VinSpeed liên tục tăng vốn

Chỉ sau nửa năm, quy mô vốn của VinSpeed đã tăng gấp 5,5 lần, tương ứng tăng thêm 27.000 tỷ đồng.

VinSpeed nhanh chóng tăng vốn chỉ sau vài tháng. Ảnh minh họa: Bộ Xây dựng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed - công ty con của Tập đoàn Vingroup - vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 33.000 tỷ đồng . Đây là lần tăng vốn thứ 2 của công ty này chỉ trong tháng 11.

Trước đó, ngày 3/11, VinSpeed đã nâng vốn từ 15.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng thông qua sáp nhập CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long.

Theo kế hoạch sáp nhập, toàn bộ 243,46 triệu cổ phiếu Vingroup (VIC) do Công ty Hưng Long nắm giữ sẽ được chuyển sang VinSpeed. Sau giao dịch, VinSpeed sẽ sở hữu hơn 379 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 9,77% vốn điều lệ Vingroup.

VinSpeed là doanh nghiệp mới được ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, thành lập từ ngày 6/5, có vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng . Trong đó ông Vượng góp 3.060 tỷ đồng ban đầu, tương ứng 51% vốn điều lệ. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng , nắm 0,5% vốn/người.

Ngoài ra, cơ cấu cổ đông VinSpeed còn có Vingroup (10%), CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (35%) và Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng (3%).

Sau khi thành lập, VinSpeed đã đăng ký tham gia đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Dự án có vốn đầu tư khoảng 1,562 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỷ USD ), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Song song đó, doanh nghiệp cũng xúc tiến đề xuất xây dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao khác như Hà Nội - Quảng Ninh, TP.HCM - Cần Giờ.

Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ vừa công bố để tham vấn ý kiến, VinSpeed cho biết dự án có chiều dài tuyến chính gần 53 km, qua địa phận 8 xã, phường, với quy mô sử dụng đất khoảng 317 ha.

Trong đó, điểm đầu đặt tại khu vực nút giao Hàm Nghi - Lê Lợi (chợ Bến Thành) và điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise).

VinSpeed dự kiến xây dựng đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h. Giai đoạn 1 có hai ga Bến Thành và Cần Giờ. Giai đoạn 2 có thể mở rộng thêm 4 ga gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Depot và trung tâm điều khiển (OCC) đặt tại xã Cần Giờ.

Tổng vốn đầu tư dự án ước khoảng 86.650 tỷ đồng (tương đương gần 3,3 tỷ USD ), trong đó chi phí xây dựng hơn 37.000 tỷ đồng , thiết bị hơn 24.700 tỷ, quản lý dự án 7.400 tỷ, chi phí dự phòng 10.700 tỷ và lãi vay khoảng 5.800 tỷ đồng .

VinSpeed đặt mục tiêu hoàn tất báo cáo khả thi và giải phóng mặt bằng trong quý IV/2025; thi công, lắp đặt thiết bị từ đó đến quý III/2027; vận hành thử cuối năm 2027 và chạy thương mại từ quý I/2028.