TP.HCM mở lại tuyến tàu cao tốc từ trung tâm đi Cần Giờ

TP.HCM vừa chấp thuận cho tuyến tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đến xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ) hoạt động trở lại với sức chứa 151 khách.

Tuyến cao tốc từ trung tâm đi Cần Giờ khi vận hành sẽ góp phần phát triển giao thông vận tải đường thủy và du lịch trên địa bàn TP. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương khai thác tuyến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc từ cầu tàu số 4 - Bến tàu cao tốc Bạch Đằng đến Bến thủy nội địa cầu đò Tam Thôn Hiệp (xã Bình Khánh, TP.HCM), do CTCP Đô thị du lịch Cần Giờ đề xuất.

Tuyến vận tải này khi vận hành sẽ góp phần phát triển giao thông vận tải đường thủy và du lịch trên địa bàn thành phố, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch khu vực Cần Giờ.

Sở đề nghị CTCP Đô thị du lịch Cần Giờ chủ động liên hệ UBND xã Bình Khánh để được xem xét, chấp thuận cho phương tiện tàu cao tốc của Công ty GreenlinesDP mà CTCP Đô thị du lịch Cần Giờ thuê được cập bến thủy nội địa cầu đò Tam Thôn Hiệp đón, trả khách. Song song đó, cần xây dựng phương án nâng cấp hạ tầng cầu bến.

Ngoài ra, phương án khai thác cũng phải bảo đảm khả năng tiếp nhận phương tiện tàu cao tốc có sức chở đến 151 khách, đảm bảo an toàn cho hành khách lên xuống bến; đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động dân sinh thường ngày của người dân khi sử dụng chung cầu bến.

Sở Xây dựng đề nghị UBND xã Bình Khánh tạo điều kiện, xem xét hướng dẫn doanh nghiệp được cập bến thủy nội địa cầu đò Tam Thôn Hiệp và phối hợp CTCP Đô thị du lịch Cần Giờ triển khai một số công trình, cơ sở hạ tầng, dịch vụ phụ trợ cho hoạt động khai thác tuyến như nhà chờ, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe; các gian hàng ẩm thực giới thiệu đặc sản vùng miền; hoạt động văn hóa nhằm phát triển vận tải hành khách, sản phẩm du lịch trên địa bàn.

Tuyến tàu cao tốc Bạch Đằng - Cần Giờ được GreenlinesDP khai thác từ năm 2018, nhưng đã bị tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Hiện, công ty chỉ khai thác tuyến từ trung tâm TP.HCM đến Vũng Tàu.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng có văn bản đồng ý chủ trương CTCP Đô thị du lịch Cần Giờ tài trợ 3 phà 200 tấn cho bến Bình Khánh, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, quá tải trong giai đoạn chờ xây cầu Cần Giờ.

Việc tài trợ này bao gồm các chi phí phát sinh từ nhiên liệu, chi phí nhân công và các chi phí khác trong quá trình vận hành.

Thời hạn hoạt động dự kiến khoảng 2,5 năm, gắn với mốc hoàn thành các công trình hạ tầng kết nối trọng điểm của thành phố như cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt trên cao nối Khu đô thị Phú Mỹ Hưng và Cần Giờ.

Về thời gian hoạt động, số lượng phà tối thiểu và tần suất xuất bến, Công ty Cần Giờ cùng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP sẽ bàn bạc, thống nhất để chủ động bố trí, đảm bảo kết nối giao thông khu vực thông suốt trong kết nối giao thông khu vực.

CTCP Đô thị du lịch Cần Giờ là doanh nghiệp thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup. Hiện đơn vị này là chủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ quy mô hơn 2.800 ha.