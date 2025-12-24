10 đường bay bận rộn nhất thế giới: Hà Nội - TP.HCM đứng thứ 4

Hà Nội - TP.HCM là chặng bay nội địa đông khách bậc nhất thế giới với sự cạnh tranh của 6 hãng bay.

Có 6 hãng bay nội địa đang khai thác chặng Hà Nội - TP.HCM. Ảnh: H.S.

Theo báo cáo Busiest Routes in the World 2025 do OAG, đơn vị cung cấp dữ liệu hàng không toàn cầu công bố, đường bay nội địa lớn nhất Việt Nam giữa Hà Nội (HAN) và TP.HCM (SGN) xếp thứ 4 thế giới về mức độ nhộn nhịp trong năm 2025, xét theo tổng số ghế được các hãng hàng không lên lịch khai thác.

Cụ thể, OAG cho biết tuyến Hà Nội - TP.HCM có 1 triệu ghế trong năm 2025, tăng 4% so với năm trước và cao hơn 8% so với con số năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Đây là một trong số ít đường bay nội địa trên thế giới đã vượt quy mô trước dịch, cho thấy nhu cầu đi lại giữa hai đầu tàu kinh tế - chính trị của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao.

Báo cáo cũng chỉ ra mức độ cạnh tranh rất lớn trên đường bay trục Bắc - Nam khi có tới 6 hãng hàng không cùng tham gia khai thác trong năm 2025.

Sự cạnh tranh này kéo mặt bằng giá vé tiếp tục giảm. Theo OAG, giá vé trung bình một chiều trên tuyến Hà Nội - TP.HCM đã giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức khoảng 67 USD /lượt.

Trong bức tranh chung của thị trường hàng không toàn cầu, báo cáo của OAG cho thấy châu Á - Thái Bình Dương chiếm thế áp đảo trong danh sách các tuyến bay nhộn nhịp nhất thế giới năm 2025.

Tuyến bay đứng đầu toàn cầu là Jeju - Seoul Gimpo (Hàn Quốc) với hơn 14 triệu ghế, tiếp theo là các đường bay nội địa Nhật Bản như Sapporo - Tokyo Haneda và Fukuoka - Tokyo Haneda, đều có quy mô trên 11 triệu ghế.

Đáng chú ý, tuyến Hà Nội - TP.HCM của Việt Nam không chỉ vượt qua nhiều đường bay trục tại Trung Quốc và châu Âu, mà còn là một trong số rất ít đại diện Đông Nam Á góp mặt trong top 5 toàn cầu.

OAG nhấn mạnh các tuyến bay nội địa tại châu Á tiếp tục giữ vai trò chủ đạo nhờ mật độ dân cư cao, khoảng cách địa lý phù hợp với vận tải hàng không và tần suất khai thác lớn, ngay cả tại những quốc gia đã phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao.

Bên cạnh Việt Nam, tuyến nội địa duy nhất ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương lọt top 5 là Jeddah - Riyadh (Arab Saudi), phản ánh sự tăng trưởng mạnh của nhu cầu đi lại tại Trung Đông.

Tuy nhiên, phần lớn các tuyến dẫn đầu thế giới vẫn tập trung tại Đông Á và Đông Nam Á.