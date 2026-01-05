Cơ quan công an nói về việc xử lý việc bán nhà ở xã hội sai đối tượng

Đại tá Thân Văn Duy - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ kiên quyết xử lý hành vi bán nhà sai quy định.

Tại buổi họp báo mới đây của UBND tỉnh Bắc Ninh, PV Tiền Phong đặt câu hỏi đến cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh về tình trạng "cò đất" rao bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng. Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh xác nhận có hiện tượng môi giới bất động sản rao bán nhà ở xã hội sai đối tượng như phóng viên phản ánh.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh thường xuyên kiểm tra, nắm bắt, đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chấn chỉnh; yêu cầu chủ đầu tư không được bán qua môi giới. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Công an tỉnh tăng cường kiểm tra việc mua bán nhà ở xã hội, tránh trục lợi chính sách.

Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh công khai thông tin về trình tự, thủ tục, đối tượng mua nhà ở xã hội và danh mục dự án; khuyến cáo người dân nếu phát hiện mua bán sai, thu chênh nhà ở xã hội thì kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch kiểm tra, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tăng cường thanh tra lĩnh vực mua bán nhà ở xã hội. Bởi việc mua bán nhà ở xã hội diễn biến nóng và phức tạp.

Liên quan việc bán nhà ở xã hội sai đối tượng, tại họp báo, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn đề xuất Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc, thậm chí có thể làm chuyên án.

Tại buổi họp báo, trả lời phóng viên, Đại tá Thân Văn Duy - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp bán nhà ở sai đối tượng. Công an tỉnh Bắc Ninh thường xuyên nắm bắt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, số ra ngày 15/12/2025, Báo Tiền Phong đăng tải bài viết phản ánh phát hiện hàng trăm căn nhà ở xã hội bán sai đối tượng tại tỉnh Bắc Ninh, trong đó phóng viên ghi nhận thực tế có tình trạng tại một dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới của phường Nếnh, "cò đất" công khai rao bán, tư vấn mua nhà ở xã hội cho người không đúng đối tượng.