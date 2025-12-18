Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hé lộ thông tin 3 chuyến bay đến Long Thành sáng mai

  • Thứ năm, 18/12/2025 17:19 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Tàu bay Boeing của Vietnam Airlines và Airbus của Vietjet cùng Bamboo Airways sẽ lần lượt hạ cánh ở sân bay Long Thành sáng 19/12.

Sân bay Long Thành sẽ đón 3 chuyến bay chính thức của 3 hãng hàng không trong nước trong ngày 19/12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau chuyến bay kĩ thuật thực nghiệm ngày 15/12, sân bay Long Thành chuẩn bị đón 3 chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19/12, sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trước khi "siêu" cảng hàng không này đi vào hoạt động vào năm 2026.

Theo Cục Hàng không, vào ngày 19/12, Vietnam Airlines dự kiến khai thác chuyến bay từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (HAN), cất cánh lúc 6h15, và hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (LTH) lúc 8h10.

Hành trình này được thực hiện bằng tàu bay Boeing 787-9. Đây là chuyến bay chở đại biểu và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, không phải chuyến bay thương mại.

Sau khi hoàn tất chuyến bay đến Long Thành, tàu bay Boeing 787-9 sẽ tiếp tục cất cánh lúc 12h00 để quay trở lại Nội Bài và hạ cánh lúc 13h55 cùng ngày.

Đây là lần thứ hai máy bay của Vietnam Airlines hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sau chuyến bay thử nghiệm diễn ra hôm 15/12.

Cũng trong ngày 19/12, Vietjet dự kiến khai thác chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (SGN), khởi hành lúc 7h35 và đến sân bay Long Thành lúc 8h30. Ở chiều ngược lại, chuyến bay rời Long Thành lúc 12h20 và hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 13h15. Hãng sử dụng tàu bay A321neo cho chuyến bay đầu tiên đến sân bay Long Thành trong đợt này.

Đối với Bamboo Airways, hãng dự kiến xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7h55, hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 8h35 ngày 19/12. Tàu bay sau đó cất cánh từ Long Thành lúc 12h25, quay đầu về Tân Sơn Nhất và hạ cánh lúc 13h05. Bamboo Airways khai thác tàu bay A321 cho hành trình này.

Trên các chuyến bay của Vietjet và Bamboo chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Về dịch vụ mặt đất, tàu bay của Vietnam Airlines do VIAGS đảm nhiệm, còn Vietjet và Bamboo Airways do SAGS cung cấp.


Diệu Thanh

sân bay Long Thành Sân bay Long Thành Vietjet Air Bamboo Airways Boeing Airbus Vietnam Airlines

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Bamboo Airways

    Bamboo Airways

    Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hãng hàng không mới thuộc Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, có trụ sở tại Sân bay Phù Cát (Bình Định). Mới đây công ty đã chính thức ra mắt và dự kiến sẽ bắt đầu có các chuyến bay cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

    • Thành lập: 2017
    • Sáng lập: FLC
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

  • Airbus

    Airbus

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

    • Thành lập: 19170
    • Trụ sở chính: Toulouse, Pháp
    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

