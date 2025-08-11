VN-Index vượt 1.600 điểm, hơn 1 triệu đồng một cổ phiếu F88

Sáng 11/8, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới ở mốc 1.600,54 điểm. Trong phiên, cổ phiếu F88 cũng tiếp tục tăng trần, vượt mốc 1 triệu đồng/cổ phiếu, đắt nhất sàn chứng khoán.

Cổ phiếu F88 tăng trần 2 phiên liên tiếp. Ảnh: F88.

Trước hiệu ứng giao dịch tích cực của tuần liền trước, thị trường chứng khoán tiếp tục bước vào phiên 11/8 với tâm lý hứng khởi. Điều này tạo điều kiện giúp VN-Index dễ dàng nới rộng khoảng cách với tham chiếu.

Trong bối cảnh nhóm tài chính hạ nhiệt, dòng tiền có xu hướng chuyển dịch sang nhóm bất động sản, bán lẻ và đầu tư công. Dù rung lắc nhẹ đầu phiên, chỉ số nhanh chóng lấy lại cân bằng và leo dốc lên vùng giá kỷ lục mới.

Tính đến 10h30, VN-Index tăng 15,59 điểm (+1%) lên 1.600,54 điểm, mốc cao chưa từng thấy; HNX-Index tăng 3,18 điểm (+1,2%) lên 275,79 điểm; UPCoM-Index tăng 0,79 điểm (+0,7%) lên 109,33 điểm.

Chỉ trong vòng một tiếng giao dịch, thanh khoản trên cả 3 sàn đã tăng mạnh lên hơn 20.000 tỷ đồng , nhỉnh nhẹ so với phiên gần nhất.

Sắc xanh áp đảo bảng điện tử với 480 mã tăng (gồm 21 mã tăng trần), 908 mã giữ tham chiếu và 212 mã giảm (gồm 5 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 ghi nhận 23 mã tăng (gồm MSN tăng trần) và 7 mã điều chỉnh. Chỉ số đại diện rổ nhờ đó tăng hơn 18 điểm và tiến lên mốc 1.747 điểm.

VN-Index tiến lên mốc cao kỷ lục mới. Ảnh: TradingView.

Với biên độ kịch trần, cổ phiếu MSN dẫn đầu nhóm kéo VN-Index đi lên sáng nay cùng các bluechip BID (+1,5%), VCB (+1,5%), FPT (+1,6%), HPG (+0,5%), GVR (+3,1%), MWG (+1%), VNM (+1%), MBB (+4,4%) và VIB (+1,7%).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VIC (-0,6%) cùng CTG (-0,1%), STB (-1,3%), VRE (-1,7%), BSR (-1,6%), DCM (-2,1%), VPL (-0,1%), LPB (-0,1%), TPB (-1%) và HVN (-0,6%) đang gây khó khăn cho đà đi lên của chỉ số.

Trong số các cổ phiếu được giao dịch sáng nay, mã F88 của CTCP Đầu tư F88 tiếp tục trở thành tâm điểm trên sàn UPCoM. Với việc tiếp tục tăng trần 15%, thị giá F88 đã chính thức vượt mốc 1 triệu đồng, củng cố vị thế cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán.

Khác phiên giao dịch đầu tiên, hoạt động giao dịch F88 diễn ra sôi nổi hơn trong phiên thứ 2 trên sàn. Trong buổi sáng, mã này ghi nhận 1.300 cổ phiếu trao tay dưới hình thức khớp lệnh với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng .

Ngoài ra, F88 còn ghi nhận 25.500 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị gần 23 tỷ đồng , tương đương mỗi cổ phiếu trao tay với giá hơn 900.000 đồng/đơn vị.

Bên cạnh các mã nêu trên, thị trường cũng chứng kiến sự đột biến của một số cổ phiếu như VAB, QCG, NHA, CII, HHV... Đây đều là các cổ phiếu tăng kịch biên độ sáng nay, rải đều trên nhiều nhóm ngành khác nhau, từ bất động sản, tài chính cho đến đầu tư công.

Khối ngoại đẩy mạnh chốt lời với động thái bán ròng 500 tỷ đồng , tập trung tại STB (- 81 tỷ đồng ), FPT (- 71 tỷ đồng ), SSI (- 70 tỷ đồng ).

Trong khi đó, MSN được gom mạnh 145 tỷ đồng , VND (+ 37 tỷ đồng ), HHV (+ 36 tỷ đồng ).