Giá đất Cần Giờ tăng chóng mặt

Từ khi Vingroup khởi công Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, giá rao bán đất nền tại khu vực này đã tăng 30-50%. Những lô có vị trí đẹp thậm chí rao giá tăng gấp đôi chỉ sau vài tháng.

Anh M.T., một môi giới đất nền lâu năm tại Cần Giờ cho biết chỉ trong vài tháng gần đây đã tiếp đón hàng chục nhóm khách đến xem đất, trong đó có nhiều người đã đặt cọc.

"Từ khi Vingroup chính thức khởi công, giá đất tại đây tăng bình quân khoảng 30%. Các lô nhỏ tăng nhanh hơn, thậm chí có lô tăng gấp đôi, trong khi lô đất lớn tăng chậm hơn", anh nói.

Sợ bán "hớ"

Anh T. cho biết thị trường bất động sản Cần Giờ bắt đầu "nóng" lên từ tháng 3, khi có thông tin Vingroup khởi công dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise). Tuy nhiên, dù giá tăng, nhiều người muốn mua, chủ đất lại không muốn bán vì sợ bán "hớ".

Đơn cử, một lô đất trên mặt đường Tắc Xuất được rao giá 70 triệu đồng/m2. Khi có người trả 65 triệu/m2, chủ nhất quyết không bán. Đến khi người mua đồng ý với giá 70 triệu/m2 thì chủ đất lại "quay xe" nâng giá lên 75 triệu đồng/m2.

"Tâm lý của chủ đất khi thấy có sóng và lượng người tìm kiếm tăng, họ liền ngừng bán, chờ giá cao hơn. Điều này khiến lượng khách quan tâm thì nhiều, nhưng lượng bất động sản rao bán lại giảm", anh T. nói.

Giá đất ở Cần Giờ tăng, nhiều người muốn mua, nhưng chủ đất lại không muốn bán vì sợ "hớ". Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Huỳnh Văn Đạt - một môi giới lâu năm tại Cần Giờ cho biết trục đường Tắc Xuất hiện được xem là khu vực đắc địa nhất, chỉ dài khoảng 1,8 km, nhưng đang là "điểm nóng" được tìm kiếm nhiều vì nối từ phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu đi qua khu dân cư hiện hữu hướng thẳng vào khu đô thị Vinhomes Green Paradise. Trên tuyến này, giá đất chia thành 3 đoạn với chênh lệch rõ rệt.

Trong đó, đoạn từ dự án Vinhomes Green Paradise đến đường Tắc Xuất - Đào Cử có mật độ dân cư đông, song hàng cũng hiếm. Đầu năm nay, giá rao bán trên trục đường này khoảng 60 triệu đồng/m2, tuy nhiên, đến nay, giá đã được nâng lên 85 triệu đồng/m2. Lô gần nhất chốt hồi tháng 5 là gần 70 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, đoạn từ Tắc Xuất - Đào Cử đến giao lộ Tắc Xuất - Giồng Ao có giá đầu năm 50 triệu đồng/m2, hiện rao 75 triệu đồng/m2.

Đường Tắc Xuất nối từ phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu đi qua khu dân cư hiện hữu hướng thẳng vào Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đoạn từ Giồng Ao đến phà Tắc Xuất có dân cư thưa thớt hơn nhưng cũng tăng từ 50 triệu lên 65 triệu/m2, tương đương mức tăng khoảng 30% so với đầu năm.

"Nếu trước đây nhà đầu tư ngại xa, thì nay họ chủ động tìm đến. Dòng tiền đang dịch chuyển về Cần Giờ nhanh hơn chúng tôi tưởng", ông Đạt nói.

Trên tuyến đường Duyên Hải, giá đất cũng tăng mạnh. Đơn cử, một lô đất rộng 2.700 m2 được mua gom từ năm 2020 với giá 15-50 triệu/m2 với, tổng chi khi đó khoảng 51 tỷ đồng .

Đến tháng 3 năm nay, có người trả 85 tỷ đồng nhưng chủ chưa bán. Gần đây, một khách mới đã đặt cọc với giá 35 triệu đồng/m2, tương đương 94,5 tỷ đồng , tức gần gấp đôi giá mua sau 5 năm.

Tại góc giao Đào Cử - Lê Hùng Yên, các nhà phố 100 m2 đã xây phần thô (1 trệt, 2 lầu) đang rao 10- 11 tỷ đồng /căn, tùy vị trí. Trong khi hồi tháng 2, một căn tương tự chỉ được chốt giá 6,5 tỷ đồng .

Nhà phố 100 m2 tại góc giao Đào Cử - Lê Hùng Yên (Cần Giờ) hiện được rao bán 10- 11 tỷ đồng /căn, tùy vị trí. Ảnh: Quỳnh Danh.

Khu Phước Lộc, nơi đã có quy hoạch 1/500 và có thể ra sổ, cũng ghi nhận giá tăng đáng kể. Đất kèm nhà hoàn thiện 110 m2 đang rao khoảng 7 tỷ đồng (65-66 triệu/m2). Trong khi đó, đất hợp đồng mua bán (chưa có sổ) hiện rao 50-55 triệu/m2, tăng so với mức 38-40 triệu/m2 trước đây.

Đáng chú ý, đất nền biệt thự 300-330 m2 - phân khúc từng có giá đáy 13-15 triệu/m2 hơn một năm trước - nay đã tăng lên tới 40 triệu/m2, tức tăng hơn 150%.

Đất dưới 10 tỷ hút khách

Dù vậy, ông Đạt cho rằng đợt "sóng" hiện nay chưa phải mạnh nhất ở Cần Giờ. Theo ông, năm 2020 mới là thời điểm thị trường sôi động nhất. Thời điểm đó, những giao dịch lớn thậm chí chỉ mất khoảng một tuần để chốt.

Từ năm 2021 đến cuối 2024, thị trường Cần Giờ gần như "đóng băng", chỉ đến đầu năm nay mới bắt đầu có "sóng" trở lại. Tính từ đầu năm, phân khúc đất nhỏ dưới 10 tỷ đồng phục hồi mạnh, tăng khoảng 50%, trong khi đất lớn vẫn còn kém thanh khoản do rủi ro pháp lý và vốn cao.

Bất động sản quanh trung tâm Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Nguyễn Đức Hòa, môi giới chuyên sâu thị trường Cần Giờ cũng đồng tình "sóng" hiện tại chưa thể so với năm 2020. Theo ông, "cơn sóng" hiện nay mới chỉ lan ở một số khu dân cư như Phước Lộc, Giồng Ao - những nơi có đất ở ổn định và diện tích nhỏ. Trong khi đó, các sản phẩm có quy mô lớn mới chỉ bước vào giai đoạn tích lũy giá.

"Lượng hàng ít, trong khi nhu cầu đón đầu dự án của Vingroup tăng nhanh, khiến giá nhích lên từng ngày", ông Hòa nói.

Theo ông, ngoài nhóm nhà đầu tư có kinh nghiệm đã mạnh dạn xuống tiền, phần lớn người quan tâm hiện nay là khách tham quan dự án Vinhomes Cần Giờ. Do dự án này chưa mở bán, nhiều người chuyển hướng tìm mua đất dân cư xung quanh, tạo nên làn sóng quan tâm đột biến.

"Dòng người tạo ra dòng tiền, cùng sự tham gia của các môi giới dự án đã hình thành nên một cái chợ thực sự. Tuy nhiên, lượng hàng rất khan hiếm, nhất là các sản phẩm nhỏ có thanh khoản tốt", ông chia sẻ.

Ông Hòa cho biết các chủ đất hiện đều có tâm lý neo giá cao và dễ đổi ý ngừng bán. "Họ nhìn vào giá dự kiến của Vinhomes Green Paradise để so sánh và cho rằng đất dân cư vẫn rẻ. Tâm lý sợ bán hớ khiến cung càng ít, cầu tăng mà hàng ít, giá bị đẩy lên từng ngày", ông bổ sung.

Bản thân ông Hòa hiện làm việc với nhiều chủ đất. Bên cạnh những sản phẩm nằm trên trục chính trong khu dân cư được nhiều khách hàng quan tâm, ông còn có một số quỹ đất đẹp với đơn giá tốt hơn, nhưng do diện tích lớn (1-2 ha) nên vẫn chưa được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Theo ông Hòa, nhà đầu tư nhỏ hoặc người mới vẫn trong trạng thái thăm dò do e ngại đà tăng giá nhanh. Ngược lại, nhà đầu tư phía Bắc, đặc biệt là khách từ Hà Nội, có kinh nghiệm qua nhiều đợt "sốt đất" nên tâm lý ổn định hơn, chấp nhận rủi ro cao hơn. Phần lớn giao dịch gần đây đến từ nhóm khách này.

Vị môi giới cho rằng với quy mô phát triển hạ tầng và đại dự án đang triển khai, về dài hạn đất nền Cần Giờ vẫn có dư địa tăng giá, song thị trường hiện tại vẫn đang giằng co giữa bên bán và bên mua, cùng chờ Vinhomes công bố giá bán giai đoạn 1.

"Khi dự án này mở bán, mặt bằng giá khu vực sẽ có cơ sở tham chiếu rõ hơn, từ đó thị trường có thể bước vào giai đoạn sôi động mới", ông dự báo.