đông đối tác của Aeon Mall tại dự án này ghi nhận biến động lớn. Theo đó, Công ty 27-7 đã chuyển nhượng 99,98% vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế Thiso, đơn vị thành viên Tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương.

Đầu năm nay, thông tin về dự án Aeon Mall Hoàng Mai đã không còn trong kế hoạch phát triển các trung tâm thương mại tại Việt Nam của Tập đoàn Aeon.

Báo cáo bán niên trong niên độ tài chính 2024 (tháng 3-8) của Aeon Mall tiết lộ việc hủy dự án ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) khiến tập đoàn này lỗ hơn 1,1 tỷ yen (gần 7,4 triệu USD ).