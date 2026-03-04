Công ty bà Nguyễn Thị Mai Thanh thâu tóm dự án điện gió

Sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng CTCP Điện gió Phú Cường, REE sẽ sở hữu cụm dự án điện gió tổng vốn hơn 9.000 tỷ đồng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo REE và Phú Cường trong lễ ký hợp tác dự án điện gió. Ảnh: FBDN.

HĐQT CTCP Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE) vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng tối đa 100% vốn tại CTCP Điện gió Phú Cường. Sau giao dịch, doanh nghiệp này sẽ trở thành công ty con gián tiếp của REE.

Điện gió Phú Cường là chủ đầu tư cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B tại xã Lai Hòa, TP Cần Thơ (trước đây thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Theo thông tin từ Tập đoàn Phú Cường, tổng mức đầu tư toàn cụm dự án khoảng 9.140 tỷ đồng . Giai đoạn 1A và 1B có công suất lắp đặt 200 MW; giai đoạn 2 dự kiến bổ sung thêm 1.000 MW.

Theo quy hoạch ban đầu, sau khi hoàn thiện toàn bộ các giai đoạn, dự án có thể đạt tổng công suất lên tới 1.400 MW, cung cấp điện cho hơn 1,6 triệu hộ dân tại khu vực và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời góp phần giảm khoảng 1,8 triệu tấn CO2 mỗi năm.

Trước khi được REE nhận chuyển nhượng, dự án do Phú Cường Group phát triển cùng đối tác quốc tế Mainstream Renewable Power, một nhà phát triển năng lượng tái tạo đã triển khai nhiều dự án tại các quốc gia.

Các bước chuẩn bị đầu tư như khảo sát địa chất, địa hình, đáy biển khu vực dự án đã hoàn tất; công tác đo gió hoàn thành; nhà cung cấp turbine và các gói thầu xây dựng chính cũng đã được lựa chọn, sẵn sàng cho giai đoạn triển khai.

Theo phía Phú Cường, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi xanh và giảm phát thải, việc chuyển nhượng dự án được kỳ vọng sẽ gia tăng nguồn cung năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả khai thác tài sản. Sự kết hợp giữa năng lực phát triển dự án của Phú Cường và kinh nghiệm quản lý - vận hành của REE được kỳ vọng giúp tối ưu hiệu quả đầu tư, nâng cao tiêu chuẩn vận hành và tạo giá trị dài hạn cho danh mục năng lượng.

REE do bà Nguyễn Thị Mai Thanh làm Chủ tịch HĐQT, là doanh nghiệp đa ngành, hoạt động chính trong các lĩnh vực cơ điện công trình (M&E), hạ tầng nước, môi trường và bất động sản. Công ty này tham gia lĩnh vực năng lượng từ năm 2010 và mở rộng sang năng lượng tái tạo từ năm 2019. Hiện REE sở hữu hơn 10 công ty con trong mảng này.

Về phía Phú Cường Group, doanh nghiệp được thành lập năm 2009, là tập đoàn kinh tế đa ngành với hơn 20 công ty thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo, du lịch - vận tải, chế biến và xuất khẩu thủy hải sản.