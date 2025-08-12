Mỹ lùi áp thuế Trung Quốc, chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm

Phiên giao dịch ngày 12/8, các thị trường chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm, trong đó chỉ số bluechip Nikkei 225 ở Nhật Bản phá kỷ lục.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản phá kỷ lục sau thông tin Mỹ gia hạn áp thuế cho Trung Quốc thêm 90 ngày. Ảnh: Reuters.

Phiên giao dịch ngày 12/8 ghi nhận chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng mạnh 1.029 điểm (+2,46%), đạt đỉnh lịch sử ở mức gần 42.850 điểm. Đà tăng được dẫn dắt bởi các nhóm ngành năng lượng, công nghệ, tài chính và tiện ích.

Chỉ số TOPIX của Nhật Bản cũng nằm trong nhóm tăng mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tăng 1,45% lên 3.068 điểm. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,5%, đạt 3.223,3 điểm.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 nối dài đà tăng trong phiên thứ 2 liên tiếp, thiết lập mức cao kỷ lục mới khi đóng cửa ở 8.861,8 điểm, tăng 0,19% so với phiên trước đó. Hiện, các nhà đầu tư nước này đang theo dõi sát sao quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA).

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số CSI 300, đại diện cho 300 cổ phiếu lớn nhất trên hai sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến, tăng 0,4%, trong khi chỉ số Shanghai Composite của sàn Thượng Hải cũng tăng 0,5%.

Trên thị trường hợp đồng tương lai Mỹ, các hợp đồng của chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 lần lượt tăng 0,21% và 0,13%, bất chấp việc 3 chỉ số chính trên Phố Wall đã giảm trong đêm trước đó. Riêng hợp đồng tương lai Dow Jones giảm nhẹ 15 điểm, tương đương 0,03%.

Dù vậy, Shane Oliver, Kinh tế trưởng kiêm Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại AMP (Sydney), cho rằng: "Việc gia hạn đình chiến thuế quan giúp duy trì hiện trạng, do đó chưa có tác động ngay lập tức đến thị trường đầu tư".

Thỏa thuận gia hạn tạo điều kiện để giới đầu tư tập trung vào một tuần sôi động với các sự kiện trọng điểm như dữ liệu lạm phát Mỹ, quyết định chính sách tiền tệ của Australia và hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ tháng 6/2021.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư đang chờ dữ liệu lạm phát tiêu dùng Mỹ. Theo khảo sát, chỉ số CPI lõi tháng 7 có thể tăng 0,3%, cao hơn mức 0,2% của tháng 6. Marc Velan, Giám đốc đầu tư tại Lucerne Investment Management, nhận định dữ liệu này sẽ ảnh hưởng lớn đến xu hướng thị trường.

Nếu lạm phát tăng nhẹ, cổ phiếu vốn hóa nhỏ sẽ có lợi thế, nhưng nhóm vốn hóa lớn vẫn chiếm ưu thế hiện nay. Nếu lạm phát bất ngờ tăng cao, nhà đầu tư có thể thận trọng hơn về kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong năm. Hiện, thị trường dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất 2 lần trong năm 2025, trong khi J.P. Morgan dự báo có thể có đến 4 lần giảm liên tiếp bắt đầu từ tháng 9.

Ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh tiếp tục gia hạn việc hoãn áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc thêm 90 ngày. Động thái diễn ra chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận đình chiến thuế quan Mỹ - Trung hết hạn vào lúc 0h ngày 12/8.

Việc gia hạn đến đầu tháng 11 giúp kéo dài thời gian quan trọng cho mùa nhập khẩu cao điểm mùa thu, phục vụ dịp Giáng sinh với các mặt hàng điện tử, quần áo và đồ chơi, tiếp tục được áp mức thuế thấp.

Sắc lệnh mới ngăn không cho mức thuế Mỹ áp lên hàng Trung Quốc tăng vọt lên 145%, trong khi thuế của Trung Quốc với hàng Mỹ dự kiến là 125%.

Hai vòng đàm phán gần đây tại Geneva và London đã giúp hạ đáng kể thuế quan giữa Washington và Bắc Kinh. Hiện tại, mức thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và 10% đối với hàng Mỹ vào Trung Quốc vẫn được duy trì theo thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được hồi tháng 5.

Ngoài ra, dòng chảy đất hiếm, chip AI và nhiều mặt hàng khác giữa hai nước cũng được khôi phục.

Theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, nhập khẩu từ Trung Quốc trong đầu năm tăng mạnh nhằm né thuế của chính quyền ông Trump, nhưng hoạt động này giảm mạnh vào tháng 6. Thâm hụt thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc trong tháng 6 giảm hơn 30%, xuống mức 9,5 tỷ USD - thấp nhất trong hơn 20 năm.