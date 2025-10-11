Nhà đầu tư tháo chạy khỏi chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ sau một đợt bán tháo mạnh vào cuối phiên, diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua phiên giao dịch bán tháo khi chỉ số chỉ số Dow Jones giảm 878,82 điểm (-1,9%) xuống 45.479,6 điểm.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cũng mất 182,6 điểm (-2,71%) còn 6.552,51 điểm - mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 10/4 và Nasdaq Composite cũng bị thổi bay 820,2 điểm (-3,56%) xuống 22.204,43 điểm.

Đợt giảm mạnh trong phiên ngày 10/10 (giờ Mỹ) đã xóa sạch mức tăng của chỉ số S&P 500 trong tuần. Bên cạnh đó, Nasdaq Composite và Dow Jones cũng ghi nhận mức giảm tuần lần lượt 2,5% và 2,7%, theo CNBC.

Đợt bán tháo diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thêm mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu vào nước này. Đồng thời, "dọa" hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới ở Hàn Quốc.

"Tôi dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong hai tuần tới tại APEC ở Hàn Quốc, nhưng bây giờ có vẻ không còn lý do nào để làm vậy. Một trong những chính sách chúng tôi đang xem xét chính là tăng mạnh thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ", ông Trump viết trên Truth Social hôm 10/10.

Ông Trump cáo buộc Trung Quốc đã đưa ra một lập trường "cực kỳ hung hăng" trong vấn đề thương mại, bắt nguồn từ động thái gửi một bức thư có "tính chất thù địch" tới toàn thế giới.

Trong thư, Trung Quốc tuyên bố rằng kể từ ngày 1/11, nước này sẽ kiểm soát xuất khẩu quy mô lớn lên các mọi sản phẩm nước này sản xuất, thậm chí bao gồm cả một số sản phẩm không do Trung Quốc sản xuất.

Chịu ảnh hưởng từ tuyên bố kể trên, nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ đã lao dốc không phanh với Nvidia mất 5%, AMD giảm gần 8% và Tesla mất gần 5%...

"Đây không phải là điều ngạc nhiên. Họ có hiện diện lớn tại Trung Quốc, cả về sản xuất lẫn tiêu dùng. Rõ ràng là quan hệ của chúng ta với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang khó khăn hơn", Art Hogan, chiến lược gia thị trường tại B. Riley Wealth, cho biết.

Đầu tuần này, Trung Quốc đã siết chặt kiểm soát thị trường, đồng thời yêu cầu các tổ chức nước ngoài phải xin giấy phép từ Bắc Kinh nếu muốn xuất khẩu bất kỳ sản phẩm nào có chứa hơn 0,1% đất hiếm, tính theo giá trị hàng hóa.

"Kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung vừa bị dập tắt khỏi bàn đàm phán. Yếu tố này càng thúc đẩy lực bán chốt lời xuất hiện ồ ạt", ông Jeff Kilburg, nhà sáng lập KKM Financial, nhận định.

Chỉ số biến động CBOE (VIX) - thước đo "nỗi sợ hãi" của Phố Wall - đã tăng vọt lên trên 22, chấm dứt gần 4 tháng giao dịch ổn định khi chỉ số S&P 500 liên tục đi lên.

Động thái này cho thấy các nhà đầu tư đang gấp rút mua quỹ phòng hộ để bảo vệ danh mục khỏi nguy cơ giảm sâu hơn.

Căng thẳng với Trung Quốc gia tăng trong bối cảnh chính phủ Mỹ đã bước sang ngày đóng cửa thứ 10, càng phủ bóng tâm lý bi quan lên thị trường cuối tuần.

Thượng viện Mỹ đã thất bại lần thứ 7 liên tiếp trong nỗ lực thông qua các dự luật tạm thời để mở lại chính phủ. Cho đến nay, đảng Cộng hòa và Dân chủ vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể trong đàm phán.