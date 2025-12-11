Chứng khoán Mỹ 'hưng phấn'

Sắc xanh tràn ngập thị trường chứng khoán Mỹ sau khi Fed công bố cắt giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm.

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ bật tăng trong phiên giao dịch mới nhất, sau quyết định giảm lãi suất lần thứ 3 của Fed. Ảnh: Reuters.

Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đóng cửa phiên giao dịch ngập trong sắc xanh, theo CNBC. Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 497,46 điểm (+1,05%), lên 48.057,75 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 46,17 điểm (+0,67%) lên 6.886,68 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 77.699 điểm (+0,33%) lên 23.654,16 điểm.

Chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, ghi nhận mức đóng cửa kỷ lục. Các công ty nhỏ thường hưởng lợi nhiều hơn từ lãi suất thấp vì chi phí vay của họ phụ thuộc nhiều hơn vào lãi suất thị trường.

Tháng 12 thường là giai đoạn hoạt động yếu của S&P 500, ngoại trừ hai tuần cuối bởi đây là thời điểm chứng khoán thường tăng nhờ hiệu ứng "Santa rally" khi nhà đầu tư chốt sổ cuối năm.

Ngoài ra, chỉ số MSCI toàn cầu tăng 0,53% lên 1.011,74 điểm. Tại châu Âu, STOXX 600 đóng cửa tăng 0,07%.

Vào ngày 10/12 (giờ địa phương), Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã hạ lãi suất cho vay qua đêm thêm 0,25%, xuống biên độ 3,5-3,75%, đồng thời phát tín hiệu tốc độ giảm lãi suất trong thời gian tới sẽ chậm hơn.

Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng ngân hàng trung ương đang ở vị thế tốt để chờ xem diễn biến của nền kinh tế và lưu ý rằng các mức thuế của Tổng thống Donald Trump đã góp phần đẩy lạm phát tăng.

Dù các quan chức Fed dự báo chỉ một lần giảm lãi suất trong năm sau, thị trường hợp đồng tương lai vẫn kỳ vọng 2 lần giảm trong năm 2026. Thị trường hiện định giá 78% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng tới, tăng so với mức 70% ngay trước thông báo cắt giảm.

Việc ra quyết sách của Fed càng thêm khó khăn khi các dữ liệu quan trọng đều trở nên "mù mịt" sau đợt đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài gần đây, khiến báo cáo việc làm tháng 11 bị lùi sang ngày 16/12 và dữ liệu lạm phát dự kiến công bố trễ hơn.

Dù thị trường đã phục hồi mạnh vào nửa cuối phiên giao dịch, một số nhà đầu tư vẫn khuyến nghị thận trọng khi Fed tiếp tục duy trì lập trường "chờ đợi - quan sát" đối với lộ trình chính sách tiền tệ.

Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư của Northlight Asset Management, cho biết không bất ngờ khi thấy tâm lý lạc quan ngắn hạn trên thị trường, đặc biệt vào thời điểm Fed tiếp tục giảm lãi suất dù kinh tế vẫn tăng trưởng.

Tuy nhiên, ông cho rằng sự lạc quan này có thể phai nhạt khi nhà đầu tư nhận ra rằng con đường đi tới lãi suất thấp hơn có thể mất nhiều thời gian hơn hoặc thậm chí không xảy ra.

Bà Ellen Hazen, chiến lược gia thị trường tại F.L.Putnam Investment Management, cho biết sự bất định lớn hơn về lãi suất tương lai và các dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều có thể dẫn đến biến động cao hơn trên các thị trường tài sản rủi ro như chứng khoán vào năm 2026.