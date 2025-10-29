TP.HCM ủng hộ VinSpeed làm tuyến metro từ Bến Thành đến Cần Giờ

UBND TP.HCM ủng hộ đề xuất của VinSpeed điều chỉnh điểm đầu tuyến metro tốc độ cao từ phường Tân Thuận sang Bến Thành nhằm tăng tính kết nối và hiệu quả khai thác mạng lưới metro.

UBND TP.HCM đề nghị VinSpeed tiếp tục nghiên cứu hướng tuyến nhằm đảm bảo tính khả thi, tối ưu hóa khả năng khai thác, gia tăng khả năng kết nối và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp Tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án và khu đất trên địa bàn TP liên quan đến kiến nghị của Tập đoàn Vingroup.

Trên cơ sở báo cáo của Vingroup và CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed về dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TP.HCM và Cần Giờ, UBND TP ủng hộ đề xuất điều chỉnh điểm đầu tuyến từ ga Tân Thuận (quận 7 cũ, hiện thuộc phường Tân Thuận) sang ga Bến Thành (quận 1 cũ, nay thuộc phường Bến Thành).

Theo UBND TP, việc điều chỉnh này nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, tăng độ phủ dịch vụ và khả năng kết nối giữa khu dân cư, trung tâm thương mại và khu vực trung tâm kinh tế - hành chính của thành phố. Đồng thời, tăng tính liên thông với các tuyến metro trong hệ thống đường sắt đô thị, góp phần hình thành mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ, thuận tiện cho người dân.

TP.HCM đồng thời đề nghị Vingroup nghiên cứu phương án phát triển không gian ngầm kết hợp phát triển không gian công cộng tại khu vực chợ Bến Thành theo quy hoạch chung của TP, nhằm nâng cao mỹ quan đô thị, thúc đẩy kinh tế du lịch, cải thiện giao thông khu vực.

Với VinSpeed, UBND TP đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu hướng tuyến nhằm đảm bảo tính khả thi, tối ưu hóa khả năng khai thác, gia tăng khả năng kết nối và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển không gian đô thị của TP, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Doanh nghiệp được giao phối hợp với các sở ngành liên quan cập nhật hướng tuyến bổ sung vào quy hoạch đường sắt đô thị TP, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án tuyến đường sắt đô thị trung tâm TP.HCM - Cần Giờ, trình Hội đồng thẩm định hồ sơ theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 15/10 của UBND TP.

UBND TP giao Giám đốc Sở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng thẩm định hồ sơ chủ trì, khẩn trương tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư theo quy định pháp luật, trình UBND TP xem xét, quyết định. Thời hạn hoàn thành nội dung chỉ đạo trên trước ngày 31/10.

Trước đó, VinSpeed đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao kết nối trung tâm TP.HCM với huyện Cần Giờ.

Theo đề xuất ban đầu, điểm đầu tuyến đặt tại phường Tân Thuận và điểm cuối tại xã Cần Giờ, chiều dài toàn tuyến là 48,5 km. Với vận tốc tối đa 350 km/h, thời gian di chuyển chỉ khoảng 12 phút từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, VinSpeed nhận thấy vị trí Tân Thuận gặp một số khó khăn.

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định về việc kết nối tuyến đường sắt trung tâm TP.HCM - Cần Giờ với các tuyến đường sắt khác của thành phố, VinSpeed đề xuất điều chỉnh điểm đầu đặt tại khu vực trước của chợ Bến Thành và kết nối với tuyến đường sắt số 1 Bến Thành - Suối Tiên; điểm kết thúc tại xã Cần Giờ, TP.HCM (không thay đổi so với đề xuất trước đây).

Để giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đoạn từ Bến Thành đến Tân Thuận sẽ được đi ngầm, đoạn từ Tân Thuận đến Cần Giờ sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án đã đề xuất.