Việt Nam định hình các trung tâm công nghiệp năng lượng sạch

Trong quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch, Việt Nam định hướng hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng nhằm phát triển chuỗi sản xuất, dịch vụ và đào tạo.

Ông Phạm Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương). Ảnh: Hồng Nhung.

Đây là chia sẻ của ông Phạm Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) tại sự kiện ra mắt Trung tâm Đào tạo Xuất sắc về Điện gió trong khuôn khổ dự án RENEW Skills do Quỹ GE Vernova Foundation tài trợ, phối hợp cùng tổ chức ASSIST Asia và Trường Đại học Điện lực.

Lãnh đạo Cục Điện lực cho biết trong định hướng của Bộ, các trung tâm công nghiệp năng lượng sẽ được hình thành tại nhiều khu vực trên cả nước.

“Cụ thể, phía Bắc dự kiến đặt tại Hải Phòng, trong khi khu vực phía Nam sẽ đặt tại TP.HCM trên cơ sở địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây và Khánh Hòa”, ông Hùng thông tin.

Các trung tâm này được kỳ vọng trở thành hạt nhân phát triển ngành năng lượng mới, bao gồm các nhà máy chế tạo thiết bị phục vụ điện gió, điện mặt trời, hệ thống dịch vụ hậu cần và cảng biển chuyên dụng hỗ trợ thi công, vận hành và bảo trì các dự án năng lượng tái tạo.

Đồng thời, nơi đây cũng sẽ tập trung các khu công nghiệp xanh, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực năng lượng sạch.

Đồng tình với lãnh đạo Bộ Công Thương, ông Nguyễn Nam Thắng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), cho rằng sự gia tăng nhanh của các nguồn năng lượng tái tạo đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hệ thống điện quốc gia.

Theo ông Thắng, việc triển khai Quy hoạch điện VIII sẽ làm thay đổi cơ cấu nguồn điện của Việt Nam với tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng lớn. Điều này đòi hỏi hệ thống điện phải được vận hành linh hoạt hơn, đồng thời cần tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện truyền tải để tích hợp hiệu quả các nguồn điện mới.

Là một trong những tổ chức nước ngoài đang hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển nguồn nhân lực năng lượng sạch, bà Kristin Carvell, Chủ tịch Quỹ GE Vernova Foundation kiêm Tổng giám đốc Truyền thông toàn cầu GE Vernova, cho rằng để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai của Việt Nam thì việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành năng lượng là yếu tố then chốt.

Theo bà, các trung tâm đào tạo chuyên sâu sẽ góp phần chuẩn bị đội ngũ kỹ sư và chuyên gia có kỹ năng cần thiết cho lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia đang thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch.

Hiện Trường Đại học Điện lực là một trong 5 đơn vị hệ đại học của Việt Nam tham gia trực tiếp vào dự án RENEW Skills, với mục tiêu đào tạo hơn 4.000 sinh viên, kỹ sư và kỹ thuật viên tại Việt Nam đến năm 2027, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo trong thời gian tới.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, quy mô các nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống điện quốc gia dự kiến tiếp tục mở rộng. Đến 2030, tổng công suất điện mặt trời cả nước khoảng 46.459-73.416 MW, trong khi điện gió trên bờ dao động 26.066-38.029 MW. Điện gió ngoài khơi phục vụ nhu cầu trong nước đặt mục tiêu đạt 6.000 MW vào năm 2030 và khoảng 17.032 MW vào năm 2035.

Đáp ứng mục tiêu này, GE Vernova hiện cam kết sẽ đầu tư khoảng 200 triệu USD để xây dựng nhà máy mới tại Hải Phòng nhằm sản xuất máy biến áp công suất lớn. Nhà máy Hải Phòng sẽ được triển khai theo từng giai đoạn và dự kiến đi vào vận hành đầy đủ vào năm 2028.

Trước đó, doanh nghiệp này đã đưa vào vận hành thương mại Nhà máy Nhơn Trạch 3 & 4 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) với tổng công suất 1,6 GW. Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ tuabin khí HA và cũng là nhà máy đầu tiên vận hành bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).