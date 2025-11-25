TP.HCM sắp họp với Vinspeed, Thaco, Masterise, Sovico

Chiều 26/11, UBND TP.HCM sẽ họp về loạt tuyến đường sắt đô thị, trong đó có các dự án do Vinspeed, Thaco, Masterise và Sovico đề xuất đầu tư.

UBND TP.HCM sắp tổ chức buổi họp chuyên đề về các tuyến đường sắt đô thị. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo kế hoạch, chiều mai (26/11), UBND TP.HCM sẽ tổ chức buổi họp chuyên đề về các tuyến đường sắt đô thị. Cuộc họp sẽ có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gồm Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

Về phía doanh nghiệp có sự tham dự của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup), CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco), CTCP Tập đoàn Masterise và CTCP Tập đoàn Sovico.

Cuộc họp diễn ra lúc 14h tại UBND TP, do Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường chủ trì và được chia thành 4 phiên.

Theo đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị sẽ báo cáo về tuyến đường sắt đô thị số 1, 2. Sở Tài chính sẽ trình bày tài liệu và báo cáo liên quan đến tuyến đường sắt đi Cần Giờ, tuyến kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến số 3, 4 do doanh nghiệp đề xuất.

Các doanh nghiệp được mời đều là những đơn vị đã đăng ký tham gia đầu tư đường sắt đô thị TP.HCM thời gian qua. Cụ thể, Vinspeed là doanh nghiệp đề xuất tuyến đi Cần Giờ, Thaco đề xuất tuyến nối sân bay Long Thành, Masterise Group đề xuất tuyến số 3, còn tuyến số 4 do Tập đoàn Sovico đề xuất.