Lãnh đạo Lộc Trời: Chúng tôi không có kinh nghiệm xử lý tài chính

Đại diện Ban tái cấu trúc Lộc Trời cho biết tập đoàn chỉ làm kinh tế, làm với nông dân, nên khi xảy ra sự kiện tài chính, họ đã hoàn toàn bị động do không có kinh nghiệm.

Sau 2 lần trì hoãn, Lộc Trời vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ 2025. Ảnh: LTG.

Sau 2 lần trì hoãn, CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) mới đây đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tại An Giang.

Chia sẻ tại đại hội, ông Trần Khánh Dư, đại diện Ban tái cấu trúc của tập đoàn cho biết nhiều năm qua, gần như Lộc Trời chỉ biết làm kinh tế, làm kinh doanh, làm với nông dân và mang lại lợi nhuận cho tất cả các bên liên quan, đó là giai đoạn thịnh vượng của Lộc Trời.

"Tuy nhiên, không may mắn là khi một sự kiện về tài chính xảy ra, tập đoàn rơi vào tình trạng bị động, vì hoàn toàn không có kinh nghiệm về tái cấu trúc, xử lý tài chính. Chính vì vậy, từ giữa năm 2024 đến đầu năm nay, Lộc Trời trong tình trạng xoay sở với các vấn đề tài chính", ông Dư nói.

Hoàn thành tái cấu trúc trong cuối năm nay

Theo lãnh đạo Lộc Trời, từ tháng 4, công ty đã thành lập Ban tái cấu trúc, đặt mục tiêu đàm phán với 12 ngân hàng và đến nay đã tiếp xúc gần hết (chỉ còn một ngân hàng chưa tiếp xúc do quan điểm riêng) để triển khai phương án tái cấu trúc.

Để tái cấu trúc, Lộc Trời cần khoảng 1.300 tỷ đồng vốn lưu động, tập trung vào MB, TPBank và HDBank. Đến nay, tập đoàn đã đạt được phương án tái cấu trúc với MB, có được vốn lưu động 250 tỷ đồng .

Về phía TPBank, hai bên đã thống nhất với nhau về phương án, Lộc Trời đã và đang hoàn thành các thủ tục với ngân hàng. Hiện, phương án đã được ngân hàng phê duyệt, nỗ lực để hoàn thành tái cấu trúc khi kết thúc tháng 8 và mang về vốn lưu động dự kiến 650 tỷ đồng .

Đối với HDBank, thông qua cuộc họp vừa qua, lãnh đạo Lộc Trời cho biết nhà băng này đã có ý kiến ban đầu về chuyên môn là phương án tái cấu trúc của tập đoàn khả thi và đồng ý cho doanh nghiệp cung cấp hồ sơ bước đầu để xúc tiến tái cấu trúc.

Về nhóm ngân hàng nước ngoài, do tính chất vay tín chấp, phương án đi theo hướng cơ cấu. Một số ngân hàng đang nghiên cứu đề xuất từ Lộc Trời và yêu cầu cung cấp thêm thông tin, đặc biệt là báo cáo tài chính kiểm toán, để chứng minh tính khả thi.

"Đây là vấn đề đặt ra rất là lớn đối với ban tái cấu trúc. Ban tái cấu trúc cũng đang xúc tiến để đạt được thống nhất với nhóm ngân hàng", ông Dư bổ sung.

Với nhóm ngân hàng tín chấp trong nước, Lộc Trời cho biết vừa tiếp xúc và bước đầu đàm phán với ngân hàng.

Ban tái cấu trúc đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc tái cấu trúc trong năm nay.

Giảm gần một nửa nhân sự

Về tình hình kinh doanh, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Lộc Trời, nhìn nhận việc thua lỗ trong mảng lúa gạo các năm gần đây khiến mảng vật tư phải gồng gánh cho mảng lương thực.

Vị Chủ tịch cho biết ngành lương thực 6 tháng đầu năm nay đã có lợi nhuận, với kỳ vọng cả năm sẽ có lãi nhờ khách hàng đặt hàng ổn định, đảm bảo đầu ra và có nguồn tiền đầu tư cho mô hình sản xuất.

Liên quan tới số lỗ 1.300 tỷ đồng trong quý II/2024, lãnh đạo tập đoàn khẳng định đây là khoản phát sinh do Lộc Trời phải thu hồi hàng. Do đó, khi có báo cáo kiểm toán, tập đoàn sẽ công bố minh bạch.

Đáng chú ý, về mặt nhân sự, Lộc Trời đã giảm số lượng cán bộ từ 2.600 người xuống còn 1.500 người, thuộc quá trình tái cấu trúc.

LỘC TRỜI KINH DOANH SA SÚT THỜI GIAN GẦN ĐÂY KQKD theo năm của Lộc Trời. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Doanh thu thuần tỷ đồng 7783 8687 9031 8310 7506 10224 11691 16088 Lãi ròng

349 414 414 335 369 418 412 16

Hiện tại, Lộc Trời vẫn chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và báo cáo tài chính bán niên đã soát xét. Tổng giám đốc Nguyễn Tấn Hoàng cho biết công ty đang làm việc với đơn vị kiểm toán EY và báo cáo đang vướng hai vấn đề chính.

Thứ nhất, các ngân hàng chưa đồng thuận về cấu trúc nợ, ảnh hưởng tới ghi nhận trong báo cáo và khả năng hoạt động liên tục của công ty. Thứ hai, khi không thu được tiền từ bán hàng, Lộc Trời phải thu hồi hàng hóa, phát sinh nhiều thủ tục khiến kiểm toán cần nhiều thời gian để xác minh. Do đó, hiện tại công ty chưa thể trả lời được khi nào có báo cáo kiểm toán.

Hiện nay, Ban điều hành cũng đã báo cáo, đề nghị HĐQT xem xét thay đổi một công ty kiểm toán khác để thực hiện kiểm toán nhanh hơn nhằm cho cổ đông yên tâm về việc minh bạch tài chính.

Năm nay, Lộc Trời lên kế hoạch doanh thu 4.200 tỷ đồng và dự kiến lỗ trước thuế, lãi vay, khấu hao 524 tỷ đồng . Tuy nhiên, kế hoạch này không được thông qua, với chỉ 13,46% phiếu tán thành.

Về cổ tức, ĐHĐCĐ 2024 từng thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023 với tỷ lệ 30%, nhưng do tình hình kinh doanh nửa đầu năm gặp khó khăn, công ty không còn đủ nguồn lực chi trả, đồng thời nợ một số khoản với Nhà nước, nhà cung cấp, đối tác và ngân hàng, nên phương án chia cổ tức đã bị hủy.

Tập đoàn Lộc Trời tiền thân là Công ty Dịch vụ Bảo vệ thực vật An Giang thành lập năm 1993, lĩnh vực chính là cung cấp thuốc trừ sâu, phân bón. Phải mất hàng chục năm kinh doanh, thương hiệu Lộc Trời mới ghi dấu ấn trên thị trường nông nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 2 năm trở lại đây, tập đoàn phải đối mặt với hàng loạt vấn đề, từ kinh doanh sa sút, thiếu hụt dòng tiền đến mâu thuẫn ở thượng tầng lãnh đạo.