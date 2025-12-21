Người đầu tiên trên thế giới có 700 tỷ USD

CEO Tesla Elon Musk tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất hành tinh, với khối tài sản vượt 700 tỷ USD và cũng là người đầu tiên trên thế giới lập kỷ lục này.

Vào ngày 19/12, khối tài sản của CEO Tesla Elon Musk đã vượt 700 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Chỉ 4 ngày sau khi trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản 600 tỷ USD , Elon Musk đã tiếp tục trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt mốc 700 tỷ USD , sau khi Tòa án Tối cao bang Delaware đảo ngược phán quyết của tòa cấp dưới, vốn từng thông qua việc hủy bỏ gói quyền chọn cổ phiếu Tesla trị giá 139 tỷ USD được trao cho ông. Forbes ước tính tài sản ròng của vị tỷ phú Mỹ hiện đạt mức kỷ lục 749 tỷ USD .

Trước đó, Tòa án Chancery bang Delaware (Mỹ) phán quyết rằng quá trình trao quyền chọn cổ phiếu cho Musk vào năm 2018 là không công bằng, do ảnh hưởng đến quyền kiểm soát của ông đối với Hội đồng quản trị Tesla.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết hôm 19/12 (giờ địa phương) rằng việc thu hồi là biện pháp khắc phục không phù hợp và bất công đối với Musk, qua đó giúp vị tỷ phú "bỏ túi" thêm 69,5 USD vào khối tài sản cá nhân.

Sau phán quyết, Tesla một lần nữa trở thành tài sản có giá trị lớn nhất của Elon Musk. Ngoài các quyền chọn cổ phiếu, ông còn sở hữu 12% cổ phần phổ thông của hãng xe điện này, trị giá 199 tỷ USD , nâng tổng giá trị tài sản liên quan đến Tesla của Musk lên 338 tỷ USD .

Đáng chú ý, con số này vẫn chưa bao gồm gói thù lao riêng biệt mà Tesla trao cho Musk vào tháng 11 có thể mang lại cho ông thêm tới 1.000 tỷ USD cổ phiếu. Cam kết sẽ được thực hiện nếu Tesla đạt được các mục tiêu hiệu suất, bao gồm việc tăng vốn hóa thị trường hơn 8 lần trong vòng 10 năm tới.

Tài sản có giá trị lớn thứ 2 của Musk, ước tính 42% cổ phần tại SpaceX, hiện chỉ thấp hơn tài sản Tesla của ông khoảng 2 tỷ USD (ở mức 336 tỷ USD ), dựa trên một đợt chào mua cổ phần riêng lẻ được triển khai trong tháng này. Qua đó, công ty chế tạo tên lửa của vị tỷ phú được định giá ở mức 800 tỷ USD , tăng từ 400 tỷ USD hồi tháng 8.

Dù vậy, các chuyên gia nhận định chính SpaceX chứ không phải Tesla có thể đưa Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới, đặc biệt khi nhà sản xuất tên lửa này được cho là đang nhắm tới kế hoạch IPO vào năm 2026, với mức định giá có thể lên tới 1.500 tỷ USD .

Theo danh sách tỷ phú của Forbes, Elon Musk đã bỏ xa nhà đồng sáng lập Google Larry Page, người giàu thứ 2 thế giới, gần 500 tỷ USD .