Bamboo Airways nghiên cứu phát triển mạng bay kết nối với Long Thành

Lãnh đạo Bamboo Airways cho biết hãng đang nghiên cứu việc phát triển mạng bay kết nối sân bay Long Thành, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch tăng quy mô đội bay.

Máy bay Airbus của Bamboo Airways hạ cánh tại sân bay Long Thành ngày 19/12. Ảnh: BAV.

Ngày 19/12, Bamboo Airways là 1 trong 3 hãng hàng không đầu tiên thực hiện chuyến bay đến sân bay Long Thành, đánh dấu cột mốc chính thức khai trương của sân bay có quy mô và công suất lớn nhất Việt Nam.

Chuyến bay được Bamboo Airways khai thác bằng tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A227, đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của hãng tại công trình hạ tầng hàng không trọng điểm của quốc gia.

Tổng giám đốc Bamboo Airways Trương Phương Thành bày tỏ vui mừng khi Việt Nam có thêm một sân bay quốc tế mới với quy mô khai thác lớn top đầu thế giới, sẽ đóng vai trò cửa ngõ hàng không quan trọng của TP.HCM, cũng như của cả nước thời gian tới.

Lãnh đạo Bamboo bày tỏ niềm tin rằng khi đi vào vận hành, sân bay Long Thành sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường năng lực tiếp nhận hành khách và hàng hóa quốc tế của Việt Nam, đồng thời từng bước trở thành hub hàng không tại khu vực Đông Nam Á.

"Sân bay Long Thành sẽ mở ra nhiều dư địa để các hãng hàng không nội địa, trong đó có Bamboo Airways, nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển mạng bay kết nối TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian tới”, ông Trương Phương Thành nói.

Ông cũng cho biết Bamboo Airways đang nghiên cứu việc phát triển mạng bay kết nối sân bay Long Thành, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch tăng quy mô đội bay.

Mới đây, Bamboo Airways đã tiếp nhận thêm một tàu bay để tăng cường nguồn lực khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng trong giai đoạn cao điểm cuối năm, năm mới và Tết Nguyên đán 2026.

Tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết hãng đã và đang tích cực làm việc và đàm phán với các đối tác để nhận thêm tàu bay trong thời gian tới.

Trong trung và dài hạn, Bamboo Airways đặt mục tiêu bổ sung 8-10 tàu bay mỗi năm, hướng tới đưa quy mô đội bay trở lại mức 30 tàu theo phương án đã được Chính phủ phê duyệt, sau đó tiếp tục nghiên cứu mở rộng đội bay ở các giai đoạn tiếp theo.

Việc tăng quy mô đội bay được xác định là cơ sở quan trọng để Bamboo Airways từng bước củng cố và mở rộng mạng đường bay, bao gồm tăng tần suất khai thác các đường bay hiện hữu, khai thác trở lại và mở mới các đường bay nội địa, quốc tế phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện khai thác thực tế.

Hồi tháng 9, Bamboo Airways đã trở về với Tập đoàn FLC sau 2 năm được tiếp quản bởi nhóm nhà đầu tư mới.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 11/11, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC Bùi Hải Huyền cho biết chủ trương tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways được Tập đoàn FLC đưa ra trên cơ sở cân nhắc thận trọng, toàn diện và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Quyết định này xuất phát từ đề nghị của ông Lê Thái Sâm, Chủ tịch Bamboo Airways, và FLC đã đồng ý tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý cũng như điều hành hãng hàng không.

Tuy nhiên, chủ trương này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cốt lõi: không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến tiến trình tái cấu trúc của tập đoàn; triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nhân sự hiện có; đồng thời kiểm soát rủi ro chặt chẽ để đảm bảo an toàn và bền vững cho FLC.

Bên cạnh đó, việc tiếp quản, điều hành hãng bay phải được triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nhân sự hiện có.

Trước khi đồng ý tiếp nhận, FLC đã đánh giá kỹ lưỡng và xây dựng mô hình quản lý phù hợp cho Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc. Các phương án này đảm bảo tính độc lập tương đối giữa hoạt động của Bamboo Airways và các lĩnh vực đầu tư, bất động sản - du lịch của FLC, nhằm tránh chồng chéo và dàn trải nguồn lực.

Hiện nay, FLC đang làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, thuê mua máy bay và tài chính, nhằm tìm kiếm các giải pháp hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và vốn đầu tư cho Bamboo Airways. Việc huy động nguồn lực sẽ được thực hiện thận trọng, từng bước và phù hợp với khả năng tài chính hiện tại của tập đoàn.

Đồng thời, FLC sẽ có báo cáo chi tiết về định hướng phát triển của Bamboo Airways giai đoạn 2025-2030 lên Thủ tướng và sẽ trình bày cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.