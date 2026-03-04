Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Công ty bà Nguyễn Thị Mai Thanh thâu tóm dự án điện gió

  • Thứ tư, 4/3/2026 16:01 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng CTCP Điện gió Phú Cường, REE sẽ sở hữu cụm dự án điện gió tổng vốn hơn 9.000 tỷ đồng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo REE và Phú Cường trong lễ ký hợp tác dự án điện gió. Ảnh: FBDN.

HĐQT CTCP Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE) vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng tối đa 100% vốn tại CTCP Điện gió Phú Cường. Sau giao dịch, doanh nghiệp này sẽ trở thành công ty con gián tiếp của REE.

Điện gió Phú Cường là chủ đầu tư cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B tại xã Lai Hòa, TP Cần Thơ (trước đây thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Theo thông tin từ Tập đoàn Phú Cường, tổng mức đầu tư toàn cụm dự án khoảng 9.140 tỷ đồng. Giai đoạn 1A và 1B có công suất lắp đặt 200 MW; giai đoạn 2 dự kiến bổ sung thêm 1.000 MW.

Theo quy hoạch ban đầu, sau khi hoàn thiện toàn bộ các giai đoạn, dự án có thể đạt tổng công suất lên tới 1.400 MW, cung cấp điện cho hơn 1,6 triệu hộ dân tại khu vực và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời góp phần giảm khoảng 1,8 triệu tấn CO2 mỗi năm.

Trước khi được REE nhận chuyển nhượng, dự án do Phú Cường Group phát triển cùng đối tác quốc tế Mainstream Renewable Power, một nhà phát triển năng lượng tái tạo đã triển khai nhiều dự án tại các quốc gia.

Các bước chuẩn bị đầu tư như khảo sát địa chất, địa hình, đáy biển khu vực dự án đã hoàn tất; công tác đo gió hoàn thành; nhà cung cấp turbine và các gói thầu xây dựng chính cũng đã được lựa chọn, sẵn sàng cho giai đoạn triển khai.

Theo phía Phú Cường, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi xanh và giảm phát thải, việc chuyển nhượng dự án được kỳ vọng sẽ gia tăng nguồn cung năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả khai thác tài sản. Sự kết hợp giữa năng lực phát triển dự án của Phú Cường và kinh nghiệm quản lý - vận hành của REE được kỳ vọng giúp tối ưu hiệu quả đầu tư, nâng cao tiêu chuẩn vận hành và tạo giá trị dài hạn cho danh mục năng lượng.

REE do bà Nguyễn Thị Mai Thanh làm Chủ tịch HĐQT, là doanh nghiệp đa ngành, hoạt động chính trong các lĩnh vực cơ điện công trình (M&E), hạ tầng nước, môi trường và bất động sản. Công ty này tham gia lĩnh vực năng lượng từ năm 2010 và mở rộng sang năng lượng tái tạo từ năm 2019. Hiện REE sở hữu hơn 10 công ty con trong mảng này.

Về phía Phú Cường Group, doanh nghiệp được thành lập năm 2009, là tập đoàn kinh tế đa ngành với hơn 20 công ty thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo, du lịch - vận tải, chế biến và xuất khẩu thủy hải sản.

3 'nữ tướng' Vietjet, Vietcap, REE xuất hiện tại lễ đánh cồng HoSE

Ngày 24/2, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Bính Ngọ 2026 và khai trương linh vật mới tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

17:20 24/2/2026

Duyệt nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu hơn 48.000 tỷ

Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 có công suất thiết kế 750MW, sản lượng điện dự kiến hàng năm khoảng 2,8 tỷ kWh/năm, cấp điện áp 220kV đấu nối vào lưới điện quốc gia.

22:06 4/2/2026

Liên danh Trung Nam trúng thầu 'siêu' dự án LNG Cà Ná 57.000 tỷ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh Trung Nam - Sideros River làm nhà đầu tư Dự án Nhiệt điện LNG Cà Ná, tổng mức đầu tư hơn 57.000 tỷ đồng.

13:46 28/1/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

Nguyễn Thị Mai Thanh Đồng bằng sông Cửu Long REE Corporation Phú Cường Group REE Mainstream Renewable Power Tập đoàn Phú Cường

  • Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh

    Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh

    Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE Corporation) có tên gọi ban đầu là Xí Nghiệp quốc doanh cơ điện lạnh thuộc sở hữu Nhà nước. Là doanh nghiệp đầu tiên tiến hành cổ phần hóa vào năm 1993. Công ty hoạt động các lĩnh vực chính như dịch vụ cơ điện công trình, sản xuất, lắp ráp và kinh doanh hệ thống điều hòa không khí thương hiệu Reetech, phát triển, quản lý bất động sản và cơ sở hạ tầng điện, nước.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: REE

  • Đồng bằng sông Cửu Long

    Đồng bằng sông Cửu Long

    Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam gồm có 1 thành phố trực thuộc trung ương và 12 tỉnh. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 13% diện tích cả nước nhưng hơn 19% dân số cả nước đồng thời là nơi xuất khẩu lúa gạo lớn nhất nước.

    • Diện tích: 40.548,2 km² (2011)
    • Dân số: 17.330.900 người (2011)
    • Khí cậu: Cận xích đạo

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý