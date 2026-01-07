Ông Phạm Nhật Vượng vượt nhà sáng lập Xiaomi

Theo Forbes, đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC trong phiên 7/1 đã giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng gần 1 tỷ USD, qua đó vượt nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi Lôi Quân.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản ròng 31,5 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận phiên bứt phá mạnh ngày 7/1 với đà tăng hơn 45 điểm của chỉ số chính VN-Index, tương đương mức tăng ròng 2,5%, lên 1.861,58 điểm. Đây là đỉnh giá mới của chỉ số chứng khoán lớn nhất thị trường Việt Nam, đồng thời là phiên tăng mạnh nhất kể từ cuối năm 2025 đến nay.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 2,88 điểm (+1,2%) lên 249,4 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,9 điểm (+0,8%) lên 121,04 điểm.

Động lực giúp VN-Index bứt phá trong phiên hôm nay được phân bổ khá đồng đều giữa các nhóm vốn hóa lớn và những ngành đóng vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên, tâm điểm vẫn thuộc về nhóm cổ phiếu "họ Vin", với VIC tăng 3,4%, VHM tăng mạnh 5,4% và VRE tăng 1,31%. Đà tăng của các mã trụ này đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của chỉ số.

Dù cổ phiếu VPL quay đầu giảm 2,33% trong phiên xuống còn 100.500 đồng/cổ phiếu, diễn biến này không tạo áp lực đáng kể lên thị trường cũng như không làm suy giảm mức tăng tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Theo dữ liệu cập nhật từ Forbes, khối tài sản của ông Vượng hiện đạt khoảng 31,5 tỷ USD , tăng 947 triệu USD chỉ trong vòng 24 giờ qua. Kết quả này giúp vị doanh nhân Việt Nam vươn lên vị trí thứ 68 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vượt qua tỷ phú Lôi Quân - nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi - trên bảng xếp hạng Forbes. Ảnh: Forbes.

Đáng chú ý, với khối tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng hiện xếp trên hàng loạt doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng thế giới như bà MacKenzie Scott, vợ cũ ông chủ Amazon Jeff Bezos, hiện sở hữu khối tài sản trị giá 31 tỷ USD , xếp thứ 70 thế giới; hay tỷ phú Lôi Quân, nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi sở hữu 30,6 tỷ USD , xếp thứ 72 thế giới; tỷ phú Jack Ma, đồng sáng lập Alibaba Group, sở hữu 29,7 tỷ USD , xếp thứ 76 thế giới...

Hiện Chủ tịch Vingroup đang sở hữu trực tiếp gần 780 triệu cổ phiếu VIC. Giá trị tài sản từ riêng phần nắm giữ này đã đạt gần 140.000 tỷ đồng , tương đương hơn 5 tỷ USD .

Bên cạnh đó, ông còn sở hữu gián tiếp hàng trăm triệu cổ phiếu VIC thông qua các pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI (nay là Hưng Long).