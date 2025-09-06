Chứng khoán Mỹ bất ngờ rơi

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chứng khoán Mỹ đã chạm mức kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 5/9 nhưng bất ngờ quay đầu giảm ngay sau đó. Diễn biến này đến từ số liệu tăng trưởng việc làm tại Mỹ chững lại.

Kết phiên 5/9, chứng khoán Mỹ quay đầu giảm sau khi chỉ số S&P 500 chạm đỉnh kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua phiên giao dịch biến động không khác tàu lượn khi chỉ số S&P 500 đạt đỉnh 6.532,65 điểm trong phiên sáng nhưng lại kết phiên ở mức 6.481,5 điểm (-0,32%).

Trong khi đó, Nasdaq Composite gần như đi ngang, giảm xuống 21.700,39 điểm (-0,03%). Chỉ số Dow Jones giảm 220,43 điểm (-0,48%) xuống 45.400,86 điểm.

Nhiều đồn đoán cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất mạnh tay đã khiến lợi suất trái phiếu kho bạc lao dốc và đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, yếu tố này lại đẩy giá vàng lên mức kỷ lục mới, tiến sát ngưỡng 3.600 USD/ounce, theo Reuters.

Lãi suất thấp đồng nghĩa với việc chi phí vay của doanh nghiệp giảm, vốn được coi là yếu tố hỗ trợ thị trường chứng khoán. Nhưng diễn biến tại thị trường Mỹ lại cho kết quả ngược lại. Đồng USD cũng chịu áp lực khi lợi suất kho bạc giảm, với chỉ số USD Index hạ 0,5% xuống 97,747 điểm.

"Con số hôm nay đã đưa khả năng Fed cắt lãi suất 0,5% trong cuộc họp tới trở lại bàn cân. Đáng chú ý hơn, tôi gần như chắc chắn khả năng Fed hạ thêm 0,75% trước thềm cuối năm", Art Hogan, chiến lược gia tại B Riley Wealth Management (Boston), nhận định.

Số liệu mới đây cho thấy Mỹ chỉ tăng 22.000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với mức 75.000 việc làm mà các nhà kinh tế dự báo.

Olu Sonola, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế Mỹ tại Fitch Ratings, nhận định tình trạng này là hồi chuông cảnh báo về thị trường lao động tại Mỹ cũng như một đợt cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.

Tâm lý thị trường đã phục hồi trong những ngày gần đây, sau khi chứng khoán toàn cầu lao dốc hồi đầu tuần và lợi suất trái phiếu dài hạn châu Âu chạm mức cao kỷ lục trong nhiều năm.

Điều này đến từ những lo ngại về tình hình tài chính của một số quốc gia, đặc biệt là Anh và Pháp.

Giới đầu tư đón nhận báo cáo việc làm phi nông nghiệp trong bối cảnh chứng khoán vừa thiết lập kỷ lục mới. Họ cho rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ "tiếp thêm sức mạnh" cho một nền kinh tế đang chững lại nhưng vẫn chưa đối mặt nguy cơ suy thoái.

Tuy nhiên, lần sụt giảm việc làm đầu tiên kể từ đại dịch có thể dấy lên các lo ngại về tình hình suy thoái trong tương lai.

