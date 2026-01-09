Hơn 31 tấn vàng của Venezuela vẫn ở Anh

Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tiếp tục giữ lại 31 tấn vàng trị giá khoảng 4,8 tỷ USD của Venezuela, bất chấp việc Caracas hiện được điều hành bởi một chính quyền lâm.

Vàng đang trở thành khoản tài sản cứu trợ cho tình hình của Venezuela. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước quốc hội Anh mới đây, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết London hiện chưa công nhận các lãnh đạo mới của Venezuela.

Theo bà, lập trường này đồng nghĩa Ngân hàng Trung ương Anh nhiều khả năng vẫn duy trì quyền kiểm soát đối với số vàng dự trữ của Venezuela đang được lưu trữ tại London.

Ngân hàng Trung ương Anh đã giữ 31 tấn vàng của Venezuela từ năm 2008. Kể từ năm 2020, số vàng này trở thành tâm điểm của một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài, xoay quanh việc liệu ngân hàng trung ương Venezuela có quyền yêu cầu hoàn trả dự trữ hay không.

Chính phủ Anh và một số nền kinh tế phát triển từng không công nhận chính quyền của ông Maduro, với lý do ông bị cáo buộc gian lận trong các cuộc bầu cử quốc gia.

Trong giai đoạn 2018-2022, London chính thức công nhận ông Juan Guaido - lãnh đạo phe đối lập - là nguyên thủ quốc gia lâm thời của Venezuela, qua đó tạo cơ sở để Ngân hàng Trung ương Anh từ chối các yêu cầu hoàn trả vàng từ phía Caracas.

Tranh chấp sau đó được đưa ra tòa án Anh. Năm 2020, Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết ủng hộ Ngân hàng Trung ương Anh. Phán quyết này từng bị Tòa phúc thẩm đảo ngược, nhưng đến năm 2021, Tòa án Tối cao lại bác bỏ quyết định của cấp phúc thẩm, tiếp tục ngăn việc chuyển trả số vàng cho Venezuela.

Ngân hàng Trung ương Anh từng hầu tòa để giải quyết đơn kiện yêu cầu hoàn trả số vàng đang cất giữ của Venezuela. Ảnh: Reuters.

Việc ông Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ hôm 4/1 đã làm dấy lên những câu hỏi mới về tương lai của số vàng dự trữ này. Washington được cho là ngầm ủng hộ việc bà Delcy Rodriguez - cựu Phó tổng thống dưới thời ông Maduro - giữ vai trò lãnh đạo mới tại Venezuela, dù Anh chưa đưa ra động thái tương tự.

Trả lời chất vấn tại quốc hội, Ngoại trưởng Cooper khẳng định Anh sẽ tiếp tục duy trì lập trường không công nhận chính quyền mới, coi đây là nền tảng cho các quyết định liên quan đến tài sản của Venezuela đang được giữ tại London. Bà nhấn mạnh mục tiêu của Anh là thúc đẩy một tiến trình chuyển đổi dân chủ phản ánh ý chí của người dân Venezuela.

Quan điểm này khiến London có phần khác biệt với Washington, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là sẵn sàng hợp tác với bà Rodriguez nếu Caracas đáp ứng các điều kiện từ phía Mỹ.

Trong khi đó, tân lãnh đạo Venezuela đã phát tín hiệu hòa giải. Trong cuộc họp nội các đầu tiên sau khi nhậm chức, bà Rodriguez kêu gọi Mỹ hợp tác trong các chương trình phát triển chung, dựa trên khuôn khổ luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, đến nay, Caracas chưa đưa ra yêu cầu chính thức nào liên quan đến số vàng đang được giữ tại Anh.

Ngân hàng Trung ương Anh hiện quản lý một trong những kho vàng lớn nhất thế giới, là nơi lưu trữ dự trữ của nhiều nền kinh tế đang phát triển. Quyết định giữ lại vàng của Venezuela từng gây tranh cãi và dẫn đến nhiều cuộc biểu tình phản đối bên ngoài Đại sứ quán Anh tại Caracas.