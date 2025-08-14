Chứng khoán Mỹ liên tục vượt đỉnh

Số liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy giới giao dịch đăng đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục thăng hoa trong phiên giao dịch 13/8. Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục bứt phá trong phiên giao dịch 13/8, nối dài đà tăng gần đây khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất đã thúc đẩy các chỉ số lớn lên mức cao chưa từng có.

Chỉ số Dow Jones trong phiên gần nhất đã tăng 463,66 điểm, tương đương 1,04%, lên 44.922,27 điểm. S&P 500 nhích 0,32% lên 6.466,58 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,14% và chốt ở 21.713,14 điểm. Cả S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận mức đóng cửa kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp, theo CNBC.

Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn dắt đà tăng khi AMD tăng 5,4%, Apple tăng thêm 1,6%. Đáng chú ý, cổ phiếu Paramount Skydance bứt phá 36,7% trong phiên.

Đà hưng phấn của thị trường nối tiếp từ phiên giao dịch lịch sử hôm 12/8, sau khi báo cáo lạm phát “mềm” hơn dự kiến đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện định giá gần như chắc chắn 100% khả năng Fed sẽ hành động tại cuộc họp tháng 9.

Chiến lược gia đầu tư Ross Mayfield của Baird cho rằng một mùa báo cáo lợi nhuận quý II ấn tượng cũng đang là chất xúc tác lớn cho thị trường.

“Đây là một mùa báo cáo lợi nhuận thực sự ấn tượng, thể hiện khả năng chống chọi bền bỉ của doanh nghiệp trước những thách thức suốt mùa hè”, ông nhận định với CNBC, đồng thời nhấn mạnh sự lan tỏa tích cực trên diện rộng của thị trường.

Nhà đầu tư cũng đang xoay vòng vốn khỏi nhóm cổ phiếu vốn hóa siêu lớn của 7 "ông lớn" công nghệ sang các mã vốn hóa nhỏ. Chỉ số Russell 2000 tăng 2% trong phiên, phản ánh lợi thế của nhóm cổ phiếu này khi lãi suất thấp giúp giảm chi phí vốn và có thể kích thích chi tiêu của người tiêu dùng.

Ngày 14/8 (giờ địa phương), giới đầu tư sẽ đón báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) - thước đo lạm phát bán buôn - để bổ sung thêm bức tranh kinh tế.

Sự kiện này diễn ra trước hội nghị thường niên của Fed tại Jackson Hole (21-23/8), nơi các nhà hoạch định chính sách có thể đưa ra những tín hiệu quan trọng về bước đi tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ.