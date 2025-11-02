VinSpeed muốn 2025 khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

VinSpeed đề xuất khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh gần 5,3 tỷ USD từ cuối năm nay, để có thể vận hành thương mại vào quý I/2028.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến được đầu tư trước năm 2030. Ảnh: Bộ Xây dựng.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed vừa công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh để lấy ý kiến tham vấn.

Dự án này cũng vừa được Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, trở thành một trong hai tuyến đường sắt tốc độ cao của Việt Nam được đầu tư trước 2030, bên cạnh tuyến Bắc - Nam từ ga Ngọc Hồi đến Thủ Thiêm dài 1.541 km.

Theo đề xuất của VinSpeed, tổng mức đầu tư dự án khoảng 138.930 tỷ đồng (tương đương khoảng 5,3 tỷ USD ).

Tuyến đường sắt dài hơn 120 km, đi qua địa phận Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, với khổ đường 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến.

Trong đó, điểm đầu dự án đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Hà Nội), đi qua Bắc Ninh theo dải phân cách giữa cao tốc nối sân bay Gia Bình, sau đó sang địa phận Hải Phòng, đến Yên Tử (Quảng Ninh) và kết thúc tại ga Hạ Long, trong khu công viên rừng phường Tuần Châu.

Tuyến có tốc độ thiết kế 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội là 120 km/h. Nếu được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và tái định cư từ quý IV/2025 đến quý III/2026, đồng thời tổ chức thi công song song để kịp chạy thử vào cuối năm 2027.

VinSpeed dự kiến giai đoạn 2028-2035 sẽ khai thác 4 đoàn tàu (16 toa) và nâng lên 8 đoàn (32 toa) trong giai đoạn 2035-2050. Các đoàn tàu vận hành 18 tiếng mỗi ngày (từ 5h đến 23h), với tần suất 60 phút/chuyến giai đoạn đầu, rút ngắn còn 30 phút từ năm 2030.

Lượng hành khách dự kiến đạt 2.164 lượt/năm khi khai thác năm 2028 và tăng lên 15.225 lượt/năm vào năm 2050.

VinSpeed là doanh nghiệp được Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng thành lập từ ngày 6/5, có vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng , trong đó ông Vượng góp 3.060 tỷ đồng , tương ứng 51% vốn điều lệ. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng , tương ứng 0,5% vốn.

Sau khi thành lập, VinSpeed đã đăng ký tham gia đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Dự án có vốn đầu tư khoảng 1,562 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỷ USD ), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Theo đăng ký đầu tư dự án, VinSpeed cho biết sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312.330 tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD ). 80% còn lại, doanh nghiệp đề xuất vay vốn Nhà nước không tính lãi suất trong vòng 35 năm kể từ ngày giải ngân. Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp kỳ vọng khởi công dự án trước tháng 12 năm nay và đưa vào khai thác toàn tuyến trước tháng 12/2030.

Song song đó, doanh nghiệp cũng đang xúc tiến đề xuất xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ.