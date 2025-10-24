Cách 'siêu đô thị' của Vingroup lấn biển Cần Giờ

Chủ đầu tư cho biết khu vực Cần Giờ có tầng đất yếu 20 m. Do đó, dự án Khu đô thị lấn biển được xử lý nền bằng kỹ thuật phun cát và nén chặt nhiều lớp để đảm bảo ổn định.

Để xử lý nền đất yếu, dự án sử dụng công nghệ phun cát kết hợp nguyên tắc cân bằng đào - đắp. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại tọa đàm giới thiệu Dự án khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise do Tập đoàn Vingroup tổ chức mới đây, chủ đầu tư cho biết Cần Giờ (TP.HCM) là vùng cửa sông, ven biển, có cấu trúc địa chất đặc thù được hình thành qua nhiều lớp trầm tích.

Theo kết quả khảo sát, lớp trên cùng của nền đất là cát pha bùn sét mềm, dày khoảng 18-24 m, bên dưới là các lớp sét cát pha có trạng thái từ dẻo đến nửa cứng. Ở độ sâu 36-40 m, nền đất trở nên rắn chắc hơn với các lớp cát chặt, phù hợp để đặt móng cho các công trình quy mô lớn.

Tương tự Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River

Vingroup nhận định địa chất khu vực này tương đồng với nhiều khu vực ven sông tại TP.HCM như quận Bình Thạnh (cũ), song có ưu điểm là tầng đất yếu ở Cần Giờ chỉ dày khoảng 20 m (so với 30 m ở Bình Thạnh) và chất lượng đất tốt dần khi xuống sâu.

Trên cơ sở đó, các đơn vị tư vấn thiết kế đã đề xuất giải pháp móng riêng cho từng loại công trình. Với công trình thấp tầng, sử dụng cọc ép đến tầng đất tốt ở độ sâu 36-40 m.

Với công trình cao tầng, áp dụng cọc khoan nhồi hoặc cọc barrette, mũi cọc đặt ở tầng đất chặt sâu 65-80 m, tương tự một số dự án tại TP.HCM như Central Park hay Golden River.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: CĐT.

Để xử lý nền đất yếu, dự án sử dụng công nghệ phun cát kết hợp nguyên tắc cân bằng đào - đắp, tức phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ các khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch, sau đó bồi hoàn cho phần đất liền.

Trong quá trình san lấp, cát được bơm, san gạt thành từng lớp phủ lên bề mặt bùn yếu, sau đó được nén và gia cố để nước thoát nhanh, giúp đất cố kết và đạt khả năng chịu tải cần thiết.

Theo Vingroup, phương pháp này từng được áp dụng tại nhiều công trình trên thế giới như quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah (Dubai) hay các dự án mở rộng cảng lớn ở châu Á. Tại Cần Giờ, công nghệ được điều chỉnh dựa trên điều kiện địa chất thực tế để bảo đảm an toàn và tính ổn định lâu dài.

Khởi công sân golf vào cuối năm

Về tiến độ, bà Phan Thiên Lý, Giám đốc kinh doanh dự án cho biết giai đoạn 1 gồm đắp nền và chống xói lở dự kiến hoàn thành trong tháng 11.

Cùng thời điểm này, chủ đầu tư sẽ khởi công sân golf, nhà hát, khu vui chơi và khu nhà ở thấp tầng, dự kiến hoàn tất trong vòng 12 tháng.

Từ giữa năm 2026, Vingroup dự kiến triển khai giai đoạn 2, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Bà Phan Thiên Lý, Giám đốc kinh doanh dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hiện, chủ đầu tư đang phối hợp với nhiều đơn vị tư vấn trong và ngoài nước để hoàn thiện giải pháp xử lý nền đất. Trong đó có Royal HaskoningDHV (Hà Lan) - tập đoàn hơn 140 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lấn biển, thích ứng biến đổi khí hậu và CK Aqua (Thụy Sĩ) - đơn vị chuyên xử lý và khử nước bùn, cung cấp các giải pháp làm sạch và bảo vệ đường thủy.

Hai đơn vị này sẽ cùng nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và phát triển bền vững.

Chủ đầu tư cũng cam kết chính sách bảo hành trọn đời phần nền móng và sẽ trực tiếp xử lý bằng vốn của mình nếu xảy ra sụt lún.

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 đắp nền và chống xói lở trong tháng 11 năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thành viên Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng vào ngày 19/4. Dự án tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ, nay thuộc xã Cần Giờ, TP.HCM mới với diện tích lập quy hoạch khoảng 2.870 ha, trong đó hơn 1.357 ha lấn biển.

Khi hoàn thành toàn bộ, dự án sẽ sở hữu tòa tháp cao 108 tầng, tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre), hệ thống sân golf, khu vui chơi giải trí quy mô 122 ha với vườn thú mở Safari, cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour...

Để tăng khả năng kết nối, Vingroup cho biết sẽ tài trợ ba phà 200 tấn phục vụ tuyến Bình Khánh - Cần Giờ và chịu toàn bộ chi phí vận hành. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến triển khai tuyến tàu thủy cao tốc từ Bến Bạch Đằng đến Cần Giờ với thời gian di chuyển khoảng 30 phút.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đang phối hợp với TP.HCM trong việc phát triển hạ tầng kết nối như tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM - Cần Giờ (vận tốc 350 km/h), tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu Cần Giờ và nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác. Các dự án này đang được hoàn thiện thủ tục để triển khai trong thời gian tới.