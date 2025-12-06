Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Thaco bắt tay Hyundai Rotem sản xuất tàu điện và tàu cao tốc

  • Thứ bảy, 6/12/2025 20:53 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Hyundai Rotem sẽ chuyển giao công nghệ công nghiệp đường sắt để sản xuất nội địa tàu điện đô thị, tàu cao tốc mang thương hiệu Thaco.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco và ông Lee Yong-bae, Tổng giám đốc Hyundai Rotem tại buổi lễ ký kết hợp tác. Ảnh: Thaco.

Tập đoàn Thaco và Hyundai Rotem (Hàn Quốc) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về nội địa hóa sản xuất đầu máy - toa xe (rolling stock) cho tàu điện đô thị và tàu cao tốc tại Việt Nam.

Buổi ký kết được thực hiện bởi ông Lee Yong-bae, Tổng giám đốc Hyundai Rotem và ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco, trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chiến lược phát triển công nghiệp đường sắt và từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông hiện đại.

Theo thỏa thuận, Hyundai Rotem sẽ chuyển giao cho Thaco các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực đường sắt, giúp Thaco sản xuất trong nước tàu điện đô thị và tàu cao tốc mang thương hiệu Thaco.

Đồng thời, Hyundai Rotem sẽ hỗ trợ xây dựng hệ thống tích hợp đồng bộ từ đầu máy toa xe (rolling stock), hệ thống tín hiệu - thông tin đến toàn bộ hạng mục E&M, giúp Thaco làm chủ chuỗi công nghệ từ sản xuất, vận hành đến bảo trì theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thaco sẽ đầu tư Tổ hợp công nghiệp đường sắt tại Khu công nghiệp cơ khí và công nghiệp phụ trợ 786 ha (phường Bình Cơ, TP.HCM), gồm khu sản xuất đầu máy toa xe, đường thử khép kín và trung tâm sửa chữa lớn hiện đại.

Sau lễ ký kết, lãnh đạo Thaco cũng tham gia chuyến khảo sát tuyến metro Shinbundang - tuyến metro vận hành tự động hoàn toàn (GoA4) và thăm Trung tâm bảo trì Depot DXLine để nghiên cứu mô hình vận hành, bảo dưỡng hiện đại của Hyundai Rotem.

Hành trình hợp tác của Thaco và Hyundai Rotem mới bắt đầu từ hồi tháng 6. Khi đó, lãnh đạo Thaco đã thăm, làm việc tại nhà máy Hyundai Rotem và tham dự Triển lãm đường sắt tại Bexco (Hàn Quốc).

Đến ngày 12/8, hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tháng 9, Tổng giám đốc Hyundai Rotem Lee Yong-bae và đoàn công tác đến Việt Nam, làm việc với Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc và lãnh đạo các bộ ngành để báo cáo chương trình hợp tác phát triển đường sắt tốc độ cao và metro. Đoàn cũng trình bày phương án công nghệ với lãnh đạo TP.HCM và Đà Nẵng.

Hiện, Thaco đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam theo hình thức đầu tư, kinh doanh theo quy định Luật Đầu tư.

Trong đó, Thaco dự kiến đóng góp 20% tổng vốn đầu tư, còn lại huy động hoặc vay từ các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế. Về tiến độ, doanh nghiệp đề xuất hoàn thành đoạn từ Hà Nội tới Vinh và từ TP.HCM tới Nha Trang trong 5 năm, đoạn còn lại từ Nha Trang đến Vinh là 7 năm.

Doanh nghiệp cũng cam kết về nhân lực, tiến độ, chất lượng công trình, công nghệ và bày tỏ mong muốn Chính phủ sớm hoàn thiện khung cơ chế chính sách, khung tiêu chuẩn để doanh nghiệp có thể nghiên cứu và tham gia.

5 tập đoàn lớn xin làm 6 tuyến metro TP.HCM

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết có 5 doanh nghiệp lớn đang đề xuất đầu tư 6 tuyến đường sắt theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp, gồm Vingroup, Becamex, Sovico, Thaco và Masterise.

16:37 4/12/2025

Cam kết của VinSpeed, Thaco nếu được làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Trình bày với Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các doanh nghiệp đưa ra phương án tiếp cận, nguồn vốn và cam kết kỹ thuật.

11:57 28/11/2025

Lộ diện 108 nhà đầu tư nước ngoài nắm vốn Thaco

Tập đoàn Thaco hiện có vốn điều lệ 30.510 tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân (trong nước) chiếm khoảng 73,2% và vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 26,8%.

11:12 16/11/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

tàu điện Thaco Tô Lâm Hồ Đức Phớc Thaco Hyundai Rotem

  • Hồ Đức Phớc

    Hồ Đức Phớc

    Ông Hồ Đức Phớc là Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

    • Chức vụ: Tổng Kiểm toán Nhà nước
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Nghệ An
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ kinh tế

  • Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco)

    Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco)

    Thaco là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối ôtô tại Việt Nam. Hiện Thaco cũng mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản và nông nghiệp. Công ty cũng chính là cổ đông lớn nhất của Đại Quang Minh, chủ đầu tư dự án siêu đô thị 2,2 tỷ USD Sala Thủ Thiêm (TP.HCM).

    • Thành lập: 1997
    • Sáng lập: Trần Bá Dương
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

Đọc tiếp

Nguoi dan vay tien mua nha tang manh hinh anh

Người dân vay tiền mua nhà tăng mạnh

22 phút trước 20:58 6/12/2025

0

Trong 9 tháng năm 2025, người dân phía Nam tăng vay tín dụng tiêu dùng để mua nhà, sửa nhà, chuyển quyền sử dụng đất để xây nhà, mua sắm đồ dùng gia đình...

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý