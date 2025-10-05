Phố Wall 'điên rồ'

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng trưởng bất kể đợt đóng cửa chính phủ mới đây khiến các cơ quan thống kê tạm ngưng công bố số liệu.

Phố Wall vẫn tăng trưởng tốt giữa lúc chính phủ đóng cửa. Ảnh: Reuters.

Theo AP, cả hai chỉ số S&P 500Dow Jones đều đã xác lập mức cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch thứ Sáu.

Nvidia và các cổ phiếu gắn với làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn bứt phá, trong khi nhiều nhóm ngành khác cũng đồng loạt đi lên. Russell 2000 đại diện cho cổ phiếu vốn hóa nhỏ vượt đỉnh cũ sau gần 4 năm.

Một điều hiếm gặp là giá vàng tăng phi mã trong khi tài sản rủi ro và phòng thủ cùng tăng. Quỹ trái phiếu được ưa chuộng nhất tại Mỹ hướng tới năm hiệu suất tốt nhất trong 5 năm vừa qua.

Trong quá khứ, những lần đóng cửa chính phủ ít gây ảnh hưởng lớn đến thị trường. Nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp đặt cược kịch bản tương tự, thậm chí họ còn tin rằng đà tăng sẽ kéo dài dù thị trường đã tăng trưởng 35% kể từ khi bắt đáy hồi tháng 4.

Tuy nhiên, chỉ cần một mắt xích lệch nhịp thì đà tăng của thị trường có thể đảo chiều chóng vánh, theo nhận định của AP.

Giá cả cao chót vót là hệ quả rõ ràng sau nhiều tháng tăng liên tục. Về dài hạn, giá cổ phiếu thường bám sát quỹ đạo lợi nhuận nhưng hiện nay, giá còn tăng nhanh hơn lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Thước đo được GS Robert Shiller phổ biến dựa trên lợi nhuận bình quân 10 năm cho thấy S&P 500 đang tiến sát vùng cao nhất kể từ giai đoạn bong bóng công nghệ năm 2000. Một số nhà quan sát liên hệ cơn sốt AI hiện nay với thời kỳ đó, khi S&P 500 sau cùng giảm một nửa giá trị.

Không chỉ các mã lớn trong S&P 500 gây băn khoăn. Ann Miletti, phụ trách đầu tư cổ phiếu tại Allspring Global Investments ghi nhận nhóm doanh nghiệp nhỏ còn lỗ lại tăng mạnh hơn nhóm làm ăn có lãi trong vài tháng gần đây. Bà vẫn lạc quan khi nhìn tới năm 2026, nhưng cho biết "những bong bóng nhỏ xuất hiện là tín hiệu đáng lo ngại".

Dĩ nhiên, các chỉ báo định giá thường không hiệu quả trong việc dự đoán xu hướng thị trường. Thị trường có thể duy trì mức giá cao nếu nhà đầu tư tiếp tục sẵn sàng trả giá.

Để định giá trở về mức bình thường hơn, thị trường cần một trong hai điều kiện: Hoặc giá cổ phiếu điều chỉnh hoặc lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên. Vì vậy, mùa công bố kết quả kinh doanh sắp tới mang ý nghĩa then chốt. PepsiCo và Delta Air Lines dự kiến mở màn vào thứ Năm. JPMorgan Chase cùng các ngân hàng lớn sẽ theo sau.

Theo FactSet, giới phân tích chờ đợi tăng trưởng khoảng 8% lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của nhóm S&P 500 so với cùng kỳ. Doanh nghiệp không chỉ cần đạt mục tiêu này mà còn phải đưa ra triển vọng tích cực cho phần còn lại của năm nay và cả năm sau. Tất cả diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn phải xoay xở với thuế quan, lạm phát dai dẳng và những biến chuyển khó lường của nền kinh tế.

Kỳ vọng hạ lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng là lực đỡ quan trọng cho thị trường chứng khoán. Lãi suất thấp giúp giảm chi phí vay cho hộ gia đình, doanh nghiệp và khiến nhà đầu tư chấp nhận định giá cao hơn đối với cổ phiếu và trái phiếu. Dữ liệu từ CME Group cho thấy giới giao dịch đang kỳ vọng ít nhất 3 lần giảm lãi suất nữa trước mùa hè năm sau.

Các quan chức Fed cũng cho thấy họ sẵn sàng làm vậy khi thị trường lao động hạ nhiệt. Tuy nhiên, Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh kế hoạch ấy có thể không được thực hiện vì lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% và việc hạ lãi suất có thể tiếp thêm nhiên liệu cho lạm phát. Ann Miletti nhận định lãi suất và kỳ vọng về động thái của Fed đang "chi phối gần như mọi biến động".

Làn sóng AI cũng cần chứng minh hiệu quả thực sự. Yung Yu Ma, Giám đốc chiến lược đầu tư của PNC Asset Management Group xem đây là "vấn đề của cả thập kỷ". Ông cho rằng nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ AI chưa quá đắt sau nhịp tăng mạnh với điều kiện tăng trưởng và doanh số tiếp tục duy trì tốc độ cao. Kỳ vọng vào công nghệ này dường như cũng giúp giữ lãi suất dài hạn và nỗi lo lạm phát ở mức thấp hơn.

Tuy nhiên, AI cần nâng năng suất của nền kinh tế để bù đắp áp lực lạm phát và lãi suất phát sinh từ khối nợ công lớn của Mỹ và nhiều quốc gia khác. "Nếu các lợi ích ấy thành hiện thực, cả doanh nghiệp và người dân có thể hưởng lợi trong nhiều năm", Yung Yu Ma nhận định.

