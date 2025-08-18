Người của Bamboo Capital được đề cử vào Ban Kiểm soát Lộc Trời

Lộc Trời vừa đề cử hai ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó có ông Nguyễn Viết Cương, người giữ nhiều vị trí trong hệ sinh thái Bamboo Capital.

Lộc Trời đã hai lần hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và hiện dời lịch sang ngày 23/8. Ảnh: LTG.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố tờ trình về việc đề cử ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Doanh nghiệp cho biết tính tới thời hạn đề cử ứng viên Ban Kiểm soát, công ty chưa nhận được đề cử ứng viên từ cổ đông. Do đó, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã giới thiệu hai ứng viên là ông Nguyễn Viết Cương và ông Vũ Thanh Tùng.

Theo giới thiệu, ông Nguyễn Viết Cương (sinh năm 1983) là cử nhân Luật - Kinh tế, hiện giữ nhiều vị trí trong hệ sinh thái Bamboo Capital như thành viên Ban Kiểm soát CTCP Bamboo Capital (HoSE: BCG), Phó Ban Kiểm soát CTCP BCG Land (UPCoM: BCR) và CTCP BCG Energy (UPCoM: BGE), Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Tracodi (HoSE: TCD).

Trước đó, ông đảm nhận các vai trò kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại nhiều công ty thành viên Bamboo Capital.

Ngoài ra, ông cũng từng là Kiểm toán viên ở Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam trong giai đoạn 2008 đến 2015.

Còn ông Vũ Thanh Tùng (sinh năm 1991) hiện là Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ của Lộc Trời từ đầu năm 2024. Ông gia nhập Lộc Trời từ năm 2019. Trước đó, ông là kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát diễn ra trong bối cảnh Lộc Trời tiếp tục gặp nhiều khó khăn về tài chính. Doanh nghiệp này đã hai lần hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và dời lịch sang ngày 23/8 theo đề nghị của cổ đông lớn để có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc họp.

Theo tài liệu phục vụ đại hội, năm nay, Lộc Trời lên kế hoạch doanh thu ròng bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.200 tỷ đồng - mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ. Lỗ kế toán trước thuế, lãi vay và khấu hao là 524 tỷ đồng .

Trong báo cáo của HĐQT trình đại hội, Chủ tịch HĐQT Huỳnh Văn Thòn đánh giá 2024 là một năm đặc biệt khó khăn với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo nói chung và Lộc Trời nói riêng, với áp lực chi phí vận hành, biên lợi nhuận thấp và khó khăn về tài chính khiến ngành lương thực gặp nhiều thách thức trong việc triển khai vùng nguyên liệu với nông dân và hạn chế xuất khẩu.

"Về tài chính, Lộc Trời đang đối mặt với khả năng hạn chế thanh toán các khoản phải trả bao gồm ngân hàng, nhà cung cấp, người lao động và nghĩa vụ tài chính Nhà nước", ông Huỳnh Văn Thòn cho biết.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lộc Trời vẫn chưa công bố BCTC bán niên và BCTC năm 2024 đã được kiểm toán. HĐQT cho biết đơn vị kiểm toán của công ty là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) đang phân tích và thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung để đưa ra kết luận về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Ngoài trình cổ đông kế hoạch kinh doanh, ĐHĐCĐ sắp tới cũng sẽ xem xét việc hủy phương án trả cổ tức năm 2023, vì không còn đủ nguồn lực, đồng thời công ty vẫn còn nợ nhiều nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, ngân hàng và đối tác.