Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh nhất 2 năm

Theo số liệu công bố ngày 23/12 của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ, tăng trưởng GDP nước này trong quý III đạt 4,3%, vượt xa dự báo và ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ năm 2023.

Nền kinh tế Mỹ ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong vòng 2 năm khi chi tiêu của người tiêu dùng tiếp tục đóng vai trò động lực chính. Ảnh: Reuters.

Báo cáo mới đây từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này tăng trưởng ở mức 4,3% trong quý III/2025. Chỉ số này vượt xa dự báo 3,2% của các chuyên gia kinh tế từ Dow Jones, đánh dấu mốc tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong vòng 2 năm, theo NBC.

Động lực chính thúc đẩy GDP đến từ chi tiêu tiêu dùng, lĩnh vực vốn đóng góp hơn 2/3 hoạt động kinh tế Mỹ. Trong quý vừa qua, chi tiêu tiêu dùng đã tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao nhất kể từ cuối năm 2024.

Đáng chú ý, dòng vốn không tập trung vào nhóm hàng hóa mà đổ mạnh vào ngành dịch vụ, cụ thể là chi phí y tế và nhu cầu du lịch quốc tế. Bên cạnh đó, sự gia tăng của xuất khẩu và chi tiêu chính phủ cũng đóng góp đáng kể vào đà tăng trưởng, trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm đã tác động tích cực đến việc tính toán GDP.

Báo cáo cho thấy triển vọng kinh tế vĩ mô của Mỹ đã cải thiện đáng kể so với đầu năm. Những áp lực tâm lý từ sự thay đổi chính sách thương mại và thuế quan từng gây lo ngại cho thị trường đang dần được giải tỏa.

Tuy nhiên, dữ liệu thực tế cho thấy sự phân hóa sâu sắc giữa các nhóm hộ gia đình. Nhóm có thu nhập cao, vốn ít chịu ảnh hưởng bởi chi phí sinh hoạt, vẫn duy trì mức chi tiêu lớn. Ngược lại, các hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp đang phải cắt giảm chi tiêu do thị trường lao động suy yếu và tác động từ thuế quan.

Lạm phát và chi phí sinh hoạt hàng ngày hiện là gánh nặng tài chính đối với đa số người dân Mỹ. Các chuyên gia kinh tế tại Citigroup nhận định thị trường lao động đang hạ nhiệt là tín hiệu cho thấy tốc độ chi tiêu sẽ chậm lại trong năm tới.

Một chỉ số đáng lo ngại khác là tình trạng nợ của các hộ gia đình. Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, số dư thẻ tín dụng đã tăng thêm 24 tỷ USD trong quý III, cao hơn 5,75% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy một bộ phận lớn người dân đang phải vay mượn để chi trả cho các nhu cầu thiết yếu.

Báo cáo cũng chỉ ra sự sụt giảm đến 6,3% trong đầu tư vào các danh mục ngoài nhà ở. Đây là số liệu gây quan ngại vì danh mục này bao gồm các trung tâm dữ liệu, vốn là hạ tầng cốt lõi cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các chính sách thuế quan là động lực thúc đẩy tăng trưởng GDP quý III. Ông cũng tuyên bố nền kinh tế hiện không có lạm phát, bất chấp dữ liệu thực tế cho thấy chỉ số này ở mức 3% vào tháng 9.