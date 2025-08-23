Chứng khoán Mỹ lên đỉnh mọi thời đại

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu ngân hàng trung ương có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng tới.

Trong phiên giao dịch ngày 22/8 (giờ Mỹ), các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 22/8 (giờ Mỹ), chỉ số Dow Jones tăng 846,24 điểm (+1,89%), đạt mức kỷ lục mới trong lịch sử và chốt phiên tại 45.631,74 điểm. Tương tự, chỉ số S&P 500 cũng nhích 1,52% lên 6.466,91 điểm. Ở mức cao nhất trong phiên, chỉ số này chỉ còn cách đỉnh cũ 3 điểm.

Trong khi đó, Nasdaq Composite nối tiếp đà tăng 1,88% và kết phiên ở 21.496,53 điểm.

Mặt khác, cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lớn cũng đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, cổ phiếu của Nvidia tăng 1,7%, Meta Platforms tăng hơn 2%, Alphabet và Amazon đều tăng hơn 3%, trong khi Tesla bứt phá gần 6%.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, tỷ lệ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% điểm trong tháng 9 đã tăng vọt từ 75% lên 83%.

“Ngưỡng để Fed giữ nguyên lãi suất trong chưa đầy một tháng nữa đã ở mức rất cao”, Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management, nhận định.

Diễn biến phiên cuối tuần vừa qua trái ngược với sự ảm đạm của thị trường trong những ngày trước đó. Vào đầu tuần, các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ bước vào phiên với xu hướng giảm do áp lực từ nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn.

Do đó, đà tăng “hưng phấn” của cổ phiếu trong phiên mới nhất đã giúp nhà đầu tư lấy lại khoản thua lỗ trước đó. Tuần qua, chỉ số Dow Jones đã tăng 1,5%, S&P 500 nhích 0,3%, trong khi Nasdaq giảm 0,6%.

Trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole (bang Wyoming) vừa qua, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đề cập đến những "thay đổi sâu rộng" trong chính sách thuế, thương mại và nhập cư.

Theo ông, cán cân rủi ro đang có dấu hiệu dịch chuyển giữa hai mục tiêu kép của Fed là đảm bảo việc làm và ổn định giá cả. Dù thị trường lao động và nền kinh tế vẫn ở trạng thái tốt, ông cũng cảnh báo các nguy cơ suy giảm đang gia tăng.

Đồng thời, ông cho biết các mức thuế quan đang tạo ra rủi ro khiến lạm phát có thể tăng trở lại. Đây là kịch bản tăng trưởng chậm kèm lạm phát cao (stagflation) mà Fed cần tránh.

Với lãi suất tham chiếu của Fed hiện thấp hơn 1 điểm % so cách đây một năm và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp, các điều kiện hiện tại cho phép Fed tiến hành một cách thận trọng khi điều chỉnh lãi suất.