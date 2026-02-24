3 'nữ tướng' Vietjet, Vietcap, REE xuất hiện tại lễ đánh cồng HoSE

Ngày 24/2, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Bính Ngọ 2026 và khai trương linh vật mới tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu bên linh vật biểu tượng thị trường chứng khoán. Ảnh: Tạp chí Kinh tế - Tài chính.

Ngày 24/2, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm trên HoSE, khởi động cho một năm giao dịch khí thế, niềm tin và kỳ vọng tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đáng chú ý, đứng trên bục danh dự còn có 3 nữ lãnh đạo doanh nghiệp là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico, Phó chủ tịch HDBank, Chủ tịch Vietjet; bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap; bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch CTCP Cơ Điện Lạnh (REE).

Bộ trưởng Tài chính cùng 3 "nữ tướng" Vietjet, Vietcap, REE trên bục danh dự đánh cồng khai xuân Bính Ngọ 2026 trên HoSE. Ảnh: Tạp chí Kinh tế - Tài chính.

VN-Index lọt top tăng trưởng hàng đầu thế giới

Tại sự kiện, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, hướng tới các mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hơn hết, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt với ngành chứng khoán khi tròn 30 năm ngày truyền thống ngành (28/11/1996 - 28/11/2026). Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn là thời điểm Việt Nam củng cố nền tảng một thị trường mới nổi.

Điều đó đồng nghĩa với yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động, tính ổn định, minh bạch và bền vững để tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Do đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết lễ đánh cồng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt hơn, vừa mang ý nghĩa khai xuân cho năm giao dịch mới, vừa thể hiện quyết tâm phát triển thị trường chứng khoán bền vững, đóng góp tích cực vào nền kinh tế và đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn mới.

Biểu tượng con bò tấn công - linh vật mới được đặt tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Ảnh: Tạp chí Kinh tế - Tài chính.

Theo Bộ trưởng Tài chính, thị trường cổ phiếu năm qua duy trì hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch và có thanh khoản cao. Chỉ số VN-Index tăng trưởng hơn 40% so với năm trước và là một trong những thị trường tăng trưởng top đầu thế giới.

Giá trị giao dịch bình quân trong năm 2025 đạt hơn 29.000 tỷ đồng /phiên, tăng hơn 39%. Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 9,9 triệu tỷ đồng , tăng 39% so với cuối năm trước, tương đương 86,7% GDP ước tính năm 2024.

Bước sang đầu năm 2026, các diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục được duy trì khi chỉ số và thanh khoản đều có sự tăng trưởng tốt.

Các thị trường khác như chứng khoán phái sinh, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp... tiếp tục tốc độ tăng trưởng ổn định, tích cực và là kênh huy động vốn trung, dài hạn hiệu quả cho ngân sách nhà nước và doanh nghiệp.

Cũng trong năm 2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã cùng các đơn vị liên quan vận hành thành công hệ thống giao dịch KRX. Đây là một bước tiến quan trọng, góp phần hiện đại hóa hạ tầng thị trường, nâng cao năng lực quản lý, giám sát và là nền tảng để triển khai các sản phẩm, nghiệp vụ mới tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

3 "nữ tướng" Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet), Nguyễn Thanh Phượng (Vietcap), Nguyễn Thị Mai Thanh (REE) cùng lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán. Ảnh: Tạp chí Kinh tế - Tài chính.

Sự kiện đáng chú ý trong năm là FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp. Khi quyết định này chính thức có hiệu lực, thị trường sẽ thu hút đáng kể dòng vốn ngoại, gia tăng chiều sâu và quy mô thị trường, qua đó nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam trong khu vực.

Ngành chứng khoán cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ

Từ những kết quả năm trước, Bộ trưởng Tài chính cho biết Việt Nam trong năm mới phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, kinh tế được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhanh và bền vững.

“Để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bên cạnh các nguồn lực khác, nguồn lực vốn đóng vai trò quan trọng, trong đó có vai trò lớn của thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu ngành tài chính, dù có nhiều thuận lợi, dự báo kinh tế Việt Nam trong năm 2026 sẽ gặp nhiều bất ổn, khó lường từ tình hình địa chính trị, biến động kinh tế, tài chính, tiền tệ, thương mại toàn cầu.

Trước những thách thức này, ngành chứng khoán cần tiếp tục phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng chủ động, linh hoạt để có những giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả.

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính cam kết sẽ tiếp tục bám sát, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa để thị trường chứng khoán phát triển ổn định, an toàn, bền vững.

“Với những nền tảng đã được tạo dựng, cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của ngành tài chính nói chung và ngành chứng khoán nói riêng, tôi tin tưởng rằng thị trường chứng khoán năm 2026 tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp và hội nhập, đóng góp ngày càng quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước”, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định.