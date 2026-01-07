Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Ông Phạm Nhật Vượng vượt nhà sáng lập Xiaomi

  • Thứ tư, 7/1/2026 20:42 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Theo Forbes, đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC trong phiên 7/1 đã giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng gần 1 tỷ USD, qua đó vượt nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi Lôi Quân.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản ròng 31,5 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận phiên bứt phá mạnh ngày 7/1 với đà tăng hơn 45 điểm của chỉ số chính VN-Index, tương đương mức tăng ròng 2,5%, lên 1.861,58 điểm. Đây là đỉnh giá mới của chỉ số chứng khoán lớn nhất thị trường Việt Nam, đồng thời là phiên tăng mạnh nhất kể từ cuối năm 2025 đến nay.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 2,88 điểm (+1,2%) lên 249,4 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,9 điểm (+0,8%) lên 121,04 điểm.

Động lực giúp VN-Index bứt phá trong phiên hôm nay được phân bổ khá đồng đều giữa các nhóm vốn hóa lớn và những ngành đóng vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên, tâm điểm vẫn thuộc về nhóm cổ phiếu "họ Vin", với VIC tăng 3,4%, VHM tăng mạnh 5,4% và VRE tăng 1,31%. Đà tăng của các mã trụ này đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của chỉ số.

Dù cổ phiếu VPL quay đầu giảm 2,33% trong phiên xuống còn 100.500 đồng/cổ phiếu, diễn biến này không tạo áp lực đáng kể lên thị trường cũng như không làm suy giảm mức tăng tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Theo dữ liệu cập nhật từ Forbes, khối tài sản của ông Vượng hiện đạt khoảng 31,5 tỷ USD, tăng 947 triệu USD chỉ trong vòng 24 giờ qua. Kết quả này giúp vị doanh nhân Việt Nam vươn lên vị trí thứ 68 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Pham Nhat Vuong anh 1Pham Nhat Vuong anh 2

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vượt qua tỷ phú Lôi Quân - nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi - trên bảng xếp hạng Forbes. Ảnh: Forbes.

Đáng chú ý, với khối tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng hiện xếp trên hàng loạt doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng thế giới như bà MacKenzie Scott, vợ cũ ông chủ Amazon Jeff Bezos, hiện sở hữu khối tài sản trị giá 31 tỷ USD, xếp thứ 70 thế giới; hay tỷ phú Lôi Quân, nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi sở hữu 30,6 tỷ USD, xếp thứ 72 thế giới; tỷ phú Jack Ma, đồng sáng lập Alibaba Group, sở hữu 29,7 tỷ USD, xếp thứ 76 thế giới...

Hiện Chủ tịch Vingroup đang sở hữu trực tiếp gần 780 triệu cổ phiếu VIC. Giá trị tài sản từ riêng phần nắm giữ này đã đạt gần 140.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, ông còn sở hữu gián tiếp hàng trăm triệu cổ phiếu VIC thông qua các pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI (nay là Hưng Long).

Chứng khoán lập kỷ lục mới

VN-Index bứt phá hơn 45 điểm trong phiên 7/1, tiếp tục chinh phục vùng đỉnh lịch sử mới nhờ dòng tiền lan tỏa mạnh và sự đồng thuận rõ nét của nhóm cổ phiếu trụ.

5 giờ trước

Hệ sinh thái 2 triệu tỷ của ông Phạm Nhật Vượng

Kết thúc năm 2025, tổng vốn hóa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup trên sàn chứng khoán Việt Nam đã vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng gần 5,5 lần sau một năm.

14:11 4/1/2026

Ông Phạm Nhật Vượng 'bỏ túi' 1,6 tỷ USD trong ngày cuối năm 2025

Đà tăng của cổ phiếu VIC đã đưa tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng lên 30 tỷ USD, tiếp tục nới rộng khoảng cách với phần còn lại trên bảng xếp hạng tỷ phú Việt Nam.

18:44 31/12/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

Phạm Nhật Vượng Phạm Nhật Vượng Xiaomi Jeff Bezos Vingroup Lôi Quân Xiaomi Cổ phiếu VIC

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Jeff Bezos

    Jeff Bezos

    Jeffrey Bezos là sáng lập viên, chủ tịch và CEO của Amazon.com, một trang web rao bán các loại sách và sau này mở rộng ra nhiều sản phẩm đa dạng. Theo danh sách Forbes 400 vừa được công bố ngày 4/10/2018, với giá trị tài sản ròng đạt khoảng 160 tỷ USD, Bezos đã vượt qua Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 14/1/1964
    • Nơi sinh: Albuquerque, New Mexico, Mỹ
    • Tài sản: 160 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: MacKenzie Bezos (1993)
    • Con: 4

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý