'Ông lớn' năng lượng Mỹ kiện chính quyền ông Trump

Ông lớn ngành năng lượng Mỹ Dominion Energy vừa đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump sau lệnh đình chỉ hàng loạt dự án điện gió ngoài khơi với lý do an ninh quốc gia.

5 dự án điện gió quy mô lớn dọc bờ Đông nước Mỹ có động thái phản đối quyết liệt sau lệnh đình chỉ từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Bloomberg.

Dominion Energy Virginia, một trong những tập đoàn sản xuất và cung cấp điện năng hàng đầu nước Mỹ có trụ sở tại Richmond, đã chính thức đệ đơn kiện lên tòa án liên bang nhằm yêu cầu ngăn chặn sắc lệnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump, theo CNBC.

Động thái quyết liệt này được đưa ra chỉ 24 giờ sau khi Bộ Nội vụ Mỹ đột ngột ra lệnh đình chỉ thi công dự án Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW) cùng 4 dự án điện gió quy mô lớn khác dọc bờ Đông nước Mỹ.

Trong đơn kiện nộp lên tòa án, Dominion Energy mô tả sắc lệnh dừng dự án của chính phủ là một hành vi "tùy tiện, thiếu căn cứ" và vi phạm hiến pháp.

Họ nhấn mạnh rằng dự án CVOW, vốn đã được thi công từ đầu năm 2024 và dự kiến đi vào hoạt động vào năm tới, đóng vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu điện năng tăng vọt từ hàng chục trung tâm dữ liệu mới tại Virginia.

Việc đình chỉ thi công đang khiến doanh nghiệp tiêu tốn hơn 5 triệu USD mỗi ngày, chủ yếu là chi phí duy trì đội tàu chuyên dụng phục vụ thi công 24/7. Phía nguyên đơn khẳng định việc trì hoãn CVOW sẽ đe dọa trực tiếp đến độ tin cậy của mạng lưới điện quốc gia, đồng thời ảnh hưởng đến các tài sản quân sự, dân sự và hạ tầng AI quan trọng của Mỹ.

Trong khi đó, Cục Quản lý Năng lượng Đại dương (BOEM) cho biết họ cần ít nhất 90 ngày để đánh giá các rủi ro an ninh. Đến nay, Thẩm phán Jamar Walker đã ấn định phiên điều trần vào chiều 29/12 để xem xét yêu cầu ngăn chặn khẩn cấp từ phía doanh nghiệp.

Trước đó, chính quyền ông Trump đã gây chấn động thị trường năng lượng khi lệnh tạm dừng các hợp đồng thuê mặt biển của 5 dự án điện gió lớn đang trong quá trình xây dựng, bao gồm: Dominion Energy, Vineyard Wind 1 (bang Massachusetts), Revolution Wind (Rhode Island), Sunrise Wind (Long Island và New England) và Empire Wind 1 (Long Island).

Chính quyền 4 bang Massachusetts, Rhode Island, Connecticut và New York cũng đồng loạt tuyên bố sẽ chống lại lệnh này để bảo vệ mục tiêu năng lượng sạch của mình.

Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum lý giải động thái này dựa trên các lo ngại an ninh quốc gia. Theo báo cáo từ Bộ Nội vụ, các cánh quạt và tháp turbin có độ phản xạ cao đang gây nhiễu radar nghiêm trọng, tạo ra các mục tiêu giả và che khuất các mục tiêu di động thực trong khu vực.

Tuy nhiên, giới chuyên gia ngành năng lượng kịch liệt phản đối lý do này. Bà Liz Burdock, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Oceantic Network - mạng lưới đại diện cho các công ty điện gió ngoài khơi - gọi lệnh tạm dừng là "nỗ lực che đậy sự thật rằng Tổng thống không thích điện gió". Bà nhấn mạnh động thái này sẽ đẩy giá điện lên cao và khiến hàng nghìn người Mỹ mất việc làm.

Quyết định của ông Trump ngay lập tức tạo ra một đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của Dominion Energy sụt giảm gần 4% ngay sau khi có thông tin, trong khi tập đoàn năng lượng Orsted của Đan Mạch chứng kiến giá cổ phiếu lao dốc 11% và Equinor của Na Uy giảm 1%.

Đây được xem là bước đi quyết liệt nhất của ông Trump kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1, thời điểm ông ra lệnh đình chỉ mọi giấy phép điện gió mới để chờ rà soát liên bang.

Tuy vậy, các chuyên gia pháp lý lưu ý rằng chiến dịch này từng vấp phải rào cản từ tòa án vào đầu tháng 12, khi một thẩm phán tại Massachusetts tuyên bố các sắc lệnh tương tự của ông Trump là "trái luật".