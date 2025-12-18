Hé lộ thông tin 3 chuyến bay đến Long Thành sáng mai

Tàu bay Boeing của Vietnam Airlines và Airbus của Vietjet cùng Bamboo Airways sẽ lần lượt hạ cánh ở sân bay Long Thành sáng 19/12.

Sân bay Long Thành sẽ đón 3 chuyến bay chính thức của 3 hãng hàng không trong nước trong ngày 19/12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau chuyến bay kĩ thuật thực nghiệm ngày 15/12, sân bay Long Thành chuẩn bị đón 3 chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19/12, sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trước khi "siêu" cảng hàng không này đi vào hoạt động vào năm 2026.

Theo Cục Hàng không, vào ngày 19/12, Vietnam Airlines dự kiến khai thác chuyến bay từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (HAN), cất cánh lúc 6h15, và hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (LTH) lúc 8h10.

Hành trình này được thực hiện bằng tàu bay Boeing 787-9. Đây là chuyến bay chở đại biểu và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, không phải chuyến bay thương mại.

Sau khi hoàn tất chuyến bay đến Long Thành, tàu bay Boeing 787-9 sẽ tiếp tục cất cánh lúc 12h00 để quay trở lại Nội Bài và hạ cánh lúc 13h55 cùng ngày.

Đây là lần thứ hai máy bay của Vietnam Airlines hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sau chuyến bay thử nghiệm diễn ra hôm 15/12.

Cũng trong ngày 19/12, Vietjet dự kiến khai thác chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (SGN), khởi hành lúc 7h35 và đến sân bay Long Thành lúc 8h30. Ở chiều ngược lại, chuyến bay rời Long Thành lúc 12h20 và hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 13h15. Hãng sử dụng tàu bay A321neo cho chuyến bay đầu tiên đến sân bay Long Thành trong đợt này.

Đối với Bamboo Airways, hãng dự kiến xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7h55, hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 8h35 ngày 19/12. Tàu bay sau đó cất cánh từ Long Thành lúc 12h25, quay đầu về Tân Sơn Nhất và hạ cánh lúc 13h05. Bamboo Airways khai thác tàu bay A321 cho hành trình này.

Trên các chuyến bay của Vietjet và Bamboo chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Về dịch vụ mặt đất, tàu bay của Vietnam Airlines do VIAGS đảm nhiệm, còn Vietjet và Bamboo Airways do SAGS cung cấp.



