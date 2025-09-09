Temu quyết tìm đường trở lại Mỹ

Sau nhiều tháng hỗn loạn vì thuế quan, nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc (TMĐT) Temu đang quay trở lại thị trường Mỹ với các chương trình giảm giá mạnh nhằm giành lại thị phần từ Shein.

Temu giảm giá 60% để quay lại thị trường Mỹ. Ảnh: Reuters.

Ít nhất 20 sản phẩm bán chạy nhất trên Temu đã ghi nhận mức giá giảm trung bình 18% trong đầu tháng 9 so với cuối tháng 4, là thời điểm các kiện hàng nhỏ vẫn được miễn thuế khi vào Mỹ theo quy định "de minimis", thậm chí một số mặt hàng giảm giá tới 60%, theo Bloomberg.

Động thái này diễn ra sau khi Temu từng tuyên bố tạm thời rút khỏi thị trường Mỹ, chuyển hướng sang châu Âu và các khu vực khác.

Dữ liệu của Bloomberg Second Measure cho thấy doanh số của nhà bán lẻ này tại Mỹ đã lao dốc hơn 30% trong một vài tuần của tháng 6 và tiếp tục giảm trên 10% trong tháng 7 và tháng 8.

Hiện, nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc thuộc sở hữu của PDD Holdings dường như đã thay đổi chiến lược khi chứng kiến Shein lấy lại đà tăng trưởng ở Mỹ.

Ngoài việc giảm giá sâu, Temu cũng đã ngừng thu phí nhập khẩu đối với người mua. Yếu tố này từng khiến giá hàng bị đội lên đáng kể hay người tiêu dùng phải trả mức thuế còn cao hơn giá trị sản phẩm.

Mô hình kinh doanh dựa vào việc gửi trực tiếp các kiện hàng nhỏ từ nhà máy Trung Quốc tới tận tay khách hàng Mỹ của Temu đã bị lung lay khi Tổng thống Donald Trump loại bỏ quy định miễn thuế de minimis.

Temu vẫn chưa đưa ra phản hồi trước các câu hỏi về việc giảm giá. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định công ty đang thúc giục các nhà bán hàng bổ sung hàng hóa cho mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ với mức chiết khấu sâu.

Một nhà bán hàng cho biết Temu gần đây đã cảnh báo trên cổng thông tin dành cho nhà cung cấp, kêu gọi họ giảm giá để đổi lấy lượng truy cập ứng dụng tốt hơn.

Theo Appgrowing Global, công ty cũng tăng cường quảng cáo tại Mỹ khi số lượng quảng cáo mới hàng ngày đã vượt 10.000 quảng cáo. Dù vậy, nỗ lực quảng bá này vẫn kém xa giai đoạn trước khi áp thuế - thời điểm Temu từng tung ra hơn 20.000 quảng cáo mới/ngày.

Một số nhà bán hàng của Temu tại Trung Quốc cho biết sẵn sàng giảm giá để có thêm kênh thúc đẩy doanh số tại Mỹ dù biên lợi nhuận thấp hơn.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng vẫn chưa thể trở lại. Cụ thể, 4 người bán đã báo cáo doanh số vẫn tiếp tục sụt giảm, trong đó một người cho biết doanh số giảm tới 20% trong vài tuần gần đây.

Với những chủ cửa hàng online trên nhiều nền tảng TMĐT ở Mỹ, Temu hiện đã trở thành kênh kém hiệu quả nhất kể từ khi giảm chi tiêu cho quảng cáo.

Ngược lại, doanh số của Shein tại Mỹ đã phục hồi sau cú giảm nhẹ khi quy định miễn thuế de minimis chấm dứt. Dù công ty đã tăng giá, tốc độ tăng trưởng gần đây đã chậm lại vào cuối tháng 8.

Trong khi đó, Temu đang hợp tác với các công ty giao nhận thứ 3 để xây dựng mạng lưới logistics toàn diện từ việc vận chuyển xuyên biên giới Trung Quốc sang Mỹ, đến kho lưu trữ và giao hàng chặng cuối.

Công ty cũng khuyến khích các nhà bán hàng sử dụng dịch vụ logistics thay thế hoặc chưa có giải pháp logistics riêng tham gia sử dụng dịch vụ của mình.

Đầu năm nay, Temu từng yêu cầu chủ tiệm phải gửi hàng số lượng lớn và tự tìm kho tại Mỹ. Điều này khiến nhiều nhà bán nhỏ không có lựa chọn logistics riêng quyết định rời bỏ nền tảng.

Mặt khác, một số cửa hàng online lớn, vốn tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới trên các nền tảng khác như Amazon, đã sử dụng dịch vụ của các bên thứ 3 để xử lý đơn hàng Temu, trong đó có cả dịch vụ hoàn tất đơn hàng của Amazon.