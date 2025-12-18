Bầu Hiển, 'vua thép' Trần Đình Long bất ngờ hội tụ tại một siêu dự án

Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Hòa Phát, Thaco và T&T Group sẽ cùng tham gia thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng.

Phối cảnh tuyến đại lộ đi bên ngoài đê sông Hồng. Ảnh: CĐT.

Trong số 148 công trình dự kiến khởi công đồng loạt trên cả nước vào ngày 19/12, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong những công trình có quy mô lớn nhất. Dự án đi qua 19 phường, xã của Hà Nội, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng , được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển không gian đô thị Thủ đô.

Một điểm đáng chú ý liên quan đến dự án là danh sách các nhà đầu tư tham gia liên danh triển khai. Theo thông tin thể hiện trên biển lễ khởi công, dự án do liên danh gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Hòa Phát, Thaco và T&T Group thực hiện.

Trước đó, ngày 4/12, liên danh Văn Phú - MIK Group - Đại Quang Minh đã có văn bản đề xuất thực hiện dự án, trong đó Đại Quang Minh được chỉ định là đơn vị đại diện. Như vậy, Hòa Phát, Thaco và T&T Group là các nhà đầu tư mới được bổ sung vào liên danh.

Tấm biển khởi công hé lộ danh sách nhà đầu tư tham gia triển khai dự án. Ảnh: ST.

Ngày 14/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thống nhất nguyên tắc chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình.

Theo phương án nghiên cứu, dự án có quy mô khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng hơn 2.100 ha giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị. Phạm vi dự án kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã, phường của Hà Nội.

Trong đó, khu vực Hữu ngạn sông Hồng gồm các xã, phường Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân; khu vực Tả ngạn gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Hai dự án thành phần đầu tư xây dựng trục đại lộ giao thông, công viên cảnh quan và thực hiện giải phóng mặt bằng tái thiết đô thị tại Tả ngạn và Hữu ngạn sông Hồng. Dự án thành phần thứ 3 là tuyến metro đi ngầm dọc Hữu ngạn, dài khoảng 45 km, kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của Hà Nội. Dự án thành phần thứ 4 là các khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ và trên các quỹ đất đối ứng, bao gồm căn hộ chung cư cao tầng và nhà ở thấp tầng.

Theo tính toán sơ bộ, khoảng 200.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó một bộ phận được bố trí tái định cư tại chỗ. Tiến độ dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Riêng tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ lễ khởi công được triển khai tại khu đất công ở ngõ 148 An Dương Vương, phường Phú Thượng, với diện tích khoảng 2 ha và vốn đầu tư sơ bộ khoảng 670 tỷ đồng , nhằm bảo đảm tiến độ tổ chức lễ khởi công cấp quốc gia vào ngày 19/12.

Theo Phó chủ tịch TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, các thông tin hiện nay mới mang tính định hướng tổng thể. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trong vòng 6 tháng; quy mô chính thức của dự án sẽ được xác định sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.