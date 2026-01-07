PVcomBank chào bán lần 2 khoản nợ của Tập đoàn Lộc Trời

PVcomBank vừa chào bán lần thứ hai khoản nợ hơn 235 tỷ đồng của Lộc Trời. Đáng chú ý, đây là khoản vay tín chấp, không có tài sản bảo đảm và đã giảm 13 tỷ so với lần chào bán trước.

Hơn 2 năm trở lại đây, Tập đoàn Lộc Trời liên tục đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: LTG.

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVcomBank vừa thông báo chào bán công khai lần thứ hai khoản nợ của CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG).

Theo thông tin công bố, giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 16/12/2025 là hơn 235 tỷ đồng . Đáng chú ý, PVcomBank cho biết đây là khoản vay tín chấp, không có tài sản bảo đảm. Phương thức chào bán được thực hiện thông qua đấu giá hoặc thỏa thuận trực tiếp.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, PVcomBank từng chào bán công khai khoản nợ của Lộc Trời với giá trị hơn 248 tỷ đồng . Như vậy, sau chưa đầy một tháng, giá trị khoản nợ được chào bán đã giảm khoảng 13 tỷ đồng .

CTCP Tập đoàn Lộc Trời tiền thân là Công ty Dịch vụ Bảo vệ thực vật An Giang, thành lập năm 1993, hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và dịch vụ nông nghiệp. Sau nhiều thập kỷ phát triển, thương hiệu Lộc Trời từng tạo được vị thế đáng kể trên thị trường nông nghiệp trong nước và một số thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, hơn hai năm trở lại đây, doanh nghiệp này liên tục đối mặt với nhiều khó khăn, từ kết quả kinh doanh sa sút, thiếu hụt dòng tiền cho tới những mâu thuẫn ở thượng tầng lãnh đạo. Đáng chú ý, từ quý II/2024 đến nay, Lộc Trời chưa công bố báo cáo tài chính.

Do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu LTG bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 24/10/2024, chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần. Hiện thị giá cổ phiếu LTG quanh mức 6.900 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính quý I/2024 - cũng là báo cáo gần nhất được Lộc Trời công bố - doanh nghiệp đang có các khoản vay tín chấp tại khoảng 20 ngân hàng, với tổng dư nợ xấp xỉ 7.400 tỷ đồng , bao gồm cả ngân hàng thương mại trong nước và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Trong đó, dư nợ tại HDBank lên tới 1.064 tỷ đồng , TPBank 768 tỷ đồng , MB 720 tỷ đồng , MSB 400 tỷ đồng , Techcombank 330 tỷ đồng , PVcomBank khoảng 200 tỷ đồng , Ngân hàng Malayan Banking Berhad 746 tỷ đồng và 30 triệu USD ... Phần lớn các khoản vay này được ghi nhận đến hạn trong năm 2024.

Trong bối cảnh chậm công bố báo cáo tài chính và cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, Lộc Trời tiếp tục xoay vòng vốn thông qua các giao dịch nội bộ. Cụ thể, ngày 5/11/2025, HĐQT Lộc Trời thông qua hai khoản vay với tổng hạn mức 250 tỷ đồng , gồm 200 tỷ đồng từ CTCP Nông sản Lộc Trời - công ty con do LTG sở hữu 99,998% vốn và 50 tỷ đồng từ CTCP Giống Cây trồng Lộc Trời, doanh nghiệp liên quan đến ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT LTG.

Các khoản vay có thời hạn một năm, lãi suất 5,5%/năm, nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Gần đây nhất, Lộc Trời còn thông báo thanh lý cùng lúc 8 ôtô các loại, với tổng giá trị đề xuất hơn 5,28 tỷ đồng .