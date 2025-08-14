Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chứng khoán Mỹ liên tục vượt đỉnh

  • Thứ năm, 14/8/2025 10:11 (GMT+7)
Số liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy giới giao dịch đăng đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục thăng hoa trong phiên giao dịch 13/8. Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục bứt phá trong phiên giao dịch 13/8, nối dài đà tăng gần đây khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất đã thúc đẩy các chỉ số lớn lên mức cao chưa từng có.

Chỉ số Dow Jones trong phiên gần nhất đã tăng 463,66 điểm, tương đương 1,04%, lên 44.922,27 điểm. S&P 500 nhích 0,32% lên 6.466,58 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,14% và chốt ở 21.713,14 điểm. Cả S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận mức đóng cửa kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp, theo CNBC.

Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn dắt đà tăng khi AMD tăng 5,4%, Apple tăng thêm 1,6%. Đáng chú ý, cổ phiếu Paramount Skydance bứt phá 36,7% trong phiên.

Đà hưng phấn của thị trường nối tiếp từ phiên giao dịch lịch sử hôm 12/8, sau khi báo cáo lạm phát “mềm” hơn dự kiến đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện định giá gần như chắc chắn 100% khả năng Fed sẽ hành động tại cuộc họp tháng 9.

Chiến lược gia đầu tư Ross Mayfield của Baird cho rằng một mùa báo cáo lợi nhuận quý II ấn tượng cũng đang là chất xúc tác lớn cho thị trường.

“Đây là một mùa báo cáo lợi nhuận thực sự ấn tượng, thể hiện khả năng chống chọi bền bỉ của doanh nghiệp trước những thách thức suốt mùa hè”, ông nhận định với CNBC, đồng thời nhấn mạnh sự lan tỏa tích cực trên diện rộng của thị trường.

Nhà đầu tư cũng đang xoay vòng vốn khỏi nhóm cổ phiếu vốn hóa siêu lớn của 7 "ông lớn" công nghệ sang các mã vốn hóa nhỏ. Chỉ số Russell 2000 tăng 2% trong phiên, phản ánh lợi thế của nhóm cổ phiếu này khi lãi suất thấp giúp giảm chi phí vốn và có thể kích thích chi tiêu của người tiêu dùng.

Ngày 14/8 (giờ địa phương), giới đầu tư sẽ đón báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) - thước đo lạm phát bán buôn - để bổ sung thêm bức tranh kinh tế.

Sự kiện này diễn ra trước hội nghị thường niên của Fed tại Jackson Hole (21-23/8), nơi các nhà hoạch định chính sách có thể đưa ra những tín hiệu quan trọng về bước đi tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

