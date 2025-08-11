Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VN-Index vượt 1.600 điểm, hơn 1 triệu đồng một cổ phiếu F88

  • Thứ hai, 11/8/2025 11:01 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Sáng 11/8, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới ở mốc 1.600,54 điểm. Trong phiên, cổ phiếu F88 cũng tiếp tục tăng trần, vượt mốc 1 triệu đồng/cổ phiếu, đắt nhất sàn chứng khoán.

Cổ phiếu F88 tăng trần 2 phiên liên tiếp. Ảnh: F88.

Trước hiệu ứng giao dịch tích cực của tuần liền trước, thị trường chứng khoán tiếp tục bước vào phiên 11/8 với tâm lý hứng khởi. Điều này tạo điều kiện giúp VN-Index dễ dàng nới rộng khoảng cách với tham chiếu.

Trong bối cảnh nhóm tài chính hạ nhiệt, dòng tiền có xu hướng chuyển dịch sang nhóm bất động sản, bán lẻ và đầu tư công. Dù rung lắc nhẹ đầu phiên, chỉ số nhanh chóng lấy lại cân bằng và leo dốc lên vùng giá kỷ lục mới.

Tính đến 10h30, VN-Index tăng 15,59 điểm (+1%) lên 1.600,54 điểm, mốc cao chưa từng thấy; HNX-Index tăng 3,18 điểm (+1,2%) lên 275,79 điểm; UPCoM-Index tăng 0,79 điểm (+0,7%) lên 109,33 điểm.

Chỉ trong vòng một tiếng giao dịch, thanh khoản trên cả 3 sàn đã tăng mạnh lên hơn 20.000 tỷ đồng, nhỉnh nhẹ so với phiên gần nhất.

Sắc xanh áp đảo bảng điện tử với 480 mã tăng (gồm 21 mã tăng trần), 908 mã giữ tham chiếu và 212 mã giảm (gồm 5 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 ghi nhận 23 mã tăng (gồm MSN tăng trần) và 7 mã điều chỉnh. Chỉ số đại diện rổ nhờ đó tăng hơn 18 điểm và tiến lên mốc 1.747 điểm.

chung khoan vuot 1600 diem, co phieu f88 tang anh 1

VN-Index tiến lên mốc cao kỷ lục mới. Ảnh: TradingView.

Với biên độ kịch trần, cổ phiếu MSN dẫn đầu nhóm kéo VN-Index đi lên sáng nay cùng các bluechip BID (+1,5%), VCB (+1,5%), FPT (+1,6%), HPG (+0,5%), GVR (+3,1%), MWG (+1%), VNM (+1%), MBB (+4,4%) và VIB (+1,7%).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VIC (-0,6%) cùng CTG (-0,1%), STB (-1,3%), VRE (-1,7%), BSR (-1,6%), DCM (-2,1%), VPL (-0,1%), LPB (-0,1%), TPB (-1%) và HVN (-0,6%) đang gây khó khăn cho đà đi lên của chỉ số.

Trong số các cổ phiếu được giao dịch sáng nay, mã F88 của CTCP Đầu tư F88 tiếp tục trở thành tâm điểm trên sàn UPCoM. Với việc tiếp tục tăng trần 15%, thị giá F88 đã chính thức vượt mốc 1 triệu đồng, củng cố vị thế cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán.

Khác phiên giao dịch đầu tiên, hoạt động giao dịch F88 diễn ra sôi nổi hơn trong phiên thứ 2 trên sàn. Trong buổi sáng, mã này ghi nhận 1.300 cổ phiếu trao tay dưới hình thức khớp lệnh với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, F88 còn ghi nhận 25.500 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị gần 23 tỷ đồng, tương đương mỗi cổ phiếu trao tay với giá hơn 900.000 đồng/đơn vị.

Bên cạnh các mã nêu trên, thị trường cũng chứng kiến sự đột biến của một số cổ phiếu như VAB, QCG, NHA, CII, HHV... Đây đều là các cổ phiếu tăng kịch biên độ sáng nay, rải đều trên nhiều nhóm ngành khác nhau, từ bất động sản, tài chính cho đến đầu tư công.

Khối ngoại đẩy mạnh chốt lời với động thái bán ròng 500 tỷ đồng, tập trung tại STB (-81 tỷ đồng), FPT (-71 tỷ đồng), SSI (-70 tỷ đồng).

Trong khi đó, MSN được gom mạnh 145 tỷ đồng, VND (+37 tỷ đồng), HHV (+36 tỷ đồng).

VN-Index quá mạnh, khi nào vượt 1.600 điểm?

Các công ty chứng khoán dự báo VN-Index sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần này, hướng đến vùng kháng cự 1.600-1.650 điểm, dù có thể xuất hiện rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật ở vùng giá cao.

5 giờ trước

Gelex tái cấu trúc mảng hạ tầng

Hạ tầng Gelex liên tục thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng, thâu tóm vốn tại các doanh nghiệp lớn. Mới đây, công ty được tập đoàn chuyển nhượng 49% vốn tại Titan Corporation.

15 giờ trước

Diễn biến lạ ở Vingroup

Nửa đầu năm 2025, bất động sản vẫn là mảng kinh doanh quan trọng nhất của Vingroup, nhưng tính riêng quý II, sản xuất mới là nguồn thu lớn nhất của tập đoàn này.

20 giờ trước

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

  • CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    Trước nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của TP.HCM, CII được thành lập với tư cách là một tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đại chúng. Công ty chuyên xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư và sản xuất các thiết bị chuyên dụng,...

    • Thành lập: 2001
    • Mã cổ phiếu: CII

  • CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau

    CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau

    Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau trực thuộc tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu 100% vốn chính thức thành lập để quản lý và vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau nằm trong khu công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

    • Thành lập: 2011
    • Mã cổ phiếu: DCM

