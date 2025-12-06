Thaco bắt tay Hyundai Rotem sản xuất tàu điện và tàu cao tốc

Hyundai Rotem sẽ chuyển giao công nghệ công nghiệp đường sắt để sản xuất nội địa tàu điện đô thị, tàu cao tốc mang thương hiệu Thaco.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco và ông Lee Yong-bae, Tổng giám đốc Hyundai Rotem tại buổi lễ ký kết hợp tác. Ảnh: Thaco.

Tập đoàn Thaco và Hyundai Rotem (Hàn Quốc) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về nội địa hóa sản xuất đầu máy - toa xe (rolling stock) cho tàu điện đô thị và tàu cao tốc tại Việt Nam.

Buổi ký kết được thực hiện bởi ông Lee Yong-bae, Tổng giám đốc Hyundai Rotem và ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco, trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chiến lược phát triển công nghiệp đường sắt và từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông hiện đại.

Theo thỏa thuận, Hyundai Rotem sẽ chuyển giao cho Thaco các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực đường sắt, giúp Thaco sản xuất trong nước tàu điện đô thị và tàu cao tốc mang thương hiệu Thaco.

Đồng thời, Hyundai Rotem sẽ hỗ trợ xây dựng hệ thống tích hợp đồng bộ từ đầu máy toa xe (rolling stock), hệ thống tín hiệu - thông tin đến toàn bộ hạng mục E&M, giúp Thaco làm chủ chuỗi công nghệ từ sản xuất, vận hành đến bảo trì theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thaco sẽ đầu tư Tổ hợp công nghiệp đường sắt tại Khu công nghiệp cơ khí và công nghiệp phụ trợ 786 ha (phường Bình Cơ, TP.HCM), gồm khu sản xuất đầu máy toa xe, đường thử khép kín và trung tâm sửa chữa lớn hiện đại.

Sau lễ ký kết, lãnh đạo Thaco cũng tham gia chuyến khảo sát tuyến metro Shinbundang - tuyến metro vận hành tự động hoàn toàn (GoA4) và thăm Trung tâm bảo trì Depot DXLine để nghiên cứu mô hình vận hành, bảo dưỡng hiện đại của Hyundai Rotem.

Hành trình hợp tác của Thaco và Hyundai Rotem mới bắt đầu từ hồi tháng 6. Khi đó, lãnh đạo Thaco đã thăm, làm việc tại nhà máy Hyundai Rotem và tham dự Triển lãm đường sắt tại Bexco (Hàn Quốc).

Đến ngày 12/8, hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tháng 9, Tổng giám đốc Hyundai Rotem Lee Yong-bae và đoàn công tác đến Việt Nam, làm việc với Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc và lãnh đạo các bộ ngành để báo cáo chương trình hợp tác phát triển đường sắt tốc độ cao và metro. Đoàn cũng trình bày phương án công nghệ với lãnh đạo TP.HCM và Đà Nẵng.

Hiện, Thaco đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam theo hình thức đầu tư, kinh doanh theo quy định Luật Đầu tư.

Trong đó, Thaco dự kiến đóng góp 20% tổng vốn đầu tư, còn lại huy động hoặc vay từ các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế. Về tiến độ, doanh nghiệp đề xuất hoàn thành đoạn từ Hà Nội tới Vinh và từ TP.HCM tới Nha Trang trong 5 năm, đoạn còn lại từ Nha Trang đến Vinh là 7 năm.

Doanh nghiệp cũng cam kết về nhân lực, tiến độ, chất lượng công trình, công nghệ và bày tỏ mong muốn Chính phủ sớm hoàn thiện khung cơ chế chính sách, khung tiêu chuẩn để doanh nghiệp có thể nghiên cứu và tham gia.