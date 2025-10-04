Phố Wall 'rảnh rỗi' vì chính phủ Mỹ đóng cửa

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, báo cáo việc làm Mỹ bị trì hoãn vì chính phủ đóng cửa, để lại khoảng trống nguy hiểm khiến giới đầu tư vừa lo lắng vừa… rảnh rỗi.

Các chuyên gia phố Wall vừa nhẹ nhõm vừa bất an trước khoảng trống dữ liệu khi chính phủ Mỹ đóng cửa, không công bố báo cáo việc làm như mọi tháng. Ảnh: Reuters.

Thông thường, sáng thứ Sáu hàng tuần, giới đầu tư Phố Wall đều hồi hộp chờ báo cáo việc làm Mỹ - bộ dữ liệu được coi là “kim chỉ nam” của nền kinh tế và là chìa khóa để đoán định chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Nhưng tuần này, thay vì căng thẳng theo dõi màn hình, nhiều nhà giao dịch lại bất ngờ có thêm… thời gian rảnh, Reuters đưa tin.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần từ ngày 1/10, sau khi Quốc hội và Nhà Trắng rơi vào bế tắc ngân sách. Bộ Lao động Mỹ theo đó thông báo tạm ngừng công bố hàng loạt dữ liệu kinh tế, trong đó có báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 - vốn dự kiến phát hành vào ngày thứ Sáu.

Không khí khác thường lập tức bao trùm các sàn giao dịch và công ty đầu tư. “Thứ Sáu này có lẽ sẽ thành dịp để kéo dài bữa trưa”, Michael Brown, chiến lược gia cấp cao tại Pepperstone (London), nói đùa.

Matthew Miskin, đồng Giám đốc chiến lược đầu tư tại Manulife John Hancock Investments, chia sẻ: “Thông thường, chúng tôi đều dán mắt vào đồng hồ chờ báo cáo lúc 8h30 sáng. Giờ thì có thể tranh thủ làm việc khác. Thú thật cũng nhẹ nhõm khi sáng thứ Sáu không còn căng thẳng như thường lệ”.

Tuy nhiên, sự gián đoạn đến vào thời điểm nhạy cảm, khi nhà đầu tư đang dõi theo từng tín hiệu của thị trường lao động để dự báo bước đi tiếp theo của Fed, đặc biệt sau khi cơ quan này vừa nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Chỉ mới vài tuần trước, một báo cáo việc làm yếu đã khiến Tổng thống Donald Trump bất ngờ cách chức một quan chức cấp cao của Bộ Lao động.

“Cách đây không lâu, chúng ta còn nghi ngờ độ chính xác của dữ liệu. Giờ thì ai cũng nhận ra không thể sống thiếu nó”, Michael Arone, Giám đốc chiến lược đầu tư tại State Street, bình luận.

James Cordier, Trưởng nhóm giao dịch tại Alternative Options, thừa nhận thiếu dữ liệu có thể khiến ông buộc phải đóng sớm một số hợp đồng hàng hóa vì rủi ro giữ lệnh quá cao. “Khoảng trống dữ liệu đồng nghĩa với những đêm mất ngủ”, Cordier chia sẻ.

Song, giới phân tích cảnh báo việc báo cáo việc làm - được coi là “vua của những con số” - bất ngờ biến mất có thể khiến thị trường dễ phản ứng thái quá.

“Nhà đầu tư sẽ tìm cách lấp đầy khoảng trống thông tin bằng dữ liệu rời rạc từ khu vực tư nhân, những tin đồn chưa được kiểm chứng và cả các giai thoại vô căn cứ”, Karl Schamotta, Giám đốc chiến lược thị trường tại Corpay (Toronto), cảnh báo. “Nguy cơ phản ứng thái quá theo đó sẽ gia tăng”.

Lần gần nhất kịch bản này xảy ra là năm 2013, khi báo cáo việc làm cũng bị trì hoãn vài tuần vì chính phủ Mỹ đóng cửa.

Theo bà Maria Flynn, cựu quan chức cấp cao Bộ Lao động dưới thời các chính quyền Clinton và Bush, nếu tình trạng gián đoạn dữ liệu từ chính phủ kéo dài quá 3 tháng, độ tin cậy của các phân tích kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.